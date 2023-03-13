卡丁车新手常犯的 7 个错误

很少有运动能像卡丁车一样刺激。 无论你玩过一次还是数百次，都会感受到其中的乐趣：允许并鼓励你尽可能快速地进行，这在当今是非常罕见的！

然而，驾驶卡丁车与驾驶平常的汽车有很大的不同，并且有一些常见的错误会阻碍你的速度。避开这些陷阱，一定可以打败你的朋友——甚至为你的赛车生涯打下坚实的基础。

1. 握好方向盘

与汽车不同，卡丁车的转向非常灵敏，因此请始终将手保持在“四分之一到三分之一”的位置，不要松开。 这不仅可以让你更精确地控制卡丁车，还可以更快地对滑行做出反应。

Keep your hands at 'quarter to three' at all times © Red Bull Content Pool

2. 剎车太轻

卡丁车的剎车仅作用于后轮，这意味着你在公路车上所做的剎车根本行不通。 在卡丁车上剎车的最佳方式与在公路上相反：开始时你应该用力踩剎车，让它们几乎锁定，然后当你接近弯道的顶点时，逐渐平稳地松开它们。对于更高级的车手，请尝试研究“轨迹剎车”以帮助找到最后十分之几的力道。

3. 过早转弯

你经常从新手和更有经验的车手那里看到的常见事情是过早转弯。 如果你发现自己在拐角出口处滑得很宽，或者你认为自己在拐角处失去了速度，请尝试在转弯之前将卡丁车放慢一点，并瞄准稍后的顶点。如果你的入口正确，你应该能够在拐角的顶点加速而不会在出口处跑偏。

4.未使用所有赛道

赛道由白线和路缘定义。你可以随心所欲地使用道路，因此请利用每一厘米来开得更快。 通过入口和出口处，位于赛道边缘并恰好在顶点上，你可以使每个弯道更宽，就越容易保持更快的速度。

Use as much of the track as you legally can © Red Bull Content Pool

5.转向过于积极

在卡丁车中，精确度是快速的关键，而平稳使这变得容易得多。 很多没有经验的车手会猛打方向盘，导致车头打滑——这就是所谓的转向不足，卡丁车会感觉好像要直线行驶。卡丁车转弯时，应平稳并逐渐地进行转向，这样就不会出差错。想象一下，卡丁车里有一杯你不想洒出来的水。

6. 看得不够远

第一次进入卡丁车可能会让人感觉超负荷。卡丁车离地极低，让一切都感觉快了一倍，但人们通常会在卡丁车前方仅几米处观看，进而使这一点更加复杂。展望未来会让一切都感觉发生得更慢，因为你的大脑有更多时间来处理即将发生的事情。通常，你应该始终先看自己所在的位置。 所以剎车的时候，你应该看顶点，在顶点你应该看出口，在出口你应该看下一个弯道。它看起来很小，但它有很大的不同。

7. 试图摆脱困境

卡丁车赛道对新车手来说是一个令人生畏的地方，而经验丰富的车手以看似不可能的高速从你身边呼啸而过，会让情况变得更糟。首先，请记住，他们做这件事的时间比你长得多，没有理由说有一天你不能通过练习变得和他们一样好，甚至更好。 在那之前，不要理会从你身边通过更快的卡丁车。 专注于自己的驾驶，并让他们自己找到过去的路要安全得多。如果你做自己的事，你会更容易预测，也更容易通过考试。此外，你随后将能够找出自己在哪些地方浪费了时间给速度更快的车手，并更快地提高自己的驾驶水平。

Even if an F1 driver's behind you, don't panic! © Red Bull Content Pool

因此，如果你想在卡丁车赛道上开得更快，请记住这些提示…

双手保持在“四分之一到三分之一”的位置，不要松开方向盘 急剎，直到车轮几乎锁定，然后平稳地松开它们 不要过早转弯 使用可用的每一厘米赛道 方向盘平稳转向 始终向前看一个阶段——所以如果你在拐角的顶点，你应该看向出口 不要担心后面有速度更快的车手——坚持你的路线，试着看看他们在哪里以及为什么比你快

在我们看来，卡丁车是你能做最棒、最令人振奋的事情之一，而这种兴奋和期待正是让人们再次光顾的原因。 请记住，要成为一名快速的车手，需要更好地驾驶，而不是拼了命地向前冲，所以当你上赛道时尽量控制住你的兴奋，逐渐提高你的速度。最重要的是，享受它。 不是每个人都会成为 F1 冠军，所以享受乐趣远比成为最好的更重要。

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