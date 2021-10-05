继达喀尔拉力大赛持续十多年卓越又出色的表现之后，Laia Sanz停好摩托车转向房车发展。让我们跟随她在杜拜Baja四轮房车首战的英姿一窥究竟。

Laia Sanz 从不逃避挑战。在她4岁的时候，她就已经学会如何骑乘她哥哥的 Montesa Cota 25cc 摩托车！ 这也开启了她两轮环游世界的旅程。冒险很大一部分是达喀尔拉力大赛，连续 11 届冲线完赛，每一次都是排名最高的女车手。

今年对于 Sanz 来说将有所改观，因为她的摩托车位于次要地位，她实现了自己精英级赛车的野心。Sanz与同为西班牙籍的Carlos Sainz 连手参加了首届五回合极限电动车(Extreme E)锦标赛。

Sanz 表示：能够成为 Carlos 在 Extreme E 中的队友，我感到非常荣幸。接到他的电话时，我非常高兴。这将是一个巨大的挑战，因为我知道他有多想赢得这项比赛。

有史以来第一场 Extreme E 比赛，于 4 月初在沙特阿拉伯举行，Sanz 在比赛日程中搜寻了合适的赛事，以帮助调整她的驾驶技能。她选了杜拜 Baja赛事，这是在她骑行摩托车完成 2021 年达喀尔拉力大赛后的一个月，她现在正用四轮在沙丘上巡航。 在页面顶端的花絮中，欢迎点击观赏 Sanz 适应房车的驾驶氛围。

Sanz来到了杜拜Baja两个赛段的赛事 – 全程 427 公里- 其目的是在拉力赛中尽可能多方学习。 她参加比赛的车辆是 T4 CAN AM Maverick，而阅读路线手册的是她的同胞 Lucas Cruz。

Sanz 表示：我真的非常感谢Lucas，因为他在这场比赛中帮了我很多。他在训练中向我展示了汽车可以在沙丘中快速行驶。帮助我判断速度，并教我如何用四轮穿越沙丘。

Cruz是Sainz的长期副驾驶，两人一起共赢得３座达喀尔世界冠军。 当Sainz建议Cruz陪伴他的新队友参加她的首次沙漠之旅时，Sanz接受了他的提议。

在杜拜比赛的第一天对 Sanz 来说是一次真正的洗礼，因为她的赛车 CAN AM 遇到了引擎故障。但这位菜鸟自始至终都镇定自若，最后把车开回了终点线。第２天，Sanz 和 Cruz 两位配合变得更好了，他们冲破了 205 公里的特殊赛段，创造了该级别第２快的佳绩。 Sanz 在最终的 T4 组别中名列第４，差—点站上颁奖台。

“一开始听到Lucas的配速笔记是一种全新的感觉。身为一名摩托车车手，我习惯一切靠自己，所以得到指示很奇怪。 但我很快就习惯了Lucas的指示。 我知道我有一位顶级副驾驶随伴，所以我非常有信心。我对我们完成拉力大赛的方式感到满意。”

Laia Sanz out of the saddle © Marian Chytka/Red Bull Content Pool Sanz switches from two wheels to four © Marian Chytka/Red Bull Content Pool Lucas Cruz alongside Laia Sanz © Marian Chytka/Red Bull Content Pool Sanz impressed in Dubai © Marian Chytka/Red Bull Content Pool Laia Sanz at the wheel © Marian Chytka/Red Bull Content Pool

随着她在房车和沙尘的熟悉后，Sanz 将继续一年的新体验。作为国际汽联认可Extreme E 锦标赛基地的St Helena号船已经驶向沙特阿拉伯，那里将举行第一场比赛。Sanz和她的队友Sainz于 4 月初与其他一些知名赛车手如Sébastien Loeb、Jenson Button 和 Catie Munnings进行比赛。众明星之中，Sanz只有一位偶像。

Sanz 表示：我从很小的时候就是Carlos的粉丝。 我会在电视上看他参加世界拉力大赛，对我来说他就是偶像。 现在我是他的队友了！他正在尽其所能帮助我提高车手的水平，我真的非常幸运。

虽然每个人都是第一次参加这项比赛，但只有 Sanz 是从职业摩托车车手转换跑道至如此新鲜的Extreme E 赛事。 然而，Sanz 指出她并不是一个完全的新手。 尽管她很少提及，但Sanz在她的主场比赛——巴塞罗那 24 小时耐力赛中——享有稳守赛道耐力车手的美誉，甚至参加过 SEAT León 欧洲杯赛事。

完成 11 届达喀尔拉力大赛摩托车类组的比赛——包括 2015 年总成绩第 9 名的最佳成绩——绝非偶然。 事实上，Sanz 是为数不多完成每次达喀尔赛事的车手之一。并与另外两名传奇车手分享了这一壮举：Cyril Despres 和 Hélder Rodrigues.

很显然地，无论 Sanz 做什么，她总是全力以赴。 除了Extreme E之外，她今年的计划为何，我们只能拭目以待了。賽——包括 2015 年總成績第 9 名的最佳成績——絕非偶然。 事實上，Sanz 是為數不多完成每次達卡賽事的車手之一。並與另外兩名傳奇車手分享了這一壯舉： Cyril Despres 和 Hélder Rodrigues.

Sanz 表示：今年我们计划参加Extreme E，我将尽所能提升身为一名车手的技能。我仍然会骑摩托车参加一些拉力赛事。之后我们将专注 2022 年的达喀尔拉力大赛。

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