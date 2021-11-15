Laura Stigger racing at Absa Cape Epic
© Craig Kolesky/Red Bull Content Pool
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Laura Stigger 闪耀在南非越野的大地上

Laura Stigger 与队友Sina Frei赢得在南非举办的Absa Cape Epic赛事，两人的合作无间，征服南非的荒野大地。
作者 Jazz Kuschke
2 min read发布于
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16 分钟
Absa Cape Epic 被认为是世界上最艰难的越野登山车赛，除了序幕战的路线较短，后续七个分站路线距离都在75-100km之间，让许多人认为 Absa Cape Epic 就是越野登山车的「环法赛」，因此吸引了许多顶级职业选手参与。但是，这不是一场个人赛，这是两人一组的比赛，而且两个车手必须在比赛期间一起骑乘。
今年Absa Cape Epic 路线全长共620km，爬升高度共15,350米，由来自奥地利的 Laura Stigger 与来自瑞士的 Sina Frei 夺下女子组冠军。
Laura Stigger und Sina Frei am Ende des Absa Cape Epic 2021 in Südafrika.
Laura Stigger und Sina Frei am "Champs-Élysées des Mountainbikings".
© Craig Kolesky/Red Bull Content Pool
Stigger 和 Frei 享受了完美无瑕的 2021年Absa Cape Epic，比赛过程顺利且几乎没有失误，在上坡表现强劲，下坡更展现出领先的优雅，透过Stigger的第一手分享，了解 Absa Cape Epic 对她的影响。

这场比赛让你学到了什么？

劳拉·斯蒂格（Laura Stigger）: 这是非常快速的八天赛事。你永远不能放弃，因为很多事情都可能发生。我成长了很多，也和队友间的情谊更加深厚。能完赛就是一件了不起的事，后勤团队的全力支持，让我们可以全心全意准备比赛。

Sina Frei und Laura Stigger in Action beim Absa Cape Epic 2021.
Zusammenarbeiten, um das Ziel zu erreichen.
© Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

比赛前，车队技师为你进行了一些维修培训。他们有没有教过你以前不知道的东西？

劳拉·斯蒂格（Laura Stigger）: 这绝对有帮助。尤其是在比赛过程中，若是遇到机械故障，不仅要跟时间赛跑，而且要尽快解决问题，所以赛前技师的特训，对我们非常有帮助。

在这个比赛中，一个好伙伴有多重要？

劳拉·斯蒂格（Laura Stigger）: 我很幸运能与Sina合作，她是一位很棒而且很有耐心的车手，尤其是当我弄丢了隐形眼镜时，我们两人互相帮助，让团队凝聚得更好。比赛中她始终保持冷静，也让我按照我的节奏尽可能快速完赛。

Laura Stigger und Sina Frei feiern ihren Triumph bei Absa Cape Epic 2021.
Siegreiches Grinsen nach dem Rennen.
© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

后勤人员在这样的比赛中有多重要？

劳拉·斯蒂格（Laura Stigger）: 我们的后勤团队太不可思议了，为我们打理战驹及零配件的大小事，让战驹始终保持在最佳状态，而且每个人都乐在其中，当大家都感到开心时，气氛整个就很轻松有趣。

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下次再度来参赛时，你会有什么不同的做法？

劳拉·斯蒂格（Laura Stigger）: 以夺冠的方式结束，这是最棒的结局，我们一群人渡过了美妙的八天，所以我不会改变任何东西。

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