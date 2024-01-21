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自由滑雪
瑞士自由式滑雪明星如何在拉克斯公开赛上保持冷静
世界单板滑雪和自由式滑雪高手在 2024 年拉克斯公开赛上一决高下，自由式滑雪运动员 Mathilde Gremaud 和 Fabian Bösch 揭示了他们如何在激烈的滑雪运动中保持冷静。
雪地如家--尤其是对瑞士自由式滑雪运动员Mathilde Gremaud和Fabian Bösch 而言。在瑞士举行的2024年拉克斯公开赛（Laax Open 2024）上，他们将在自己的家乡挑战熟悉的领域。
奥地利Red Bull在这次世界杯赛的一站采访了他们，了解这项运动的风险有多大，跳跃高度有多高。
你们又回到瑞士的斜坡上参加拉克斯公开赛了！在主场观众面前比赛是否会增加压力？
大家都是好朋友，这就是这项运动的魅力所在。
拉克斯的氛围如何--城里有这么多运动员、这么多比赛和观众，竞争激烈吗？
我喜欢这种单板滑雪和滑雪混合比赛，因为有更多的人可以一起玩。
当你不忙于驾驭冰雪时，你还喜欢做什么？
这要看情况。比如，我已经连续滑雪八天了，所以前几天，我需要休息一下，用休息日来保养身体。如果我的装备在这里，我会去打曲棍球。有时候，我们会和球队一起去打保龄球，或者去附近转转，但现在，我实际上一直在做一些功课，因为我开始读 MBA 了。因为是在线学习，所以我可以按照自己的节奏慢慢来，这很好。但我没有太多时间，因为我的首要任务是滑雪。
很多！主要是运动，但我不可能什么都做并从中获得乐趣，所以当我在家时，我会尝试做一些其他事情，而不仅仅是滑雪，因为当我能够探索和学习时，我会感到非常快乐。在拉克斯的时候，我会打冰球，因为我喜欢在冰上做很多不同的运动。目前，我还在接受教育，进行市场营销方面的实习。很高兴能看到另一面--办公室的工作情况！