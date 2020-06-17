2015年，当这位西班牙籍女车手在世界级最艰难的拉力赛事，终场冲线拿下第9名佳绩后，就此，不仅巩固她在达喀尔拉力大赛的地位，更成为一位传奇性的车手。

简介：

2015年1月17日，Laia Sanz 连续参赛达喀尔拉力大赛第5年后，她终场冲线完赛。她拿下女子类组的冠军宝座，就如她之前的表现一样出色且优异。但那一年，她在其职涯里程碑上又更上了一层楼。

全部参赛者中，她拿下第9名，在过往36届的赛事中，她是唯一女性车手有如此耀眼且出众的表现。她不仅打败在1981年来自法国的女将Christine Martin 第10名的成绩记录，她还在当年的全赛段中，赢得最绩优摩托车赛车手之一的名号。

Laia celebrates crossing the Dakar finish line again © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

背景：

她表示：“当我还小，男孩们玩足球时，我是被他们唯一接受的女孩子。”

若干年过后，Sanz 决定参加2010年的达喀尔拉力大赛，再次挑战男人独有领域的赛事活动。我的目标是和男人们一样终场完赛。我对女性世界锦标赛胜出没什么兴趣。

性别的平等：

她自己说：“没错，直到最近我还是几乎一个人呆在这些男人堆当中。 但是现在，女赛车手的比例正在稳定的成长。”

“还有好长的路要走，但她感觉已经愈来愈适应这样的环境。我们没有要向男人们证明什么，只是刚好，我们大家都一样爱好挑战困难的运动，因此，我们大家应该互相尊重。”

未来的发展:

Sanz参加每场达喀尔拉力大赛均能顺利完赛，这在本赛事已经是一项了不起的成绩。她表示：这也是我自己引以为傲的事情。四届赛事中，她均能名列前15名，至今她已在女子赛事中，拿下13座世界冠军的头衔，及5座女子世界耐力锦标赛世界大冠的殊荣。

现年32岁，她的名下比其他的竞争者，已有太多摩托车世界冠军的头衔。2021的达喀尔拉力大赛，她是否能够超越自我，再创佳绩呢?且让我们拭目以待吧!