Laura Stigger 与队友Sina Frei赢得在南非举办的Absa Cape Epic赛事，两人的合作无间，征服南非的荒野大地。

Absa Cape Epic 被认为是世界上最艰难的越野登山车赛，除了序幕战的路线较短，后续七个分站路线距离都在75-100km之间，让许多人认为 Absa Cape Epic 就是越野登山车的「环法赛」，因此吸引了许多顶级职业选手参与。但是，这不是一场个人赛，这是两人一组的比赛，而且两个车手必须在比赛期间一起骑乘。