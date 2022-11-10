Leticia Bufoni腾空而起 2,750 米空中嗞杆

Leticia Bufoni 一生都在打破界限。在对滑板的无尽探索中，她最近进行了几个月的密集训练，将她对滑板的热爱与她的第二个爱好：跳伞，结合起来。

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让我们来看Sky Grind 项目所包含的一些元素： 2,750 米（9,000 英尺）的高度、来自《速度与激情》系列电影的飞机、来自《碟中谍》系列电影的跳伞专家——以及可能是有史以来最令人毛骨悚然的滑板技巧。

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