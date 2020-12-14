当蝉联18年冠军连胜纪录中止时，他们的反应会如何？ Red Bull KTM 厂队再次整装出发，即将重返赛事，并期待再次重返卫冕冠军的殊荣，在此，我们特别专访了车队，请他们谈谈参赛的期许及准备情况。

Red Bull KTM厂队正在倒数计时2021年达喀尔拉力大赛，并计划重返摩托车类组的主导地位。11个月前，该车队在沙特阿拉伯错失了蝉联第19座摩托车类组冠军的荣耀。从那时起，他们一直专注于重回达喀尔冠军的头衔，并特别展示了KTM 450，新颖拉力摩托车的最新外貌。

随着达喀尔拉力大赛第2届在沙特阿拉伯举行路线公布，对这些系列赛的优胜者而言，现在大家已磨刀霍霍，准备蓄势待发，并期待再创佳绩。我们现在知道，中东地区4800公尺胶着的险境，计分了12个定时的特殊赛段，等待着众车手的参与及挑战。这12个赛段中的第一个赛段将于2021年1月3日正式展开序幕，1月15日将等待着最先冲线的获胜者回到吉达终点线。

前达喀尔冠军车手Matthias Walkner表示：“从第一天起，你就知道情况会变得非常复杂与困难。但这是全世界你唯一想要去的地方。就像爬山一样，你必须一步步来，循序渐进，然后才能享受抵达顶峰美好的风情。”

尽管2020年拉力赛季缩短了，但仍有一群越野精英，希望以最佳方式开启2021年竞赛的开端-那就是赢得达喀尔拉力大赛。在这群大无畏的车手中，包括了Red Bull KTM 厂队三人组：Toby Price、 Sam Sunderland 及 Matthias Walkner。

Toby Price 在达喀尔拉力大赛赢得传奇性的地位，在他的5场比赛中，皆能获得登上颁奖台的荣耀。他计赢得两场胜利，3次第3名的佳绩。 他于2019年的胜利也许是近来最令人瞩目的达喀尔故事-尽管他在拉力赛事中手指骨折许久，但他强忍到冲线，并赢得最后的胜利。这位坚毅不拔的澳大利亚籍摩托车车手，期待2021年再次登上颁奖台的殊荣。

Price表示：“到目前为止，我已经获得了第1或第3名，所以我要么带回一个大奖杯，要么一个小奖杯回家。希望一切循序渐进，我已经完成了前三分之一，所以下一个将是胜利的来临！”

Toby Price's fresh new ride © Marcin Kin/Red Bull Content Pool 01 / 04

Sam Sunderland在第1届的沙特阿拉伯达喀尔拉力大赛起步迅速，并赢得稍早赛段的胜利。不幸的是，在第5赛段的一次意外，结束了他自2017年夺冠以来，争取第2座达喀尔冠军的希望。第1位也是唯一赢得达喀尔的英国籍车手，期待下个月再次在沙乌阿拉伯险恶的地形中，再次挑战极限。

Sunderland承认：“一旦尝过了胜利，你唯一目标就是尝试再次获胜。 我要带着胜利的心情去那里，但我也要尽一切努力，确保自己到达终点并保持安全。上届达喀尔比赛我感觉非常好。我很喜欢这边的地形，对速度也充满信心，但我因碰到一点小问题而受挫了。”

情况变得更加困难。 Matthias Walkner Rally Raid Bike Matthias Walkner今年并未让任何事情影响他辛勤的训练，他准备以最佳的状态抵达沙特阿拉伯参加赛事。这将与2020年的达喀尔赛事有些不同，那时奥地利籍车手仍在从伤病复原中，终场还取得令人印象深刻第5名的佳绩。 这位2018年达喀尔冠军及2015年FIM越野拉力赛世界冠军得主，希望在这地表上最艰难的赛事中，再次看到奥地利国旗高高飘扬。 Walkner表示：“我正努力实现，让KTM车队在达喀尔拉力大赛，夺回第1名的目标。我们仍然超级、超级渴望将胜利带回家。”

3位前冠军车手将与达喀尔新秀 Daniel Sanders一起分享参赛的经验。KTM厂队的少年拉力赛计划车手期待在参加达喀尔的首战，亦能有出色的表现。

2021年达喀尔拉力赛事将于1月2日举行开幕式。这将是参赛车手从吉达出发前看到的第一眼。 接下来是近5,000公里的沙漠赛程，Red Bull KTM厂队的目标是比其他任何人更快、更迅速地、更安全地抵达终点。