© M. Laemmerhirt/A. Pardo
单板滑雪
2022Laax Open:比我们预期的还要精彩
全球最顶尖的单板滑雪高手齐聚瑞士，为我们奉献了一场精彩比赛。
随着 2022 赛季巅峰的临近，今年的莱克斯公开赛被许多希望获得北京参赛资格的世界顶级单板滑雪选手视为“评判日”。
01
女子坡面障碍技巧
首先展开角逐的是女子坡面障碍技巧赛场。条件完美，阳光明媚，每位选手都准备好全力以赴。
尽管整个比赛过程都展现了世界级水平，但这场传奇的对决还是发生在奥地利巨星Anna Gasser和澳大利亚后起之秀的Tess Coady之间。
但随着白热化的角逐拉开帷幕， Coady一直占据主导地位。这位 21 岁的选手在她的第一轮比赛中就获得了最高分，她带着自信、技巧一路气势如虹，不断向冠军迫近。从教科书般的 Cab 180 到 Backside 360 ，最后以Double Cork 1080 结束。 Coady 以 86.18 的成绩一路领先，并获得了当天的最高分。
女子坡面障碍技巧Top-3
- Tess Coady
- Anna Gasser
- Annika Morgan
02
男子坡面障碍技巧
男子坡面障碍技巧决赛见证了美国后起之秀的一系列职业生涯最佳表现。 21 岁的Sean Fitzsimmons在背靠背三个 1440获得了80.91分 后取得了头把交椅，力压Stale Sandbech 的 80.43 以及头号种子Leon Vockensperger的 71.05。
与 Fitzsimmons 和 Sandbech一起登上领奖台的是同胞 Jake Canter，成绩为 74.76。
男子坡面障碍技巧Top-3
- Sean Fitzsimmons
- Stale Sandbech
- Jake Canter
03
女子U型场地赛
Laax 的 Crap Sogn Gion 半管向来以将选手提升到平流层高度和推动这项运动的极限而闻名——今年也不例外。
莱克斯公开赛卫冕冠军Chloe Kim以一系列高质量的动作，锁定最终冠军。这位美国半管神童以 90.25 的成绩获得了自去年重返赛场以来的第六场比赛的胜利。
日本的后起之秀Mitsuki Ono以 89.00 分落后于Chloe Kim获得亚军，西班牙老将 Queralt Castellet 以 80.00 分获得第三。
女子U型场地赛Top-3
- Chloe Kim
- Mitsuki Ono
- Queralt Castellet
04
男子U型场地赛
男子决赛诞生了意想不到的结果，这个项目的许多名将都未能顺利完成比赛——这一切为 Jan Scherrer 和 Shaun White 打开了登上领奖台的大门。但即使White出人意料地重返单板滑雪比赛的上层梯队，Laax的胜利仍属于日本神童Ayumu Hirona。
Hirona 在他的第一场比赛中表现出色，赢得了他今年的第二个U型池场地赛世界杯冠军。当Hirona在世界上最长的半管上完成了 Triple Corks 时，他得到了无与伦比的 93.25 分。
男子U型场地赛 Top-3
- Ayumu Hirano
- Jan Scherrer
- Shaun White
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