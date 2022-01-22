来看Matthias Dandois在基茨比厄尔上演雪地表演

Matthias Dandois在Streif精彩表现的幕后花絮

当一名法国人站在传奇 Streif 的起跑点时，任何事情都可能发生——甚至是没有人认为可能发生的事情。 比如：1995 年，法国速降偶像 Luc Alphand 在世界上最严苛的赛道上取得了两场胜利。

而另一位法国人 Alexis Pinturault 在基茨比厄尔同样实现了看似不可能的目标。这位高山全能选手在这座奥地利标志性的山峰，赢得了过去三场男子全能比赛。

BMX-Pro Matthias Dandois am Weg zur Streif © Markus Berger / Red Bull Content Pool

今年，第 82 届 Hahnenkamm 比赛将再次举行两场速降比赛，就像 17 年前一样。而九届 BMX 平地花式世界冠军Matthias Dandois也成为了第三位在Streif创造奇迹的法国人。

BMX-Flatland Star Matthias Dandois on the rocks © Markus Berger / Red Bull Content Pool 对我来说，在奥地利 Red Bull交响乐团前骑车是一次不可思议的经历。因为那感觉就仿佛他们都在专为我演奏。 Matthias Dandois

01 标志性滑雪场 + BMX + 奥地利Red Bull 交响乐团= 基茨比厄尔Spin-off

Matthias Dandois puts on a show in the snow © Markus Berger/Red Bull Content Pool Conductor Natalia Villanueva García leads the Max Steiner Orchestra © Markus Berger/Red Bull Content Pool Red Bull Symphonics with the Max Steiner Orchestra © Markus Berger/Red Bull Content Pool Boarding the legendary Alexis Pinturault gondola © Markus Berger/Red Bull Content Pool Kitzbühel Spin-Off mit Matthias Dandois & Red Bull Symphonic © Markus Berger / Red Bull Content Pool Dandois shows off his undeniable talent © Markus Berger/Red Bull Content Pool Taking a well-earned rest © Markus Berger/Red Bull Content Pool Matthias Dandois was inspired by a unique musical soundtrack © Markus Berger/Red Bull Content Pool Max Steiner Orchester mit Dirigentin Natalia Villanueva García © Markus Berger / Red Bull Content Pool Markus 'Krooked' Wagner plays along with the orchestra © Markus Berger/Red Bull Content Pool Reinhard 'Camo' Rietsch provided the soundtrack © Markus Berger/Red Bull Content Pool

作为世界上最好的 BMX 平地花式车手之一，Dandois 证明了他同样擅长在雪地中提供世界级的表现。在标志性的 Streif 起始屋屋顶，Dandois与他的小轮车展现了一系列令人眼花缭乱的技巧。

法国人乘坐平图罗获胜的缆车登上了山顶，但Dandois没有打包滑雪板，而是装备了他值得信赖的小轮车。 “坐在Alex的缆车上感觉很棒，”他说，“真的有家的感觉。这是一条非常美的弧线，联系着比赛和我们的项目。”

Die französischen Weltmeister unter sich. © Markus Berger / Red Bull Content Pool

虽然Dandois表演了一系列令人惊叹的技巧，但这位法国人有一个独特的配乐作为灵感，由奥地利Red Bull交响乐团提供。鼓和贝斯大师 Camo & Krooker 与古典作曲家 C​​hristian Kolonovits 和由指挥 Natalia Villanueva García 领衔的 Max Steiner Orchestra 重新诠释了这首歌。

这一切的成果便是不同音乐流派的独特融合，这有助于激发 Dandois 奉献令人眼花缭乱的表演。

“基茨比厄尔项目是 BMX Flatland 和奥地利山顶上的交响乐团之间的共生关系，”Dandois 解释说， “音乐和 BMX Flatland 都处于文化和体育之间的边界。这就是为什么我们决定尝试一下。我很高兴能与 Camo & Krooked、Christian Kolonovits 和 Max Steiner管弦乐团在 Streif 这样一个历史悠久的地方，一起将这个项目变为现实。”

这是一个非常特别的地方，因为世界上最好的滑雪者将在我们下面一层比赛 Markus 'Krooked' Wagner

Die Masterminds unter sich: Matthias Dandois sowie Camo & Krooked © Markus Berger / Red Bull Content Pool

“这是一个非常特别的地方，因为在我们下面的一层，世界上最好的滑雪者将会参加比赛，”Markus ‘Krooked’ Wagner 说。

“感觉很棒，”Reinhard ‘Camo’ Rietsch 补充道， “起初我想，‘这是否可能在山顶上，全都被雪覆盖，所有的乐器和我们的 DJ 平台都在寒冷的天气中？’但这一切都归功于一些出色的团队合作。 "