Lars Forster 在每次比赛前，都会遵循一个精确的计划，一同了解他与机械师Kurt Gross两人，如何准备比赛到来。

无论是车手还是机械师，越野登山车的赛事在比赛前需要大量后勤协助，瑞士好手Lars Forster 及他的机械师 Kurt Gross，大方分享他们在UCI MTB XC World Cup瑞士站的赛前24小时行程。

开赛前 24小时：拆卸并重新组装爱车

Kurt Gross： 在Lars Forster 比赛前24个小时，我会把自行车拆下，并且清洁每个轴承，同时透过特殊的油质，让滚珠轴承的使用寿命更长，协助车手在比赛时，战驹保持在最佳状况。

Mit Liebe zum Detail: Kurt Gross checkt jede Schraube am Bike. © Bartek Wolinski

由于XCC和赛前训练关系，Lars Forster会想知道单车的设置及使用哪个轮胎、哪款轮组、胎压、避震器会做出多大反应等细节，所以Lars Forster会与Kurt Gross一起讨论，最后交给Kurt Gross来调整处理。

Um nichts zu vergessen, arbeitet Kurt das Bike immer von vorne... © Bartek Wolinski ... nach hinten durch und checkt jede einzelne Schraube. © Bartek Wolinski

为确保能精准执行，Kurt Gross习惯从前轮开始着手，并依序处理到后轮，当Kurt Gross在后轮安装调整完成时，最后透过扭力扳手，以正确的扭力值，拧紧所有螺丝。

上述过程在每场比赛前几乎不变，是Kurt Gross确认Lars战驹能在比赛中，得以展现出最佳性能。

赛前六小时半：吃早餐

Lars Forster: 我会在开赛前三个半小时吃了一份米饭。而在吃米饭前的三个小时，就是我的早餐时刻，内容包括麦片、面包、奶酪及蜂蜜等。

赛前6小时：检查自行车

Kurt Gross: 比赛前一日的XCC短版赛道，车队会在帐篷周围举办活动，职业选手的顶级战驹，更是车迷们最喜爱的拍照对象，战驹必须在公共场合亮相。为确保车手在比赛获得最佳骑乘感受，在正式比赛日的前六个小时，我会非常仔细地检查自行车，然后把战驹带到车手下塌的饭店，先提供选手进行热身。

What a Beauty! Am Race Day ist Lars‘ Bike perfekt vorbereitet. © Bartek Wolinski

赛前5个半小时：整理颁奖台物件袋

Lars Forster: 我在赛前和赛后需要的所有东西，都会装在一个袋子里，并且会多准备一套全新的车衣、运动鞋、保暖衣物、帽子、干净眼镜和一罐奥地利红牛Red Bull，以方便我在赛后登上领奖台使用。

Die Podium Bag liegt jederzeit für den nächsten Sieg bereit. © Bartek Wolinski

赛前5小时：热身

Lars Forster: 早餐过后，车队会进行团队热身，时间约30-45分钟，通常会在饭店附近的街道上进行。

During training, Forster and his team take a close look at the track © Bartek Wolinski Observing the other riders helps Lars assess the route © Bartek Wolinski Each section is carefully analysed © Bartek Wolinski Inspecting the obstacles © Bartek Wolinski The rider, bike and route have to be perfectly coordinated © Bartek Wolinski

赛前4小时15分：从U23的比赛观察赛道

Lars Forster: 如果比赛日前一夜下雨，或是赛道有其他变化，我会在 U23 比赛期间前往赛道，观察比赛的走向，也许战驹的设定必须调整，可能需要不同的轮胎，或者我必须在某个点改变路线。在 U23 比赛之前，我很少亲自上赛道，如果赛道是泥泞的情况，我会选择骑乘训练用车去了解状况，以保持比赛用车整洁。

Final track checks © Bartek Wolinski

赛前4小时：确认

Lars Forster: 比赛前我试着给予自己一些任务，像是回复信息等。

Kurt Gross: 热身过后，战驹又回到我身边。Lars 会向我提供是否运行良好，以及是否要改变设定。有时候Lars会告知我，想换不同的轮胎或其他零件，有可能因为赛前一夜的下雨，或是经过他初步观察赛道后，进行不同改变。

Finaler Check: Kurt überprüft noch einmal den Reifendruck. © Bartek Wolinski

我们会在比赛中使用已磨合过的轮胎，因为滚动阻力会比全新轮胎好，但这会带来一些风险，所以我会非常仔细检查轮胎，同时包括备胎。我在花费检查链条的时间更多，大约需要 20 分钟左右，确保链条能否正常作动，以及是否有变形的情况，减少比赛发生断链的可能。

赛前3小时20分：吃饭

Lars Forster: 米饭是比赛过程碳水化合物最主要来源，整个车队会在饭店一起吃橄榄油饭，并加上一些帕马干酪，我会吃到一定的饱足感，而我的队友 Kate Courtney 会比我更早食用米饭，因为女子组的赛事会较早开跑。

Equipped with a helmet and glasses, Lars goes to the start © Bartek Wolinski The shoes: one of the most important pieces of equipment for every rider © Bartek Wolinski Ready to hydrate © Bartek Wolinski Auf Hochglanz und mit Garmin Bike Computer © Bartek Wolinski There are also many personal details on the bike itself © Bartek Wolinski

赛前3小时：为维修服务区准备工具包

Kurt Gross: Lars 在维修服务区使用与比赛使用相同的轮组、轮胎，同时我们还会携带车鞋、踏板、变速杆、煞车等零配件，并装有运动饮料和能量果冻等，如果比赛场地是泥泞，还会装一瓶水，让车手可以在经过维修服务区时，透过水清洗大盘与飞轮，天气很热时，还会准备降体温的冷却液，让车手可以用它来冷却自己。

赛前2个半小时：观看女子组赛事

Lars Forster: 对于队友在比赛的表现很感兴趣，由于经过 U23 和女子组赛事，赛道状况也不断变化，同时透过 Red Bull TV 的转播了解，因为车手不会在开赛前于场边长时间站立观看比赛。

"Wir schauen ausschliesslich auf Red Bull TV." © Bartek Wolinski

赛前1个半小时：获取起跑号码和计时转发器

Kurt Gross: 车手会在赛前收到号码，这取决于昨日进行的XCC短距离赛道结果，此外短距离赛道及正式赛，车手会各自收到不同的计时转发器，这些都是主办单位在赛前一个半小时提供，并且将计时转发器与自行车进行连接。

赛前1小时：把单车带到下塌饭店

Kurt Gross: 为了让车手们可以骑着自行车到比赛现场，后勤团队会在开赛前一个小时，把比赛用车带到下塌旅馆。

Dressed to impress: mit diesem Outfit fährt Lars um den Sieg. © Bartek Wolinski

赛前45分钟：车手抵达比赛现场

Lars Forster: 从旅馆骑单车到赛道会场时，就必须正式着装完毕，包括头盔、眼镜、衬衫、裤子、袜子和鞋子等人身部品，都是如此。

All kitted up and ready to go © Bartek Wolinski

赛前30分钟：别上号码及计时转发器

Lars Forster: 我宁愿在最后关头有一点时间压力，也不愿在赛前感到是懒洋洋。赛前半小时我会把起跑的号码别在车衣上，然后机械师 Kurt Gross 会告诉我胎压值，让我再确认同意，或进行最后调整。

Ein Herz und eine Seele: Lars und Kurt vertrauen sich blind. © Bartek Wolinski

Kurt Gross: Lars 会来找我，与我讨论最后的胎压，然后再看是否要调整其他相关配件。

赛前15分钟：开始进入起跑区

Lars Forster: 短版越野赛的排名影响正式赛的起跑排序，为了能够在开始杀出重围，我通常会把链条设在第四轻的齿轮比，让我可以抢得先机。

Forster in the start box © Bartek Wolinski

Kurt Gross: 通常，这是我在赛前最后一次近距离看到 Lars 的比赛用车，但比赛前我仍可以在单车上进行调整，若是赛前看起来随时要下雨，此时我们就会讨论，是否要在赛前赌一把，使用防滑较佳的轮胎。

赛前5分钟：技术维修区及补给区

Kurt Gross: 我会去技术维修区及补给区做好准备，尽管我喜爱维修自行车，但我可不希望在比赛过程中，帮选手修理或是更换设置，希望选手可以安全顺利，零机械故障完成比赛。

Start frei: für Lars geht es in jedem Rennen um den Sieg. © Bartek Wolinski

比赛前1分钟：专注赛场并注意开跑信号

Lars Forster: 当然，此时的我已经知道接下来要跑的路线为何，会全神专注在起跑信号，并且尽快抢得先机，取得最后的胜利。

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