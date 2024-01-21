瑞士自由式滑雪明星如何在拉克斯公开赛上保持冷静

Fabian Bösch Fabian Bösch是两届世界冠军和冬季极限运动会金牌得主。

Mathilde Gremaud 作为世界上最好的自由滑雪者之一，瑞士的玛蒂尔德·格雷莫 (Mathilde Gremaud) 是第一位成功完成 Switch Double Cork 1440 的女性。

而言。在瑞士举行的2024年拉克斯公开赛（Laax Open 2024）上，他们将在自己的家乡挑战熟悉的领域。