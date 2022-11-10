滑板
Leticia Bufoni腾空而起 2,750 米空中嗞杆
观看这位无所畏惧的巴西超级巨星将滑板与跳伞相结合，在距地面 2,750米的地方上演“嗞杆跳伞”。
Leticia Bufoni 一生都在打破界限。在对滑板的无尽探索中，她最近进行了几个月的密集训练，将她对滑板的热爱与她的第二个爱好：跳伞，结合起来。
那是我一生中最伟大的日子之一
让我们来看Sky Grind 项目所包含的一些元素： 2,750 米（9,000 英尺）的高度、来自《速度与激情》系列电影的飞机、来自《碟中谍》系列电影的跳伞专家——以及可能是有史以来最令人毛骨悚然的滑板技巧。
“想到我是第一个在飞机上玩滑板并在空中做feeble的人，这真是太疯狂了。我不知道这是否可能，” Bufoni说，“直到现在我仍然不相信它发生了。我在做梦。但它确实真的发生了，而且比我想象的要好得多。那是我一生中最伟大的日子之一。”
作为一名跳伞运动员，她很了不起
传奇的奥地利Red Bull空军成员 Jeffrey Provenzano 此次为Bufoni进行跳伞方面的训练。Bufoni的表现让Provenzano印象深刻：“作为一名跳伞运动员，她很了不起，”他说道，“我很惊讶。运动员往往学得很快，但她却出乎意料。她对所有细节都给予了 100% 的关注。”
感受Bufoni 无所畏惧、破纪录的高空滑行，问问自己：你能让你的滑板腿在 2.5 公里以上的地方工作吗？
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