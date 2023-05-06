Don’t Look Down: Kriss Kyle 透露如何在2,000英尺的高空骑BMX

Kriss Kyle 拥有多部令车迷们津津乐道的单车影音，从 wall rides 到 heli-drops，英国 BMX Kriss Kyle 车手总是渴望更进一步，有一天他想到在空中骑车会是什么样子，于是 Don't Look Down 计划便应运而生，这也是 Kriss Kyle 自 Kaleidoscope 之后，另一部巨作。

梦想将成为现实，Kriss Kyle 最终透过热气球载送到2000英尺的高空，并在热气球下方的 BMX 场地大秀神技。在开始执行这项计划时，Kriss Kyle 几乎不知道将他的幻想变成现实，所需复杂程度、工时和意志力。

Jumping out of a helicopter on a BMX? Completed it © Fred Murray

精彩影片可在页面上方的播放器中观看，下方影片讲述 Don't Look Down 计划的故事纪录片，可更了解 Kriss Kyle 他自己对该项目的看法，并查看场地是如何诞生。

36 分钟 不要低头 你能在空中骑 BMX 吗？ 看看 Kriss Kyle 的大胆想法如何发展成为 BMX 技能的终极考验。

01 不可能的梦想

我在家后面的山林骑登山车，湛蓝的天空和纯净的阳光下，一个想法涌上心头，突然间在脑海里出现“空中移动BMX场地”的画面。

我起初以为把场地挂在直升机底下就可以，不过我在迪拜拍摄从直升机跳下骑车的画面，感觉就像跳进了龙卷风里。

Kyle's early thoughts on how Don't Look Down could work © Kriss Kyle

于是我的下一个想法是，没有风能怎么飞？热气球便成为我的选项，回到家后，我手稿画了一个热气球，下面有一个场地和火柴人。

02 透过 奥地利Red Bull 车队

Kriss Kyle指出，我把生命托付给场地建造人员，尽可能把 BMX Park 的功能塞进场地里，场地建造人员用木头为我打造了一个符合所有要求的原型，但它的重量达到六吨。

由于初稿场地重量过重，要让打造好的场地跟热气球飞上天空，重量予要进行调整，同时会涉及到航空工程的领域，于是透过奥地利 Red Bull 车队及其商业部门 奥地利Red Bull Advanced Technologies (RBAT)，还有为F1车手维斯塔潘设计赛车及零件的工程师们合作，开始把场地进行轻量化。

The skatepark bowl in miniature form © Eisa Bakos

能够让 BMX 和 F1 的世界产生碰撞，Kriss Kyle认为这是千载难逢的机会，正好可以了解如何让场地变得轻、强、美，这一切对Kriss Kyle而言，简直太神奇了。

关于场地的小档案 场地共有22个部份组成。 每个部份重量限制在150 kg以下。 每个部份的宽度不能超过3米，以便在田间建造和拆卸。 材料采用碳纤维制造，厚度会根据不同的部分量身定制，确保整体刚性。 整体重量必须低于2.9吨。 场地使用的碳纤维，与用于维斯塔潘的 F1 赛车车身的材料基本相同。 场地的表面处理必须有一定的粗糙度，以方便单车抓握，但又不能太粗糙，否则会导致 Kriss Kyle 因此刮伤。

更多有关 Red Bull Advanced Technologies (RBAT) 参与 Don't Look Down 的详细信息，请向下滚动浏览故事。

03 骑在蹦床上

碳纤维打造的场地重量仅剩 2.6 公吨，现在足以让热气球携带上空，但是骑乘的感觉真的很奇怪，因为材质的关系，导致Kriss Kyle第一次骑上去时需要适时，更贴切的说平坦的地方就像一张蹦床，这完全不是 BMX 车手想要的感觉。

而且碳纤维场地的滚动，会比混凝土和木造的场地更快，这对车手来说，也是要适应的地方，在地面上先适应之后，还得再想办法解决其他难关。

The carbon-fibre bowl was finished in vinyl to add grip © Eisa Bakos "It made a lot of noise – if you landed flat, you knew about it" © Eisa Bakos

04 肩上重担

团队对Kriss Kyle表示，骑乘时必须佩戴紧急降落伞，如果没有降落伞，从 2,000 英尺（610 米）的高度坠落，是件非常危险的事，原本Kriss Kyle以为降落伞的重量是几罐奥地利Red Bull饮料，但佩戴上去后才发现，降落伞的重量远超过Kriss Kyle体重的 20%。

试图骑乘时佩戴降落伞是个巨大的障碍，因为在施力必须较以往来得更用力，而且重量是完全落在车手的背上，在进行技巧、翻转和旋转时，需要更加用力地拉动才能完成动作。

Kyle getting used to riding with a parachute © Eisa Bakos

Kriss Kyle指出：“我先在熟悉的 Unit 23 公园的场地进行练习，甚至寻问是否真的要佩戴降落伞一起同‘骑’，因为我非常担心降落伞会影响我的骑乘表现。然而接受它并成为一个不可排除的困难，是我们最后的共识。”

05 重大挫折

第一次将场地悬挂在空中时，场地像是不受控制般的以各种方式移动，有时倾斜、有时它左右摇摆，车手需要了解这个场地与一般习惯的场地截然不同，会让你难以适应。

Kriss Kyle直言：“第一天的试骑让我精疲力尽，光是场地的移动就让我感到恶心，这对我开始出现‘天哪，这计划真的可行吗，尤其是在 2,000 英尺的高度。’所幸经过一段时间练习后，我开始有点习惯了。”

At some point Kyle thought the project "might not be possible' © Eisa Bakos

Kriss Kyle 补充表示：“隧道尽头肯定会有光，是时候把场地跟热气球结合一起了。”

06 差不多升空

在把热气球升空及场地带向2000英尺高空，先把器材放在机库里，让热气球约飞行高度在6英尺，同时场地与热气球连结在一起，然后进行相关练习，这算是有史以来最好的练习感觉，后来团队开始向热气球的气罐中注入氮气，让它上升的速度更快一点。

Kriss Kyle表示：“此时场地在练习时仍会移动，但挂在热气球下的移动程度，比用起重机把场地升高悬空来得理想，于是我开始觉得，我什么时候要正式进行呢？”

Testing with the hot air balloon attached © Eisa Bakos

在那之后，团队成员等待天气许可，就即将正式展开。

热气球小档案 最大直径：33.5米 体积：16,990 立方米（600,000 立方英尺） 重量：4,626kg，（包含热气球、篮子、燃烧器、碗、燃料和乘客的重量） 此为目前在英国看到最大的热气球 从拖车里拿出热气球并带着场地起飞，需花费两个小时 燃料足够飞行两个小时 气球的封套由尼龙制成 起飞天气要求严格：需要无雨，最大风速起飞3节，降落5节

07 乘坐梦想

经过 11 个月的等待和多次取消尝试后，条件合适的那一天终于到来了。

Time to go to work © Sam Dugon

Kriss Kyle 回忆指出：“在 2,000 英尺（610 米）的高空是如此的平静，我环顾四周心想，BMX把我带到了这里……非常特别，但骑乘的环境是恐怖，高空中的温度是摄氏零下-12度，场地以前所未有的方式移动，降落伞完全耗尽了我的能量。”

Kriss Kyle认为：“几个基本动作完成，对我来说非常简单，不过我心中有个动作清单，像是fakie front flip 等高难度动作，然而背上背负的重量增加，让我原先在地面可轻易做的的高难度技巧，在高空变得几乎不可能。”

The perfect day for a hot balloon ride... with a difference © Eisa Bakos A look to see what's down below © Eisa Bakos Time to ride in the air, and realise a dream © Eisa Bakos

另外，太阳一度处于非常糟糕的位置，尤其是当我进行前空翻时，垂直墙处在阴影中，让我看不到它，所以就像以 180 度的角度进入黑暗。

无人机摄影师对我说：不知道会怎么骑乘，因为场地在上下移动的距离大约四英尺，但我在 2,000 英尺高空中的骑行梦想，变成了现实。

Kriss Kyle感概指出：“等待 11 个月的过程，是我生命中最艰难的一段时光。我不得不因此待命 11 个月，期间错过了很多次旅行，但这是我一生唯一围绕的事情。”

继续阅读有关 奥地利Red Bul车队 参与 Don't Look Down 的更多详细信息

08 Don't Look Down BMX bowl 的背后故事

将 BMX 与航空学相结合，对Kriss Kyle 来说并不是全新的体验， 这位 31 岁的苏格兰明星，之前曾在迪拜拍摄影片从直升机上与单车一起跳下来到停机坪的经历。 Kriss kyle也知道在天空中，骑乘需要一种更温和、无下压力的方式。然而在计划初期，英国最大可用的热气球，也无法把以钢及木打造的传统场地载到高空。

所以 Kriss Kyle的团队找奥地利 Red Bull Advanced Technologies (RBAT) 一起合作，希望把场地变轻且让它能够飞到2000英尺的高空。

Relaxing in the surroundings of Red Bull Advanced Technologies HQ © Eisa Bakos

够轻足以升起，够坚固足以骑乘冲击

Kriss Kyle 于 2021 年 2 月首次接触 RBAT。凭借他与长期合作的坡道建造师 George Eccleston 共同创建的场地 CAD 模型开始，与RBAT工程师们互动，需要一个可骑乘，又足够轻量，同时可被热气球升上高空场地。

From left: Kriss, Rob and Andy combined to create the carbon-fibre bowl © Eisa Bakos

重量是首要因素，减轻重量是一项艰巨的挑战，RBAT 的技术总监 Rob Gray 解释道，木制和钢制场地的结构重量约为 8 吨，要让计划成功，场地及相关的金属制品（护栏、螺栓），总重量需要低于 2.9 吨。

RBAT 的技术总监 Rob Gray 补充说明，Kriss Kyle 团队希望我们设计一个够轻的场地，而且需要够坚固，而且需要有安全的护栏，另外场地在着陆时不能让它成为碎片。

Technology refined in Formula One was used to create a light enough bowl © Eisa Bakos

为了满足独特需求，RBAT 团队使用碳纤维打造结构，其中每个部分的厚度，都经过量身定制，以提供整体强度，同时将重量保持在设定范围内。

结果打造出重量为 1.5 吨的场地，以及限重 300 公斤的整体结构。

拼凑拼图

另外RBAT 也有新挑战，场地的每个部分都必须够窄，因为热气球可能会从设定的位置起飞，但着陆位置很难控制。

The bowl needed to be able to be put together and taken apart on the move © Eisa Bakos

RBAT 研发公关 Andy Damerum 指出就像大多数气球一样，会空过农民的匣道，所以宽度不能超过 3 米。

“这意味着场地必须用组装的方式，每个部分都需要额外的硬件固定在一起，由于每件的最大重量为 150 kg，这种微妙的平衡又让工程变得更加困难，而且还有些零件需要携带并在现场组装，”Damerum 补充道。

最终 22 块的碳纤维零件组装件，其重量不超过 100 kg。

The bowl is made out of 22 different sections © Eisa Bakos Each join required additional metalwork, which increased the weight © Eisa Bakos

世界冠军的碳纤维

场地使用的碳纤维与 F1赛车的车手材料相同，RBAT 的技术总监 Rob Gray 指出赛车全身使用不同类型的碳纤维，避震器的支架跟车身使用的就完全不同，而此场地使用跟车身相同等级的碳纤维。

不过，骑乘的表面需要有一定的粗糙度，这样自行车胎才能产生抓地力，因为场地的抓地力不佳很容易发生摔车，就会让车手出现擦伤，甚至让表皮会被剥掉，Rob Gray补充表示。

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