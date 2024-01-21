Mathilde Gremaud performs at the Laax Open in Laax, Switzerland on January 20, 2023.
© Lorenz Richard/Red Bull Content Pool
自由滑雪

瑞士自由式滑雪明星如何在拉克斯公开赛上保持冷静

世界单板滑雪和自由式滑雪高手在 2024 年拉克斯公开赛上一决高下，自由式滑雪运动员 Mathilde Gremaud 和 Fabian Bösch 揭示了他们如何在激烈的滑雪运动中保持冷静。
作者 Laura Blackhurst & Agata Strausa
5 min read发布于

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Laax Open

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Mathilde Gremaud

作为世界上最好的自由滑雪者之一，瑞士的玛蒂尔德·格雷莫 (Mathilde Gremaud) 是第一位成功完成 Switch Double Cork 1440 的女性。

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Fabian Bösch

Fabian Bösch是两届世界冠军和冬季极限运动会金牌得主。

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雪地如家--尤其是对瑞士自由式滑雪运动员Mathilde GremaudFabian Bösch 而言。在瑞士举行的2024年拉克斯公开赛（Laax Open 2024）上，他们将在自己的家乡挑战熟悉的领域。
奥地利Red Bull在这次世界杯赛的一站采访了他们，了解这项运动的风险有多大，跳跃高度有多高。

你们又回到瑞士的斜坡上参加拉克斯公开赛了！在主场观众面前比赛是否会增加压力？

Fabian Bösch: 这是我非常熟悉的一个地方，因为它距离我生长的恩格尔贝格只有两小时车程。我十几岁时在体育学校读书，经常来这里训练。一方面，这让我感到熟悉和轻松，有宾至如归的感觉。但另一方面，这也增加了一些压力，因为你想取得好成绩。我的朋友们将在周日观看[决赛]，我必须确保取得好成绩，这样他们就能来观看了！在热闹的主场观众面前比赛的感觉一定很好。

Mathilde Gremaud: 这是我第二次在这里比赛，但我不认为在主场观众面前会有什么影响。我觉得在主场比赛总是很好的。我爸爸会来观看，很多不能到现场的亲朋好友也会关注直播。我想，无论我在哪里，我知道我必须保持专注。这种经历可能会在赛后给我带来更多冲击，但在当下，我并不会分心。

Mathilde Gremaud at the Laax Open in Laax, Switzerland on January 22, 2023.

Mathilde Gremaud at the Laax Open

© Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

你喜欢这门课程吗？

Fabian Bösch: 这是个好球场。我很喜欢，但由于速度太快，有时比赛条件很艰苦。和去年一样，跳台都偏大，所以只要有新雪或顺风，你就不一定能顺利通过跳台。

Mathilde Gremaud: 我认为，既能展现自己最差的滑雪技术，又能展现自己最好的滑雪技术，这样的比赛总是很有挑战性。我很欣赏这一点。有一点棘手的是，跳台非常大，因此需要非常好的条件，而且要直来直去，才能发挥出速度。

Fabian Bösch poses for a portrait during the Toyota US Grand Prix in Mammoth Mountain, California, USA, on 7 January 2022.

Fabian Bösch at Mammoth Mountain

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

大家都是好朋友，这就是这项运动的魅力所在。
Fabian Bösch

拉克斯的氛围如何--城里有这么多运动员、这么多比赛和观众，竞争激烈吗？

Fabian Bösch: 不，这就是我们这项运动的魅力所在。大家都是好朋友。你只是和自己竞争，和记分牌竞争，而不是和人竞争。因为我们有相同的赞助商，比如奥地利Red Bull，所以会有一些事情发生，比如团队[照片]拍摄，这样你就能很好地了解每个人。这样的氛围很好，我们时不时会一起出去玩。

Mathilde Gremaud: 有这样的交集很不错。我喜欢这种单板滑雪和滑雪混合比赛，因为有更多的人可以一起玩，而且我们认识滑雪场的每一个人。当我看到有人戴着奥地利Red Bull头盔时，我总是会打招呼。有时我需要自己的时间，但我喜欢和大家一起玩。大多数时候，我们只是谈论滑雪或自己的感受，而不是直接谈论比赛。

我喜欢这种单板滑雪和滑雪混合比赛，因为有更多的人可以一起玩。
Mathilde Gremaud

这些年来，您是如何看待自由式滑雪运动的进步的？

Fabian Bösch: 我们在电视上的曝光率越来越高，比如说，我们受邀参加了更多瑞士电视台的采访，但与主要运动相比，我们还有很大差距。但从我开始工作到现在，我们已经有了很大很大的进步。

Mathilde Gremaud: 我们一直在进步，有很多女孩都能进入决赛。不是只有一个八强，你已经知道谁会站在领奖台上。现在已经不是这样了。有能力进入决赛并登上领奖台的女孩越来越多。

Mathilde Gremaud and Fabian Bösch pose for a portrait during the Get Fit For Skiing shooting in Engelberg, Switzerland, on December 3, 2019.

Mathilde and Fabian know fitness is everything

© Dominic Berchtold/Red Bull Content Pool

马蒂尔德，你是否看到越来越多的女性加入这项运动？

Mathilde Gremaud: 本赛季，一些女孩受伤了，她们需要时间重返赛场，一些年长的运动员也停止了比赛。我觉得有一个大的周期刚刚结束，我们现在正在重建赛场，因为目前赛场上的人数并不多。现在大概有 15-20 名女孩，而在过去几年里，大约有 40 人。我认为这是一个很好的数字，希望我们能再次达到这个数字。

法比安，你在夏天受伤了，这对你今年的备战有什么影响？

Fabian Bösch: 其实影响不大，受伤的时机还算幸运--如果有幸运的受伤时机的话！当时正好是休赛期，所以当赛季准备工作开始时，我已经恢复了。只是花的时间比我预期的要多，所以有点沮丧。不过最后一切都好，我又恢复了百分之百的感觉。

受伤后重新开始训练和比赛，心理上会不会很难受？

Fabian Bösch: 这要看情况。在我的职业生涯中，很少因为高难度技巧而受伤。所以，通常都是因小失大。不是因为你知道自己做错了什么，而是因为不幸的环境。你无法避免这种情况，但只要你的技巧不犯大错，就很容易克服。每次受伤后，都需要时间来恢复信心。这很正常。特别是当你还有一点疼痛的时候--那就更难了。

Fabian Bösch performs at the Laax Open in Laax, Switzerland, on January 19, 2023.

Fabian showing his moves at Laax Open

© Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

在你的职业生涯中，你还希望实现什么梦想？

Fabian Bösch: 自由式滑雪或自由式运动最酷的地方在于它不仅仅是比赛。我在比赛方面还有一些目标，但在拍摄和视频项目方面也有很多目标。因此，我也非常期待我的竞技生涯之后的发展。

当你不忙于驾驭冰雪时，你还喜欢做什么？

Mathilde Gremaud: 这要看情况。比如，我已经连续滑雪八天了，所以前几天，我需要休息一下，用休息日来保养身体。如果我的装备在这里，我会去打曲棍球。有时候，我们会和球队一起去打保龄球，或者去附近转转，但现在，我实际上一直在做一些功课，因为我开始读 MBA 了。因为是在线学习，所以我可以按照自己的节奏慢慢来，这很好。但我没有太多时间，因为我的首要任务是滑雪。

Fabian Bösch: 很多！主要是运动，但我不可能什么都做并从中获得乐趣，所以当我在家时，我会尝试做一些其他事情，而不仅仅是滑雪，因为当我能够探索和学习时，我会感到非常快乐。在拉克斯的时候，我会打冰球，因为我喜欢在冰上做很多不同的运动。目前，我还在接受教育，进行市场营销方面的实习。很高兴能看到另一面--办公室的工作情况！

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