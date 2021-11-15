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Laura Stigger 闪耀在南非越野的大地上
Laura Stigger 与队友Sina Frei赢得在南非举办的Absa Cape Epic赛事，两人的合作无间，征服南非的荒野大地。
Absa Cape Epic 被认为是世界上最艰难的越野登山车赛，除了序幕战的路线较短，后续七个分站路线距离都在75-100km之间，让许多人认为 Absa Cape Epic 就是越野登山车的「环法赛」，因此吸引了许多顶级职业选手参与。但是，这不是一场个人赛，这是两人一组的比赛，而且两个车手必须在比赛期间一起骑乘。
今年Absa Cape Epic 路线全长共620km，爬升高度共15,350米，由来自奥地利的 Laura Stigger 与来自瑞士的 Sina Frei 夺下女子组冠军。
Stigger 和 Frei 享受了完美无瑕的 2021年Absa Cape Epic，比赛过程顺利且几乎没有失误，在上坡表现强劲，下坡更展现出领先的优雅，透过Stigger的第一手分享，了解 Absa Cape Epic 对她的影响。
劳拉：XCO冉冉升起的新星
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