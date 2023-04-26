什么叫惊叹号，Kriss Kyle 用影片告诉你!

精选 Kriss Kyle's 的最佳影片，展示这位来自苏格兰车手的惊人才华、创造力和风格，无论他在何处骑行，你都无法把视线从屏幕上移开。

Kriss Kyle has been pushing the boundaries of BMX for a decade © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

01 不要低头

36 分钟 不要低头 你能在空中骑 BMX 吗？ 看看 Kriss Kyle 的大胆想法如何发展成为 BMX 技能的终极考验。

突破旧有框架是 Kriss Kyle 闻名车坛的主因，《不要低头》（Don't Look Down） 让Kriss Kyle 突破到新的高度，因为他骑在一个飞在 2,000 英尺高空的热气球，虽然最后剪辑只有呈现四分钟，但幕后纪录片展示了为实现他的梦想，以及进行的多年规划、工程和实践过程。

02 Kriss Kyle’s Kaleidoscope

26 分钟 Kriss Kyle's Kaleidoscope Kriss Kyle performs a number of world-first tricks in an ever-changing environment designed to deceive.

迷幻的视觉效果和虚幻的技巧，视错觉乱和令人费解的技巧，万花筒拥有这一切，甚至更多，而Kriss Kyle的创造性和疯狂，透过 BMX 展示超强创造力和技巧，突然间你会发现自己，一遍又一遍观看这支影片。

03 Out of Season

25 分钟 Kriss Kyle: Out of Season 在英国的冬季，观看大神Kriss Kyle从小轮车（BMX）到全能自行车运动员的转变。

在休赛期中，Kriss Kyle 把他的 BMX 换成登山车，在威尔士尝试在登山车少见的技巧，他在多年的 BMX 比赛所掌握的技巧，被无缝接轨的转移到登山车上，并在林道里尽情展现自我。

04 Land of Everyday Wonder

Kriss Kyle getting dizzy in Denmark © Esben Zøllner Olesen / Red Bull Content Pool

这是你从未见过的丹麦，而且可能永远不会再看到。Kriss Kyle 透过影片展示他对旅行的看法，同时在丹麦大秀令人惊叹的骑行技巧，并结合期待滑翔伞着陆、屋顶骑技乘巧和运河边的滑稽动作。

05 Wallrides

5 分钟 Action Clip (Dirty) Kriss Kyle travels from Scotland to Lyon, riding the best walls he can find.

从苏格兰的爱丁堡到法国的里昂，这段影片是关于寻找尽可能最好的滑道，然后全速骑行。Kyle 和 Alex Donnachie 一起参加了这次公路旅行冒险，涵盖了英国和法国的新景点和创意技巧。

06 Dropping in on Dubai

5 分钟 Dropping in on Dubai Watch Kriss Kyle jump from a helicopter onto the roof of Burj Al Arab in Dubai – on his BMX bike.

当车手从直升机下降到直升机的停机坪，而且停机坪是位于阳光普照的杜拜 700 英尺（321 米）饭店，光看字面你就知道，这部影片不会让你失望，Kyle Kriss 也是从这支影片变得越来越好。

07 Riding Shotgun - Toronto

13 分钟 Toronto park sessions In Toronto, Kriss Kyle meets up with Drew Bezanson, one of the world’s most progressive BMX park riders.

Riding Shotgun 是 Kyle 自己的发表系列影片，他环游世界并与地球上最优秀的 BMX freestyles 车手一起骑行和挑战，该系列共有四集，加拿大多伦多的第一集，Kyle 和 Drew Bezanson 一同演出。

08 Raw 100

2 分钟 Kriss Kyle No music, no slo-mo – enjoy the undiluted sight and sounds of BMXer Kriss Kyle as he gets some practise in.

100秒你能做什么？Kriss Kyle 可以在他的 Unit 23 主场，展示流畅的风格和令人难以置信的技巧，这个室内滑板公园既是他的家乡，也是他磨练技艺的地方。

09 Badlands

6 分钟 Badlands Kriss Kyle and friends tackle BMX in South West Africa.

史诗般的公路旅行，4,000 英里穿越西南非洲的沙漠和山脉，穿过南非，进入纳米比亚，Alex Kennedy、Greg Illingworth、Russ Barone、 Sergio Layos 以及Kriss Kyle，在未知的骑行地点进行超出规模的骑行。

10 90 Percent Luck

7 分钟 90 percent luck Pro BMX rider Kriss Kyle pushes himself to nail a pair of innovative lines at his local warehouse BMX park.

Kriss Kyle 著名的无缝技巧是什么？他说90%的运气，10%的技巧，我们说这是90%的技巧和10%的运气，加上大量的练习。

该影片是 Raditudes 系列的一部分，让你可以一窥 Kriss Kyle 看似毫不费力的风格，所经历的一切过程。小心有雷：这不是很轻松，但非常令人印象深刻。如果这对你来说还不够了解 Kriss Kyle ，请查看他的第二个 Raditudes video，以了解更多信息。

11 StreetDome

3 分钟 Kriss Kyle 2020年新作 来看BMX大神Kriss Kyle在滑板公园拍摄的全新力作。

当您成为像 Kriss Kyle 一样出色，就有机会在丹麦 Haderslev 全新的 StreetDome 滑板公园，享受四天专属于自己的骑乘机会。

12 Three Day Metro Pass - Milan

4 分钟 Three Day Metro Pass – Milan Three Day Metro Pass – Milan

世界上最好的 BMX 车手、一个令人敬畏的城市、一个公共交通系统，并且只用三天时间来拍摄，你会透过什么？当然是 Three Day Metro Pass。

在这一集中，Kyle 与 Jordon Godwin 和 Felix Prangenberg 一起了解意大利时尚之都米兰，透过独有的骑乘风格及技巧，运用地形为人们带来不同感受的秀，同时也可以透过 Three Day Metro Pass adventure 了解葡萄牙首都里斯本。

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