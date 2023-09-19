风筝冲浪和风筝滑板冲浪之间有哪些重大区别？

01 什么是风筝冲浪？

但风筝冲浪并不一定非要在波浪中冲浪--风筝冲浪既可以在平坦的泻湖上进行，也可以在波涛汹涌的大海或大浪中进行。您需要的只是风和水。

毫无束缚的克佐里诺（Cozzolino） © Lukas Prudky/Red Bull Content Pool

02 什么是风筝滑板冲浪？

风筝滑板冲浪者使用的是类似于滑水板和滑雪板的双头冲浪板。它比定向滑板 "容易"（但并不意味着 "容易"）。定向板（以及滑雪板和滑水板技巧的影响）带来了跳跃、技巧、翻滚和空翻等方面的巨大创新。

Lasse Walker © Ydwer van der Heide / Red Bull Content Pool

03 如何开始？

最酷的一点是，就像参加奥地利Red Bull空中王者（Red Bull King of the Air）等赛事的世界顶尖高手一样，您也可以在这项运动中体验众所周知的 "兔子洞"。你可以既是一名风筝冲浪者，又是一名风筝滑板冲浪者，还可以拥有一个装满各种冲浪板和风筝的房间。

Luke Denny teaching a kitesurfing class in Zanzibar © kitesurfkings.com

要想开始这项运动，向经验丰富的教练学习几节课是必不可少的。好的教练不仅能让你尽快上手，还能让你了解风向和水情，并向你传授基本的安全知识和程序。如果没有这些知识，你就会对自己以及水上和沙滩上的其他人造成危险。

04 活动

Marc Jacobs, Red Bull King of the Air 2021, Cape Town, South Africa © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

在风筝冲浪和风筝滑板冲浪这两大项目中，又出现了big air目等子项目。

奥地利 Red Bull Megaloop 是最极端的风筝冲浪赛事。当风速超过 35 海里的完美风暴袭击荷兰时，16 位世界上最优秀的风筝冲浪选手将接受挑战，展示他们最大的巨型环形风筝。从 4 月 1 日到 11 月 1 日，我们都处于待命状态，等待完美条件的到来。2023 年的 9 月 19 日就是这样的一天。您可以通过RBTV观看现场直播。这项赛事也是奥地利Red Bull空中国王的预选赛之一。

奥地利Red Bull空中国王赛最初于 2000 年代初在夏威夷举行，2013 年移师开普敦。这项赛事是推动大风筝运动进步的最大动力，选手们为了赢得冠军，不断挑战技巧的幅度、多样性、执行力和难度等级的极限。

在过去的十年中，这项赛事一直走在大气流风筝冲浪创新的前沿，第十届赛事也不例外。在开普敦风筝海滩举行的这场声势浩大的比赛中，有 18 名世界上最顶尖的风筝冲浪选手参赛。