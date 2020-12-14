当命运为他与Red Bull越野少年车队，提供在西班牙参赛的机会时，瑞典拉力赛的明日之星，很快且迅速地转换了心情，并积极加入全新的领域。

一位越野拉力的菜鸟，在西班牙南部历经长达1000多公里艰苦的赛程后，终场冲线将他的赛车安然返航。仪表板上的警告通知，他已经通过了拉力的最后一个路口。在最后抵达终点线时，他的副驾驶精神奕奕地对他竖起了大拇指。

Kevin Hansen 对高速竞赛并不陌生，在过去的4个赛季中，他在世界跨界拉力越野赛（World Rallycross）的精英赛中表现亮眼。但这回是达喀尔越野拉力赛事-为赛车运动最不可预测的一项。 对于这位22岁的瑞典年轻车手来说，最后能够安然地将他的OT3 SxS全地形越野赛车，顺利回到安达卢西亚拉力赛的最后终点，确实是一项了不起的成就，尤其是10天前，他才被告知要来这里参加比赛！

Hansen回想时表示：“我将永远不会忘记，进入最后赛段的最后一个检查点。从山上回到扎营处，看到终点线并完成拉力赛事，我们在车内真的超紧张的！”

审慎的准备工作是参加拉力赛的重要组成部分，这对于你要在这种耐力竞速模式中生存至关重要。那么，当Hansen于两天前才收到通知后，他要替换Red Bull越野少年队受伤Blade Hildebrand 的席位，那他是如何做好准备的？

Hansen表示：在拉力大赛开始前一周，我就知道了这个消息。他们给了我两天时间去法国进行测试，并且之后长驱直入在西班牙举行的拉力赛。 当然，我说了”是”，我的笑容和当我第一次戴上Red Bull的帽子一样的灿烂！

这也许是Hansen在越野拉力的头一回，但这已经是他一段时间以来一直在想的事情了。去年大约这个时候，他听说有关全新的Red Bull越野少年车队，以及他们计划参加2020年达喀尔拉力大赛。OT3 SxS全地形越野车，系专门为下一代越野车提供进入赛车运动最极端地形赛事所打造的车款。 这就是Hansen立刻知道，并想成为其中一员的主因。

Kevin Hansen soon got to grips with the OT3 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

跨界拉力是Hansen的初恋，与他的哥哥 Timmy 一起，在父亲Kenneth和母亲Susann经营的团队中参加竞赛，对全家人来说可谓是梦想成真的事业。但年轻的Hansen觉得跨界拉力赛和越野拉力赛都是极独特的赛车学科，并决心在他的职涯中，好好在这两项运动中发展、求精进。

Hansen解释说：我想在越野拉力赛中测试自己，并且我还会继续参加跨界拉力赛。这些运动是如此不同，以至于我不认为其中一项可以取代另一项，它们各有千秋。

越野拉力赛最大的不同点是，你在车内并不孤单。自Hansen知道自己将要参加安达卢西亚拉力赛后，其中的第1通电话就是打给他的副驾驶François Cazalet。这两位同伴首先在电话上沟通了一下，然后他们就直接同乘OT3赛车。

Hansen回想时表示：“在拉力赛事上，我们向前迈出了非常大的一步，我们彼此都互相了解。最后，我们建立了融洽的合作伙伴关系。我真的很喜欢与François一起合作，我们的类型蛮契合的。”

这位拉力赛车的新秀，与Red Bull越野少年车队的成员Mitch Guthrie Jr. 与Seth Quintero以及一些支持人员一起无缝接轨。Hansen还利用一切可能的机会向达喀尔传奇人物 Nasser Al-Attiyah、 Stéphane Peterhansel 及 Carlos Sainz 寻求建言。 他还打了一通电话给曾经参加跨界拉力赛的队友 Sébastien Loeb，他曾在达喀尔14个赛段获得优胜。

Hansen透露：“在每个赛段的前、后，我都会听取Nasser所给予的意见，以获取更多的技巧。当我脑子里有想法时，他帮助我付诸实践。他是我进步的重要推手。”

即使这是我的第1次拉力赛事，我仍然是一位极具竞争力的车手 Kevin Hansen WRX

Hansen在安达卢西亚拉力赛的4个赛段中表现迅速。开场两天并列的比赛获得第７名，这个惊人的成绩是进入拉力赛车的跳板。在第３赛段， Hansen为 Red Bull越野少年车队赢得本周第１次登上颁奖台的荣耀。同时，这也是最后一天，强势表现的动力，以确保他在该项类组整体排名赢得第４名。

Mitch Guthrie Jr., Seth Quintero and Kevin Hansen © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

首次征战成功后，Hansen仍然拥有实现拉力的雄心壮志，而不仅仅只是停留在以往的梦想与野心。

Hansen表示：“可以肯定的是，我想继续这项刚刚开始的旅程。让我们的梦想大一点，有一天我想赢得达喀尔拉力大赛！”