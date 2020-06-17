TV
最新活动
运动员档案
红牛产品
越野拉力赛

拉力越野界女王级车手Laia Sanz简介

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
作者 Geoffroy Bresson
2015年，当这位西班牙籍女车手在世界级最艰难的拉力赛事，终场冲线拿下第9名佳绩后，就此，不仅巩固她在达喀尔拉力大赛的地位，更成为一位传奇性的车手。

简介：

2015年1月17日，Laia Sanz 连续参赛达喀尔拉力大赛第5年后，她终场冲线完赛。她拿下女子类组的冠军宝座，就如她之前的表现一样出色且优异。但那一年，她在其职涯里程碑上又更上了一层楼。
全部参赛者中，她拿下第9名，在过往36届的赛事中，她是唯一女性车手有如此耀眼且出众的表现。她不仅打败在1981年来自法国的女将Christine Martin 第10名的成绩记录，她还在当年的全赛段中，赢得最绩优摩托车赛车手之一的名号。
Laia Sanz of KTM Factory Racing Team after the last stage of the Dakar Rally 2018 from Cordoba to Cordoba, Argentina on January 20, 2018.
Laia celebrates crossing the Dakar finish line again
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

背景：

她表示：“当我还小，男孩们玩足球时，我是被他们唯一接受的女孩子。”
若干年过后，Sanz 决定参加2010年的达喀尔拉力大赛，再次挑战男人独有领域的赛事活动。我的目标是和男人们一样终场完赛。我对女性世界锦标赛胜出没什么兴趣。

性别的平等：

她自己说：“没错，直到最近我还是几乎一个人呆在这些男人堆当中。 但是现在，女赛车手的比例正在稳定的成长。”
“还有好长的路要走，但她感觉已经愈来愈适应这样的环境。我们没有要向男人们证明什么，只是刚好，我们大家都一样爱好挑战困难的运动，因此，我们大家应该互相尊重。”

未来的发展:

Sanz参加每场达喀尔拉力大赛均能顺利完赛，这在本赛事已经是一项了不起的成绩。她表示：这也是我自己引以为傲的事情。四届赛事中，她均能名列前15名，至今她已在女子赛事中，拿下13座世界冠军的头衔，及5座女子世界耐力锦标赛世界大冠的殊荣。
现年32岁，她的名下比其他的竞争者，已有太多摩托车世界冠军的头衔。2021的达喀尔拉力大赛，她是否能够超越自我，再创佳绩呢?且让我们拭目以待吧!
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！