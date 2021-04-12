正如日方升的越野摩托车车手Liam Everts，与他的父亲一位名符其实运动界的传奇人物Stefan，在本集专访中，与我们谈到家族获奖的历史与未来的展望与目标。

Everts的姓氏在越野摩托车界具有一定的影响力。Harry Everts曾获4座世界冠军，而儿子Stefan也在4个不同领域分别获得10座世界冠军的殊荣。

现在，这个比利时家族的第三代传人，现年16岁的Liam，已开始在这一领域上，寻求并树立自己的风格与印记，并继续在这项运动中为家族赢得更辉煌的成就。

在此，让我们听听父子俩踏着先人的足迹，并勇敢追逐世界冠军的专访内容。

Liam and Stefan Everts © Gino Maes/Red Bull Content Pool

带着Everts的名字是很特别的。你如何应付这种无形的压力？

Liam: 确实，我的姓氏当然会带来一些压力。但一旦我开始比赛，一切就消失在泡沫之中，我只专注在自己、我的摩托车和赛道。不过，这个姓氏对我来说仍然很特别。

Stefan: 我对此有着复杂的情绪。一方面，我为Liam的表现感到骄傲，不仅追随我的脚步，还跟随他祖父的足迹，让Everts的名字在摩托车越野赛中得以延续。但是，另一方面，我也非常了解这项运动会带来的风险。相信我，我确实会担心，我不希望他在这项运动中受到太严重的摔伤。

你们的父亲是一位严格的教练吗？

Liam: 爸爸是我最崇拜的人，但他仍然是我的父亲。在需要的时候他会很严格。 当我做错事时，他会站在我的立场着想。然后，我自己必须从这些负面的情况中吸取教训，并在下一次预防再犯错。

Stefan: 我会指导Liam做的所有事情，并尽量避免冒险。从他骑摩托车的第１天开始，我就一直将安全放在首位。我总是给他最诚实的意见，我们共同努力解决他的弱点，并避免过快。我不想对他施加任何额外的压力，因为这项运动压力已经够大了。我知道那种感觉。我父亲也是位家喻户晓的车手。他和我也是非常平心静气的处理这方面的事情。 结果，让我在表现上，长期持续稳定中进步。

If there's such a thing as a motocross gene, the Everts family have it © Gino Maes/Red Bull Content Pool

Liam有能力打败你的10座世界冠军吗， Stefan?

Stefan: 如果他能成为世界冠军，那太好了。三代人……这是前所未有的！ 我真的希望如此。如果，与他的祖父相提并论，那将是一项了不起的成就。

2021的目标是什么?

Liam: 目标已确定，但并非易事，因为许多车手正从MX2回到EMX250。看来会愈趋艰难。但是，我非常确定，耐心和辛勤的努力将让我们实现愿望。一切都在那里。我们将一点一滴逐梦踏实。

Stefan: 很显然地，我们有许多工作要做。Liam仍需累积更多的经验，并学会在他的名字带来的压力下表现更好。但热情、努力与纪律是相辅相成的。他也有同感，而且在他的DNA内已深具应有的天分与洞察力。

Liam is taking on the challenge of the EMX250 class © Gino Maes/Red Bull Content Pool

今年你参与更高级别EMX250，对你是一项挑战吗?

Liam: 是的。本赛季参与更高的级别。但动机就在那里，在我们开始之前，仅需再沉潜一会儿。这意味着现在要努力训练并在比赛中全力以赴！

Stefan: 不要期望过高，这很重要，因为这只会让你失望更大。我们要很实际的看待这件事，并将目标放在前5名中。 而且，谁知道呢?有时会发生一些不可预料的事情。这将是一场艰难的旅程！

你的训练非常努力。你的手臂已经完全痊愈了吗？

Liam: 我花很多时间在比利时和荷兰，让我的摩托车手感尽可能感到舒服，以提高我在起跑线前的速度。我的手臂已完全康复。也不再困扰我了；但小金属板还在，我们决定赛季结束后再将它取出。

Stefan: 我们在许多方面都获得长足的进展。Liam已逐渐长大，并且在过去的一年中，他在身心方面都迈出了巨大的一步。谈到我们的计划？仍然要有耐心，让所有事情都在适当的时候出现。在其职业生涯的发展阶段受到严重伤害，这是必经过程。而且，最近的摔伤并非他的错，而是摩托车的技术问题。 身为一位车手，现实是一项非常重要的课题。 因为在过去几年中，他也经历了许多的训练与挑战。