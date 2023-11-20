1.拉斯维加斯——74*。

* 2023年是F1世界锦标赛的第74个赛季

2.拉斯维加斯大奖赛精彩瞬间

It was far from easy, but Verstappen enjoyed a familiar post-race feeling © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen was penalised after he and Leclerc ran wide at the start © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez fought like a lion against Leclerc, but just missed out on second © Getty Images/Red Bull Content Pool When in Vegas, you race in... Elvis-inspired race suits © Getty Images/Red Bull Content Pool F1 has never produced aerial images quite like the views of The Strip... © Getty Images/Red Bull Content Pool The drivers had some pre-race desert fun with the (Un)serious Race Series © Getty Images/Red Bull Content Pool

3.双领奖台巩固了新目标

That's three US races, three wins for Max in 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool

维斯塔潘的胜利是他连续第六场胜利，也是他今年 21 场比赛中的第 18 场胜利，但这并不是在 "大道 "上漫步，也不是在构成这条令人叹为观止的赛道的任何其他弯道上漫步，这条赛道将世界上最著名的天际线之一尽收眼底。

戏剧性的一幕从第一圈就开始了，灯光熄灭后不久，荷兰人与杆位获得者查尔斯-勒克莱尔（Charles Leclerc，法拉利车队）一起溜进了冲线区。他也因此遭遇了5秒罚时，在第 16 圈第一次进站时荷兰人完成了判罚，但在此之前，勒克莱尔在同一圈重新夺回了领先位置。

随后，维斯塔潘在第 25 圈的第 12 号弯道与似乎没有注意到他的乔治-拉塞尔（梅赛德斯车队）发生纠缠，导致他的 RB19 赛车前翼部分断裂，梅赛德斯车手也因此被罚时 5 秒。安全车清理了赛道上的碎片，使他能够在比赛结束时换上新轮胎，比赛恢复后，维斯塔潘从第五位发车。

他在第 37 圈再次超越勒克莱尔取得领先，并以两秒多一点的优势夺冠，确保了本赛季在美国本土举行的三场比赛（迈阿密、奥斯汀和拉斯维加斯）全部满座。

本周末，佩雷兹（Pérez）在积分榜上以32分领先汉密尔顿（Lewis Hamilton，梅赛德斯车队）排名第二，他需要以26分的优势离开拉斯维加斯，以确保车队在19年历史上七次夺得车手总冠军后，首次有车手在赛季中以1-2名的成绩完赛。

墨西哥人在排位赛中的战术赌博出了差错，他从第 11 位发车，在第一个弯道被打滑的费尔南多-阿隆索（阿斯顿-马丁）卷入混战，仅跑了一圈就进站更换了新的前翼，他的比赛看起来已经结束。

换上硬胎的佩雷兹回到赛道后在前方车辆逐步进站换胎时上升到了领先位置，仅落后于勒克莱尔和维斯塔潘。比赛还剩八圈时，他重新超过勒克莱尔排在第二位，但法拉利赛车在比赛还剩四个弯道时超过了他，并以十分之二秒的优势保持领先。

维斯塔潘和佩雷兹在拉斯维加斯驾驶的 RB19赛车采用了一次性涂装，这是车队 "Make Your Mark "活动的一部分。奥地利Red Bull车队的免费会员计划 "围场"（The Paddock）的成员接受挑战，为今年在美国举行的三场比赛中的每场比赛设计特别涂装；拉斯维加斯站的紫色涂装由来自英国埃塞克斯郡的林赛-帕尔默（Lindsay Palmer）设计，他周末与车队一起在赛道边度过。

4.没有抓地力，AlphaTauri 毫无乐趣

Top-10 pace remained out of reach for Ricciardo all weekend © Getty Images/Red Bull Content Pool

在寒冷的赛道上进行轮胎热身--比赛当晚的柏油路温度只有十几度--是 AlphaTauri 整个周末面临的最大挑战，里恰尔多仅排在第 15 位，而沮丧的角田则排在第 20 位，他在最后一圈飞驰时被锁死，导致他在 Q1 早早出局。

角田使用倍耐力最软胎发车，在最初阶段一度跑到第10位，最终在还剩三圈时因变速箱故障退赛，而里卡多则获得第14名。

在与威廉姆斯车队争夺车队积分榜第七名的过程中，AlphaTauri 车队并没有因为这个结果而失去任何优势，在亚历克斯-阿尔本（Alex Albon）（第 12 名）和洛根-萨金特（Logan Sargeant）（第 16 名）未能取得积分后，AlphaTauri 车队与英国车队的差距保持在 7 分。

5.您需要知道的数字

53： 维斯塔潘的第53场F1胜利让这位三届世界冠军与奥地利Red Bull车队的另一位多届F1冠军塞巴斯蒂安-维特尔（Sebastian Vettel）并列F1历史纪录第三位。

6.来自围场的消息

7.重要数据

车手锦标赛前五名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 549 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 273 -276 3 Lewis Hamilton Mercedes 232 -317 4 Carlos Sainz Ferrari 200 -349 5 Fernando Alonso Aston Martin 200 -349

车队锦标赛前五名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 822 - 2 Mercedes 392 -430 3 Ferrari 388 -434 4 McLaren 284 -538 5 Aston Martin 273 -549

8.远离赛道

8 分钟 F1 hovercraft showdown Watch F1 drivers go head-to-head in sci-fi hovercraft racing, deep in the desert outside Las Vegas.

9.下一站去哪里，我需要知道什么？

第 22 回合（阿布扎比），11 月 24-26 日

赛道名称/地点 亚斯岛亚斯码头赛道

长度/圈数 5.281 公里，58 圈

举办/首次参加大奖赛： 14, 2009

最成功的车手 刘易斯-汉密尔顿（5次夺冠）

最成功的车队 梅赛德斯（6 次夺冠）

2022 次登上领奖台： 第 1 次：麦克斯-维斯塔潘（奥地利Red Bull车队），第二名：查尔斯-勒克莱尔（法拉利车队），第三名：塞尔吉奥-佩雷斯（奥地利Red Bull车队）

10.奥地利Red Bull车队的广阔天地

F1 Sim Racing World Championship driver line-up © Oracle Red Bull Sim Racing

新赛季，新面孔；这就是奥地利Red Bull模拟 赛车队 在即将到来的2023-24赛季 F1模拟赛车世界锦标赛 中的方程式。