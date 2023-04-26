Kriss Kyle, Edinburgh
© Rutger Pauw
bike

什么叫惊叹号，Kriss Kyle 用影片告诉你!

Kriss Kyle 以苏格兰为根基，他所拍摄的相关自行车影片，肯定让你大开眼界。
作者 Aoife Glass
4 min read更新于

Part of this story

Kriss Kyle

Scottish BMX ripper Kriss Kyle is undoubtedly one of the most exciting and innovative comp and video part riders on the scene today.

United KingdomUnited Kingdom

不要低头

你能在空中骑 BMX 吗？ 看看 Kriss Kyle 的大胆想法如何发展成为 BMX 技能的终极考验。

36 分钟

Kriss Kyle's Kaleidoscope

Kriss Kyle performs a number of world-first tricks in an ever-changing environment designed to deceive.

26 分钟

Kriss Kyle: Out of Season

在英国的冬季，观看大神Kriss Kyle从小轮车（BMX）到全能自行车运动员的转变。

25 分钟

Riding Shotgun

Scottish rider Kriss Kyle embarks on a world tour to kick back and make edits with his favourite BMX stars.

1赛季 · 4 剧集

Raditudes

Ride along with the biggest names in BMX as they travel the world and push the sport to new levels.

3 赛季 · 27 剧集

目录

  1. 1
    不要低头
  2. 2
    Kriss Kyle’s Kaleidoscope
  3. 3
    Out of Season
  4. 4
    Land of Everyday Wonder
  5. 5
    Wallrides
  6. 6
    Dropping in on Dubai
  7. 7
    Riding Shotgun - Toronto
  8. 8
    Raw 100
  9. 9
    Badlands
  10. 10
    90 Percent Luck
  11. 11
    StreetDome
  12. 12
    Three Day Metro Pass - Milan
精选 Kriss Kyle's 的最佳影片，展示这位来自苏格兰车手的惊人才华、创造力和风格，无论他在何处骑行，你都无法把视线从屏幕上移开。
Kriss Kyle as seen on his Wallriders trip from Edinburgh UK to Lyon, France, in August 2016.

Kriss Kyle has been pushing the boundaries of BMX for a decade

© Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

01

不要低头

36 分钟

不要低头

你能在空中骑 BMX 吗？ 看看 Kriss Kyle 的大胆想法如何发展成为 BMX 技能的终极考验。

英语 +10

Kriss Kyle
突破旧有框架是 Kriss Kyle 闻名车坛的主因，《不要低头》（Don't Look Down） 让Kriss Kyle 突破到新的高度，因为他骑在一个飞在 2,000 英尺高空的热气球，虽然最后剪辑只有呈现四分钟，但幕后纪录片展示了为实现他的梦想，以及进行的多年规划、工程和实践过程。
02

Kriss Kyle’s Kaleidoscope

26 分钟

Kriss Kyle's Kaleidoscope

Kriss Kyle performs a number of world-first tricks in an ever-changing environment designed to deceive.

俄语

Kriss Kyle
迷幻的视觉效果和虚幻的技巧，视错觉乱和令人费解的技巧，万花筒拥有这一切，甚至更多，而Kriss Kyle的创造性和疯狂，透过 BMX 展示超强创造力和技巧，突然间你会发现自己，一遍又一遍观看这支影片。
03

Out of Season

25 分钟

Kriss Kyle: Out of Season

在英国的冬季，观看大神Kriss Kyle从小轮车（BMX）到全能自行车运动员的转变。

英语 +6

Kriss Kyle
在休赛期中，Kriss Kyle 把他的 BMX 换成登山车，在威尔士尝试在登山车少见的技巧，他在多年的 BMX 比赛所掌握的技巧，被无缝接轨的转移到登山车上，并在林道里尽情展现自我。
04

Land of Everyday Wonder

Kriss Kyle getting dizzy in Denmark

Kriss Kyle getting dizzy in Denmark

© Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

这是你从未见过的丹麦，而且可能永远不会再看到。Kriss Kyle 透过影片展示他对旅行的看法，同时在丹麦大秀令人惊叹的骑行技巧，并结合期待滑翔伞着陆、屋顶骑技乘巧和运河边的滑稽动作。
05

Wallrides

5 分钟

Action Clip (Dirty)

Kriss Kyle travels from Scotland to Lyon, riding the best walls he can find.

从苏格兰的爱丁堡到法国的里昂，这段影片是关于寻找尽可能最好的滑道，然后全速骑行。Kyle 和 Alex Donnachie 一起参加了这次公路旅行冒险，涵盖了英国和法国的新景点和创意技巧。
06

Dropping in on Dubai

5 分钟

Dropping in on Dubai

Watch Kriss Kyle jump from a helicopter onto the roof of Burj Al Arab in Dubai – on his BMX bike.

当车手从直升机下降到直升机的停机坪，而且停机坪是位于阳光普照的杜拜 700 英尺（321 米）饭店，光看字面你就知道，这部影片不会让你失望，Kyle Kriss 也是从这支影片变得越来越好。
07

Riding Shotgun - Toronto

13 分钟

Toronto park sessions

In Toronto, Kriss Kyle meets up with Drew Bezanson, one of the world’s most progressive BMX park riders.

土耳其语 +8

Kriss Kyle
Riding Shotgun 是 Kyle 自己的发表系列影片，他环游世界并与地球上最优秀的 BMX freestyles 车手一起骑行和挑战，该系列共有四集，加拿大多伦多的第一集，Kyle 和 Drew Bezanson 一同演出。
08

Raw 100

2 分钟

Kriss Kyle

No music, no slo-mo – enjoy the undiluted sight and sounds of BMXer Kriss Kyle as he gets some practise in.

Kriss Kyle
100秒你能做什么？Kriss Kyle 可以在他的 Unit 23 主场，展示流畅的风格和令人难以置信的技巧，这个室内滑板公园既是他的家乡，也是他磨练技艺的地方。
09

Badlands

6 分钟

Badlands

Kriss Kyle and friends tackle BMX in South West Africa.

Kriss Kyle
史诗般的公路旅行，4,000 英里穿越西南非洲的沙漠和山脉，穿过南非，进入纳米比亚，Alex Kennedy、Greg Illingworth、Russ Barone、 Sergio Layos 以及Kriss Kyle，在未知的骑行地点进行超出规模的骑行。
10

90 Percent Luck

7 分钟

90 percent luck

Pro BMX rider Kriss Kyle pushes himself to nail a pair of innovative lines at his local warehouse BMX park.

意大利语 +8

Kriss Kyle
Kriss Kyle 著名的无缝技巧是什么？他说90%的运气，10%的技巧，我们说这是90%的技巧和10%的运气，加上大量的练习。
该影片是 Raditudes 系列的一部分，让你可以一窥 Kriss Kyle 看似毫不费力的风格，所经历的一切过程。小心有雷：这不是很轻松，但非常令人印象深刻。如果这对你来说还不够了解 Kriss Kyle ，请查看他的第二个 Raditudes video，以了解更多信息。
11

StreetDome

3 分钟

Kriss Kyle 2020年新作

来看BMX大神Kriss Kyle在滑板公园拍摄的全新力作。

当您成为像 Kriss Kyle 一样出色，就有机会在丹麦 Haderslev 全新的 StreetDome 滑板公园，享受四天专属于自己的骑乘机会。
12

Three Day Metro Pass - Milan

4 分钟

Three Day Metro Pass – Milan

Three Day Metro Pass – Milan

土耳其语 +1

世界上最好的 BMX 车手、一个令人敬畏的城市、一个公共交通系统，并且只用三天时间来拍摄，你会透过什么？当然是 Three Day Metro Pass。
在这一集中，Kyle 与 Jordon Godwin 和 Felix Prangenberg 一起了解意大利时尚之都米兰，透过独有的骑乘风格及技巧，运用地形为人们带来不同感受的秀，同时也可以透过 Three Day Metro Pass adventure 了解葡萄牙首都里斯本。
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Part of this story

Kriss Kyle

Scottish BMX ripper Kriss Kyle is undoubtedly one of the most exciting and innovative comp and video part riders on the scene today.

United KingdomUnited Kingdom

不要低头

你能在空中骑 BMX 吗？ 看看 Kriss Kyle 的大胆想法如何发展成为 BMX 技能的终极考验。

36 分钟

Kriss Kyle's Kaleidoscope

Kriss Kyle performs a number of world-first tricks in an ever-changing environment designed to deceive.

26 分钟

Kriss Kyle: Out of Season

在英国的冬季，观看大神Kriss Kyle从小轮车（BMX）到全能自行车运动员的转变。

25 分钟

Riding Shotgun

Scottish rider Kriss Kyle embarks on a world tour to kick back and make edits with his favourite BMX stars.

1赛季 · 4 剧集

Raditudes

Ride along with the biggest names in BMX as they travel the world and push the sport to new levels.

3 赛季 · 27 剧集
bike
BMX