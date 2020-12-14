越野拉力赛

2021达喀尔拉力大赛-KTM车队整装待发

© Marcin Kin/Red Bull Content Pool
当蝉联18年冠军连胜纪录中止时，他们的反应会如何？ Red Bull KTM 厂队再次整装出发，即将重返赛事，并期待再次重返卫冕冠军的殊荣，在此，我们特别专访了车队，请他们谈谈参赛的期许及准备情况。
作者 Tim Sturtridge发布于
Red Bull KTM厂队正在倒数计时2021年达喀尔拉力大赛，并计划重返摩托车类组的主导地位。11个月前，该车队在沙特阿拉伯错失了蝉联第19座摩托车类组冠军的荣耀。从那时起，他们一直专注于重回达喀尔冠军的头衔，并特别展示了KTM 450，新颖拉力摩托车的最新外貌。
随着达喀尔拉力大赛第2届在沙特阿拉伯举行路线公布，对这些系列赛的优胜者而言，现在大家已磨刀霍霍，准备蓄势待发，并期待再创佳绩。我们现在知道，中东地区4800公尺胶着的险境，计分了12个定时的特殊赛段，等待着众车手的参与及挑战。这12个赛段中的第一个赛段将于2021年1月3日正式展开序幕，1月15日将等待着最先冲线的获胜者回到吉达终点线。
前达喀尔冠军车手Matthias Walkner表示：“从第一天起，你就知道情况会变得非常复杂与困难。但这是全世界你唯一想要去的地方。就像爬山一样，你必须一步步来，循序渐进，然后才能享受抵达顶峰美好的风情。”
尽管2020年拉力赛季缩短了，但仍有一群越野精英，希望以最佳方式开启2021年竞赛的开端-那就是赢得达喀尔拉力大赛。在这群大无畏的车手中，包括了Red Bull KTM 厂队三人组：Toby Price、 Sam Sunderland 及 Matthias Walkner。
Toby Price 在达喀尔拉力大赛赢得传奇性的地位，在他的5场比赛中，皆能获得登上颁奖台的荣耀。他计赢得两场胜利，3次第3名的佳绩。 他于2019年的胜利也许是近来最令人瞩目的达喀尔故事-尽管他在拉力赛事中手指骨折许久，但他强忍到冲线，并赢得最后的胜利。这位坚毅不拔的澳大利亚籍摩托车车手，期待2021年再次登上颁奖台的殊荣。
Price表示：“到目前为止，我已经获得了第1或第3名，所以我要么带回一个大奖杯，要么一个小奖杯回家。希望一切循序渐进，我已经完成了前三分之一，所以下一个将是胜利的来临！”
Toby Price of Red Bull KTM Factory Racing testing ahead of 2021 Dakar Rally.
Sam Sunderland of the Red Bull KTM Factory Racing testing ahead of 2021 Dakar Rally.
Matthias Walkner of the Red Bull KTM Factory Racing testing ahead of 2021 Dakar Rally.
Sam Sunderland, Toby Price & Matthias Walkner of Red Bull KTM Factory Racing testing ahead of 2021 Dakar Rally.
Toby Price's fresh new ride
© Marcin Kin/Red Bull Content Pool
01/04
Sam Sunderland在第1届的沙特阿拉伯达喀尔拉力大赛起步迅速，并赢得稍早赛段的胜利。不幸的是，在第5赛段的一次意外，结束了他自2017年夺冠以来，争取第2座达喀尔冠军的希望。第1位也是唯一赢得达喀尔的英国籍车手，期待下个月再次在沙乌阿拉伯险恶的地形中，再次挑战极限。
Sunderland承认：“一旦尝过了胜利，你唯一目标就是尝试再次获胜。 我要带着胜利的心情去那里，但我也要尽一切努力，确保自己到达终点并保持安全。上届达喀尔比赛我感觉非常好。我很喜欢这边的地形，对速度也充满信心，但我因碰到一点小问题而受挫了。”
情况变得更加困难。
Matthias Walkner poses for portrait in Villamartin, Spain on October 5, 2020.
Matthias Walkner
Rally Raid Bike
Matthias Walkner今年并未让任何事情影响他辛勤的训练，他准备以最佳的状态抵达沙特阿拉伯参加赛事。这将与2020年的达喀尔赛事有些不同，那时奥地利籍车手仍在从伤病复原中，终场还取得令人印象深刻第5名的佳绩。 这位2018年达喀尔冠军及2015年FIM越野拉力赛世界冠军得主，希望在这地表上最艰难的赛事中，再次看到奥地利国旗高高飘扬。
Walkner表示：“我正努力实现，让KTM车队在达喀尔拉力大赛，夺回第1名的目标。我们仍然超级、超级渴望将胜利带回家。”
3位前冠军车手将与达喀尔新秀 Daniel Sanders一起分享参赛的经验。KTM厂队的少年拉力赛计划车手期待在参加达喀尔的首战，亦能有出色的表现。
2021年达喀尔拉力赛事将于1月2日举行开幕式。这将是参赛车手从吉达出发前看到的第一眼。 接下来是近5,000公里的沙漠赛程，Red Bull KTM厂队的目标是比其他任何人更快、更迅速地、更安全地抵达终点。
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