花式极限摩托车(FMX)冠军车手Luc Ackermann，在莱茵河上，以其精湛的实力与技巧，单次飞越奔驰，即创下三个世界第一的惊人壮举。

卫冕 FIM FMX 世界冠军和极限运动( X Games) 金牌得主Luc Ackermann ，在他令人惊叹的新影片项目 FMX Unloaded 中，展示了三个世界第一，表现其越野摩托车的胆识、运动精神与完美控制。

Luc Ackermann 为这世界上最大的内陆港口杜伊斯堡打造了一条轨道，并将装满集装箱、起重机、叉车和成吨砂料的 Rhenus 物流堆场，变成了他个人的 FMX 游乐场。这位德国车手将前所未见的技巧与一些令人惊叹的特技骑行及新动作，以及现有的 FMX 技巧相结合。

Geschafft! Jeder Trick im Projekt hat Luc aus seiner Komfortzone gebracht © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

影片中标志性的特技，还包括在科隆市中心宏伟的哥德式大教堂前表演的海啸后空翻。当他们打造的底座漂浮在莱茵河上时，Ackermann必须从一艘驳船跳到另一艘驳船上，然后从集装箱中惊人地飞落到驳船的货舱中。这一切结合在一起，创造了这场令人惊叹单趟且无畏的奔驰大秀，进而提高了 FMX 的标准。

将Ackermann'的莱茵河梦想转变成了现实，历时 18 个月的辛勤工作和奉献精神。最终结果是由 FMX 老将兼特技协调员 Busty Wolter 和 FPV 无人机专家 Paul Kuhn 领导的专家团队，在电影中捕捉到一系列惊人的特技和技巧。让我们走进幕后，看看 Ackermann、Busty 和 Paul 如何制作这场令人惊叹的莱茵河上飞越挑战记。

欢迎点击观赏上方播放器中的精采影片，让我们仔细看看莱茵河上展示的五个最佳技巧……

后空翻

世界首创，此后空翻是将机车的后轮安装在一个容器上——同时倒置在空中飞行！ 顾名思义，这个动作有两个部分，后空翻包括骑着 100 公斤的机车冲上坡道，然后进入 10 公尺高的后空翻点。 倒立时，Ackermann用他的后轮刷过悬挂在起重机上集装箱的底部 - 颠簸。 这个动作需要绝对精确：如果冲击力太大，他可能没有足够的动力来完成后空翻，这意味着Ackermann将面临非常艰难的着陆时机与位置。

The Framed Whip

当机车在空中飞越时将其侧倾，Whip 是一项经典的越野摩托车动作，也是任何一位优秀 FMX 车手的必修课之一。 但是当Ackermann飞越在装载起重机上的两个集装箱之间跳跃时，他给了侧倾一个扭曲动作。 为了扫清距离并安全着陆，Ackermann必须完美判断跳跃的距离，但集装箱挡住了他的落地视线。因此，Ackermann以其惊人的精确度执行了这个技巧，而他正在跃入未知的领域。

Luc Ackermann and his team spent 18 months developing the project © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Drop zone: Luc Ackermann drops 10m from a container into a barge © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Jumping ship: Luc Ackermann performs a Tsunami Backflip between two barges © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Triumphant: Luc Ackermann celebrates in front of Cologne Cathedral © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool The thrill ride starts with 'Cascade' a stairway made out of containers © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Time for a shower: Luc Ackermann riders through the sand curtain © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Luc Ackermann waves before performing a 10m drop into a barge © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool The world's first Backflip Bonk © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Reflecting on the Backflip Bonk © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Luc Ackermann apparently hangs in midair as he performs the Backflip Bonk © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

沙帘

在巨大的起重机和集装箱面前显得相形见绌，Ackermann制作了另一个世界首演的沙幕——360 度穿过没有坡度的沙子。 世界各地的少数 FMX 车手已经能掌握360 度 - 一个完整的横向转弯，摩托车与地面平行。Ackermann是这技巧的大师，而沙子是一个新的转折点。 Ackermann 从离地 15公尺的挖掘机铲上掉下来，他必须在他和他的机车淋满沙子的同时执行 360度。Ackermann 结束后表示：沙子到处都是。它甚至从我的裤子背面渗入到我的内裤里。

着陆

FMX 专业人士经常必须完美着陆，但这次的着陆尤其具有挑战性。Ackermann从一个集装箱内冲出起跑，然后几乎垂直下降 10 公尺，落入驳船底部。Ackermann在集装箱深处旋转他的 KTM机车，视野非常有限，而且没有到他的着陆点的场地线。这是一次信念的飞越。 再加上Ackermann对高度并不痴迷——你可以在幕后花絮中看到他脸上紧张的情绪——你还有另一个惊人的技巧。

转换

最后，最经典的部分看到Ackermann跳上船，当他们驶过哥德式科隆大教堂时，从一艘巨大的驳船跳到另一艘。 为了跳跃，Ackermann做了两个海啸后空翻，并将他的 KTM机车推向空中25米，在他倒置机车在空中飞行时悬挂在他的车把上。 诀窍很复杂，因为巨大的驳船在莱茵河上上下颠簸时非常不稳定，它们需要保持稳定的距离，以便Ackermann降落在正确的位置上。

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