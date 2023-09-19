© Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool
风筝划水
风筝冲浪和风筝滑板冲浪之间有哪些重大区别？
随着南半球风季拉开帷幕，最优秀的选手们将奔赴南非，我们将为您分析风筝冲浪和风筝滑板冲浪之间的异同。
风筝冲浪和风筝滑板冲浪等自由奔放的动作运动之间的界限可能有些模糊，因此我们在此只对其基本要素进行定义，而不是将任何骑手塞进一个特定的框框里。毕竟，如果不是这些骑手打破壁垒，就不会有自由式、竞速或奥地利Red Bull空中王者（Red Bull King of the Air ）和奥地利Red Bull大回环（Red Bull Megaloop）中的大气流等分支项目。下面...
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什么是风筝冲浪？
风筝冲浪是一种以风力为动力的水上运动，它使用风筝和冲浪板来推动你在水面上滑行。它诞生于风帆冲浪和冲浪文化。从技术角度讲，风筝冲浪者使用定向板（有前端和后端，类似于冲浪板），而 "无肩带之王 "Airton Cozzolino等现代骑手则专门从事乘浪（冲浪）运动。
但风筝冲浪并不一定非要在波浪中冲浪--风筝冲浪既可以在平坦的泻湖上进行，也可以在波涛汹涌的大海或大浪中进行。您需要的只是风和水。
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什么是风筝滑板冲浪？
风筝滑板冲浪者使用的是类似于滑水板和滑雪板的双头冲浪板。它比定向滑板 "容易"（但并不意味着 "容易"）。定向板（以及滑雪板和滑水板技巧的影响）带来了跳跃、技巧、翻滚和空翻等方面的巨大创新。
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如何开始？
最酷的一点是，就像参加奥地利Red Bull空中王者（Red Bull King of the Air）等赛事的世界顶尖高手一样，您也可以在这项运动中体验众所周知的 "兔子洞"。你可以既是一名风筝冲浪者，又是一名风筝滑板冲浪者，还可以拥有一个装满各种冲浪板和风筝的房间。
要想开始这项运动，向经验丰富的教练学习几节课是必不可少的。好的教练不仅能让你尽快上手，还能让你了解风向和水情，并向你传授基本的安全知识和程序。如果没有这些知识，你就会对自己以及水上和沙滩上的其他人造成危险。
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活动
在风筝冲浪和风筝滑板冲浪这两大项目中，又出现了big air目等子项目。
奥地利Red Bull Megaloop是最极端的风筝冲浪赛事。当风速超过 35 海里的完美风暴袭击荷兰时，16 位世界上最优秀的风筝冲浪选手将接受挑战，展示他们最大的巨型环形风筝。从 4 月 1 日到 11 月 1 日，我们都处于待命状态，等待完美条件的到来。2023 年的 9 月 19 日就是这样的一天。您可以通过RBTV观看现场直播。这项赛事也是奥地利Red Bull空中国王的预选赛之一。
奥地利Red Bull空中国王赛最初于 2000 年代初在夏威夷举行，2013 年移师开普敦。这项赛事是推动大风筝运动进步的最大动力，选手们为了赢得冠军，不断挑战技巧的幅度、多样性、执行力和难度等级的极限。
在过去的十年中，这项赛事一直走在大气流风筝冲浪创新的前沿，第十届赛事也不例外。在开普敦风筝海滩举行的这场声势浩大的比赛中，有 18 名世界上最顶尖的风筝冲浪选手参赛。