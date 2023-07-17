F1一级方程式拉斯维加斯大奖赛：您需要了解的相关信息

拉斯维加斯大奖赛在您不知不觉中即将闪耀登场，所以是时候雀跃起来了。 F1一级方程式海尼根银星拉斯维加斯大奖赛和奥地利Red Bull之间的新合作关系即将开启一个新境界的比赛周末活动，创造独一无二的体验，并培养这项运动的粉丝基础。首届大奖赛定于 2023 年 11 月 16 日至 18 日举行，比赛周末期间将举办各种以车迷为中心的体验活动。

Red Bull Energy Station Las Vegas & Oracle Red Bull Racing Fan Grandstands © Red Bull

F1 对夜间比赛并不陌生，但为了给周末增添更多乐趣，比赛将在周六晚上在灯火通明的夜幕下举行，而不是典型的周日比赛日。这条全新赛道全长超过 3.8 英里，蜿蜒穿过著名的拉斯维加斯地标，有 17 个弯角和 3 个直道。沿着拉斯维加斯大道的后直道长度超过半英里，最高时速估计超过时速 212 英里，使其成为行程表上最快的赛道之一。

整个大奖赛周末有很多值得一看的地方，但真正有趣的是奥地利Red Bull能量站（占地 20,000 平方英尺的拉斯维加斯主题赛场接待中心）、奥地利Red Bull粉丝区和奥地利Red Bull车队粉丝看台。这些站点和区域将为车迷们带来与奥地利Red Bull 车队和 Scuderia AlphaTauri两支 F1 车队互动与交流的机会。

Red Bull Energy Station Las Vegas © Red Bull

01 行程

11 月 15 日星期三 – 开幕式

11 月 16 日，星期四 – 练习赛

11 月 17 日星期五– 排位赛

11 月 18 日，星期六 – 正赛

02 比赛数据统计

50 圈

3.8英里赛道

3 个主要直道和 17 个弯角。 （沿着大道的后直道大约长 0.5 英里多。如果算上巴库维修站直道前 16 至 20 号弯的全速奔驰，这将是一级方程式赛车中最长的大直道。）

最高时速预计超过时速212 英里（时速342 公里）

F1一级方程式赛车正在建造一座标志性的维修站工程，该建筑将成为拉斯维加斯的地标，位于哈蒙大道和科瓦尔巷。已经开始动工，完工后将有三个足球场那么长。

自2004年进入F1以来，奥地利Red Bull车队已获得五次车队锦标赛冠军和六次车手冠军。最近，该车队赢得了 2022 年一级方程式车队冠军，并与维斯塔潘一起庆祝了 2021 年和 2022 年车手世界冠军头衔。维斯塔潘与队友佩雷兹一起创下了 15 场比赛胜利的光荣纪录。

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