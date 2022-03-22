Kjeld Nuis 再次创造历史，他突破了天然冰上神奇的 100 公里/小时的“屏障”，以 103 公里/小时的速度创造了新的速滑世界纪录。

荷兰速滑运动员 Kjeld Nuis 在挪威萨瓦伦湖的天然冰面上以 103 公里/小时的速度创造了了新的世界记录。这位 32 岁的奥运冠军打破了 100 公里/小时的大关，在他原有的速度纪录上又提升了了 10 公里/小时。

一个三公里长的天然冰面、一辆达喀尔拉力赛车，外加一个可以为Nuis挡住风的挡风罩， 这就是Nuis打破百公里时速的完美条件。

“我真的是飞过冰面。每一个微小的凸起都感觉像是一个门槛。有时我甚至感觉脱离了冰面。这么快的滑冰在技术上具有非常大的挑战性，并且需要非常高的精确度。”Nuis在成功打破纪录后说，“不仅如此，我每次尝试都滑了 2 公里以上，这是我在之前的比赛中从来没有做过的。我今天的策略是尽可能滑到挡风罩中，这样我就有足够的体能从 92 公里/小时加速到 100 公里以上。这对我的身体来说非常大的挑战。这确实是冰鞋所能达到的最快速度了。”

四年前，Nuis 在瑞典以 93 公里/小时的速度创造了世界纪录。然而，当时的荷兰人知道他可以滑得更快，并决心打破自己创造的纪录。

“时速 100 公里的限制一直在折磨我，”Nuis承认道， “但我的状态很好，所以我坚信我一定能滑到 100 公里/小时。”

The need for speed © Daniel Tengs Perfect alignment © Jarno Schurgers Kjeld Nuis and coach Erben Wennemars © Daniel Tengs Kjeld Nuis skating into the record books © Jarno Schurgers

教练Erben Wennemars见证了运动员、车手和挡风罩之间要配合好是多么困难。 “四年前，我们憧憬着到底能滑多块，”Wennemars 透露道，“也许时速 100 公里，但这并没有什么根据。通过各方面的改进和不断的尝试，我们终于成功了。但时速 100 公里真的太难了！当你看到你在冰上的速度有多快时，真的太神奇了！太令人激动了，我们真的不能再快了。”

Nuis完全依靠个人的力量进行尝试。不过，他有一辆带着挡风罩的赛车为他保驾护航，为他挡去周围的风。掌舵的是美国赛车手Seth Quintero，他本人也曾在有着“地表最艰难拉力赛”之称的达喀尔拉力赛上打破纪录。

显然，年仅20岁的Quintero 在冰面上的驾驶与他在达喀尔沙漠中一样天赋异禀。 “对我来说最大的挑战是以正确的方式加速，” Quintero解释说，“我从未在如此低的速度下感到如此紧张。同时，我也无法想象任何人能用自己的腿在冰面上达到这样的速度。”

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