为什么说跳伞是Luke Aikins的家族事业？

Luke Aikins清楚地记得那本预示着他未来的杂志封面。那是上世纪九十年代，一本跳伞杂志上的封面上显示着一架双翼飞机笔直向下，后面拖着一个减速伞降落伞，一名身穿黄色连体衣的跳伞运动员正与飞机齐平翱翔。

对于绝大多数人来说，这个想法似乎很荒谬。一名跳伞运动员向另一架飞机移动并试着想要进入？这挑战的不仅仅是物理常识，更多的理性思维。不过，这对Aikins来说，更多的是灵感的点燃。在飞越天空时，一种不断突破传统思维障碍的探索被推动了。 “我觉得那太酷了，” Aikins说， “我一直记得那张照片。那是我未来的某个方向。我真的，真的很想跳出飞机，再进入另一架飞机。”

Auf dem Cover eines Magazins. © Luke Aikins

那一天即将到来。“高空换机”项目将于北京时间4月25日早上7：00开始长达三个小时的直播。Aikins和他的表弟Andy Farrington都是高超的跳伞大师，他们将各自单独驾驶一架飞机，让飞机急速俯冲，随后两人跳出机舱，穿过天空进入对方的飞机，控制并驾驶新机飞走。这将是一场史无前例的尝试。

是的，你只是读了这些文字描述，就能感受到这一壮举的惊险程度。在飞行历史上，从来没有一架单人驾驶飞机由一名飞行员起飞，却由另一名飞行员降落——观众将第一次也是唯一一次看到这一切真实的发生。·

Luke Aikins will der Welt zeigen, was er drauf hat. © Michael Clark/Red Bull Content Pool

01 起飞

Aikins一直都在收获令人惊叹的胜利。他是家族中第三代飞行员和跳伞运动员。他的祖父 Lenny Aikins 创办了一个跳伞俱乐部，他的父亲 Lance Aikins 是一名跳伞运动员和飞行员，他教 Aikins 和 Farrington 如何飞行。两人同时获得了飞机驾驶执照和汽车驾驶执照。

可能早在Aikins三个月大的时候，当他躺在家庭跳伞中心的桌上拍摄黑白照片时，跳伞就已经引起了他的注意。

Drei Generationen der Aikins springen gemeinsam. © Luke Aikins

看着家人和其他人自由落体，然后优雅地在空中滑翔，真是令人着迷。由于父亲曾在海军服役，Aikins曾搬迁到佛罗里达、关岛和日本，即便在那些日子里，他也会观看 Evel Knievel 深不可测的表演，以及像《体育大世界》和《不可思议的世界》这样的节目，这些节目经常测试物理定律。

“这几乎是我们其他人无法企及的，” Aikins说， “我和其他人一样，敬畏地在电视上观看。这些事情对渴望成为跳伞运动员的人来说是鼓舞人心的。”

Aikins 12 岁时进行了他的第一次双人跳伞。 16 岁时，他正式开始跳伞。从那时起，他对天空的渴望总是难以满足。

Luke Aikins mit seinem Dad, Lance. © Luke Aikins

“我是那种孩子，当我们在附近建造自行车跳台时，我会把它建得更高，” Aikins说， “我们会一直玩，直到你摔坏了车或者人。如果我们跑步时有人跑得比你快，你就想跑得比他们快。喜欢竞争，喜欢战胜，有些人天生就有这个。他们活着就是为了争夺第一名，而其他人可能只是乐于做事。至于我，我一直想不断的打破边界，挑战极限。”

Aikins在跳伞方面进步神速。还在上高中的时候，他就被要求带着比赛用球用跳伞的方式降落在学校，成为了学校的返校节比赛的最大亮点。然而，跳伞不仅仅是从更高的地方跳下来并达到飞盘大小的标记处。Aikins还学习艺术形式，试图提高他的技术，并尝试挑战任何限制。

“这对我来说更像是常态，” Aikins说， “你想推动，你只是不知道什么是可能的。跳伞和人类飞行的知识，我们如何能够操纵我们的身体以及我们现在实际上能够做的所有事情，这一切与我刚开始跳伞时相比，已经进步了很多。无疑，这非常令人兴奋。”

当被问及如何描述他从飞机上跳下时的感受时，Aikins将其比作从码头跳入水中。

Luke Aikins springt im Jahr 2000 in Eloy, Arizona. © Luke Aikins

对于那些没有跳过的人，对于那些只跳了几次的人，这里有一个诱人的描述：“你要走了，但你的脚还在码头上，没有回头路了。这种感觉可能是我最喜欢的感觉之一。关于跳伞，那种对即将发生的事情的完全了解。你无路可退，而前方的一切还没有发生。那一刻是我最喜欢的部分。”

“一旦你跳出来，风开始刮起，你就不会有过山车的感觉。你感觉就像漂浮在一个空气枕头上。对于以前从未跳伞的人来说，这听起来很疯狂，但这几乎是一种平静的感觉。你在空中坠落，但你感觉自己躺在一个巨大的气垫上，你的手和你的身体让你在天空中移动。它是如此自由，有趣的感觉，直到你打开降落伞，然后一切又重新变得很快。然而跳伞的中间部分，这是一个超现实的时刻。

Einer von Luke Aikins’ frühen Jumps. © Luke Aikins

随着Aikins开始在跳伞赛场上声名鹊起。他的第一个活动对他来说永远是特别的，因为他准备跳伞参加西雅图海鹰队的比赛。作为海鹰队的铁杆球迷，这对Aikins来说是一个特殊的时刻。

“当我跳进海鹰队体育场时，我没有告诉任何人，但我带着第 12 人的旗帜参加了那场比赛，” Aikins说，“我打开，把旗子拉出来，挂在我的脚上。当我进入体育场时，我正朝一个方向飞行，需要从另一个方向降落。我看着 Jumbotron， 我看到自己带着第 12 人的旗帜和烟雾飞入体育场，人群变得疯狂。这是我有史以来最难忘的跳跃之一。”

02 平流层跳伞

几年后，Aikins被要求参与一个秘密项目。这个请求让他在头上戴上相机跳跃并拍摄他的跳伞画面。这是为一个名叫Felix Baumgartner的奥地利跳伞运动员的项目。落地后，Aikins看了看Baumgartner正在使用的设备，觉得它不合格。他说可以进行改进，并提到如果不进行这些改进可能会出现什么问题。一天后，在一次练习跳跃中，果然发生了与Aikins之前所说的完全一样的故障。

他多年的跳伞专业知识以不同的方式服务他人。Aikins受邀加入 Red Bull Stratos （“平流层跳伞”）团队，该团队当时正努力将 Baumgartner 送到太空边缘，以创造历史上最高跳伞的世界纪录。Aikins从一开始就被赋予了巨大的责任：“我最终设计了设备，训练Baumgartner进行跳跃。与他携手合作了三年半，设计了所有设备并基本上运行了项目的跳伞部分。”

Mike Todd, Felix Baumgartner, Joe Kittinger, Art Thompson und Luke Aikins. © Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

他还与 John Kittinger 一起工作，后者以 4分 36秒 的速度保持了最长的自由落体记录。事实证明，这与直接参加项目本身一样令人兴奋。 “我从小就知道John Kittinger是谁，” Aikins说， “我知道谁从最高处跳下来。”

那宇宙边缘的一跳发生在 2012 年 10 月 14 日，当时，Aikins在奥地利红牛任务控制中心。由于Baumgartner的面罩上出现了起雾情况，Aikins直接与Baumgartner沟通，告诉他该怎么做。当距离地面 38969.4米 的跳跃真正发生时，Aikins 是众多感受到打破众多记录快感的团队成员之一。然而，Kittinger的自由落体记录将保持不变，因为Baumgartner在 4 分 22 秒时拉动了开伞绳。

这个项目对Aikins的职业生涯尤为重要，因为它向他展示了一种不同的方式，他可以在一个让世界激动的项目中运用他的各种技能。 “这也让我体验到我在设计东西。我在设计设备。我在测试设备。我一直认为我可以做的事情，但我从来没有机会做，” Aikins说， “Stratos所做的是让我开阔了思路，即使我没有大学工程学位，我也可以管理一个团队，我可以开发一个飞行测试计划。我可以做所有这些我认为我做不到的事情。我学到了所有这些，因为 Stratos 和他们给了我更多的支持来实现这一跳跃。”

03 巨大的飞跃

Red Bull Stratos（“平流层跳伞”）所做的也让Aikins有了其他机会。他参与了《钢铁侠3》和《变形金刚》等电影制作拍摄的相关工作。他参加了翼装飞行比赛。他还接触到了一个离奇的想法：不带降落伞跳伞。

Aikins最初对此不以为然，因为当时Gary Connery已经成功挑战了翼装飞行不带降落伞降落。当时他直接降落到纸板箱中以缓冲他的着陆。然而，这个新想法是在没有降落伞的情况下从 25,000 英尺（7,620 米）的高度自由落体。他的着陆将以设计精准的巨型滑梯作为缓冲，在那里他会在侧壁上高高地撞击并下降并滑向地面。他想起了自己的妻子Monica和儿子Logan，于是他放弃了，说他另外找人帮忙做。

然而这个想法从未离开他的脑海。几周后，Aikins开始问自己这是否可能。他开始构思想法，并召回了向他提出想法的人。他建议不要跳入巨大的滑梯，而是建造一张大网来接住他。当赞助商同意之后，准备工作就开始了。

随着时间的推移，30米 x 30米 的网逐渐完善，Aikins 用降落伞进行了试跳，在那里他将开伞绳拉低到地面。 2016 年 7 月 30 日，在加利福尼亚州西米谷举行的活动中，Aikins只在没有降落伞的情况下进行了一次跳跃。他与运动心理学家Michael Gervais合作，以帮助他做好准备。

Gervais 询问 Aikins 是如何看待这次跳跃的，这只是又一次跳跃还是他生命中最重要的跳跃。经过深思熟虑，Aikins确定这只是又一次跳跃，两人共同的努力让这位跳跃者保持正确的心态。

当正式的日子终于带来，帮助Aikins的是他身边另一位亲近的人。Aikins的家人在太平洋西北部定居后，Farrington和Aikins关系密切。这对搭档已经一起完成了数千次跳跃。除了Red Bull Stratos（“平流层跳伞”） 项目，Farrington参与的奥地利Red Bull的每一个项目都是和Aikins一起的。

在上升过程中，Farrington在 Aikins 的身边，并注意到他的表哥有些紧张，所以他做了一些只有近亲才能做的事情来缓解紧张。

“Andy伸出手，在我腿上放了一匹查理马，” Aikins回忆道。 “他的意思是，放松。我不知道他怎么觉察到我当时其实吓坏了的——因为我当时戴着墨镜和氧气面罩——但他一这么做，我就振作起来了。我想到了所有的工作，所有的训练，所有的准备和所有的一切，我确信一切都会好起来的。从那一刻起，这只是一个跳跃。”

“我可以看到他只是坐在那里，他有点陷入自己的脑海，” Farrington说， “我注意到了，我只是拍了拍他的腿，就像说：'嘿，放松一下，放松一下。我们有很长的时间。'他说这是非常重要和非常关键的，可以让自己重新回到他需要跳的地方。”

跳跃本身就是一项壮举。Aikins展示了他从飞机上看到的目标，从近 5 英里高的地方看就像一张邮票。他能够机动并进行翻转以准备着陆。他与包括Farrington在内的其他三名跳伞运动员握手，组成不同的队形。这看起来真的像是又一次跳跃，直到他们三个人拉动了他们的开伞绳，而Aikins还在一路下坠。还是让Aikins描述接下来发生的事情。

“这是纯粹的注意力，” Aikins说， “这很有趣，因为我在运动员身上听到过同样的故事，无论是棒球运动员、足球运动员还是奥运会选手。或者海豹突击队突袭建筑物以营救某人。我从没想过我会经历他们描述中的那一切。在那一刻，你的注意力和训练就自动接管了一切。”

“你几乎处于自动驾驶状态，这非常酷，因为你并没有真正考虑过身体行为。它让你专注于让跳跃发生的所有外部因素。我需要去的地方。风怎么样，我该怎么作？我需要到哪里？我该如何设置？接下来会发生什么？一切都变慢了。我总是以为我曾经经历过，但在那一刻，从大约 5,000 英尺 （1,500 米） 下来，一切都是自动的。

“我不得不仰面翻身，实际上在我触网前我必须目不转睛地看着天空，但我知道我不会漂离网。 那一刻，在那一跃中，一切都大大减慢了。

入网前几秒，Aikins翻了个身，背部触网，身体也随之弯曲。尽管他触网的位置不在网的正中央，但他知道自己是安全的。他给自己一点时间来沉浸在这项成就的重要性中，当网降到地上时，他举起了象征胜利的拳头，站了起来。

Aikins说：“我一想到网在角落里升起，把我卷到中间时，我就颤抖起来。即使是现在，那也是一种激动，一种我不敢去追逐的感觉，因为我害怕我再也无法体验到那种境界了。那种感觉是难以置信的，那一刻的成就感无以伦比。我踢了踢，挥了挥手。”“当我在网上时，有一秒钟，我停了下来，哪儿都没有动。每个人都为那一瞬间担心，因为我没有动。当时我所做的是Mike Gervais运动心理学家告诉我的：‘一定要花点时间享受这个。’在我入网后爆发出的情绪之后，我花了一秒钟，深吸一口气，我简直不敢相信。我们做到了。”

04 遇见Andy Farrington

Andy Farrington是“我们”的重要组成部分，无论是在“高空换机“还是在Aikins的整个职业生涯中。虽然他比Aikins小六岁，但Farrington与他的表哥更像是亲兄弟。两人在华盛顿州同一块 40 英亩的土地上拥有自己的房子，他们的房子都有飞机库和充足的跳伞区域。他们的孩子长大后亲如兄弟姐妹，就如同他们的父亲一样。

Andy Farrington bereitet sich auf einen weiteren BASE-Jump vor. © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Farrington本身就是一位有成就的运动员。不仅是翼装飞行专家，还能够进行技巧跳伞。他在 2014 年赢得了首届奥地利 Red Bull Aces 翼装比赛，他是 2019 年在最近的超级月亮期间照亮洛杉矶夜空的众多翼装飞行员之一。环游世界的 BASE 跳跃一直是他的名片，他也参演过电影，甚至在电影拍摄期间从芝加哥的西尔斯大厦进行了几次翼装跳跃。

Andy Farrington performt einen Wingsuit-Flug bei Red Bull Rampage. © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Farrington 将继续挑战极限，因为他找到了新的目的地来征服前所未有的跳跃，在那里他将“翼装飞越一些非常标志性的地点：拉什莫尔山、圣路易斯拱门、好莱坞标志、自由女神像……”

05 高空换机

所有这些过往都使Farrington自然而然地成为了 “高空换机“的最佳拍档。两人几乎每天都在一起训练，在他们的基地进行改进。有时，他们会跋涉到加利福尼亚的圣路易斯奥比斯波，与该项目的首席工程师 Paulo Iscold 进行更多培训。

“目标是，我要开一架飞机，他要开另一架，没有其他人，”Aikins说， “我们将上升到 14,000 英尺 [4,267 米]，两架飞机排好队形机头朝下，打开减速板并且锁住，这样飞机就能锁定位置了。我们将把它们推到俯冲中，两架飞机将沿着一条轨道直奔沙漠上空的目标区域。到那时，我跳出我的飞机，他要离开他的，我们高空交换飞机。”

Flugzeuge vor dem Sonnenuntergang. © Michael Clark/Red Bull Content Pool

这对搭档已经使用专为他们的赛斯纳飞行器设计的减速板练习了从飞机上跳下。目标是能够成功进入第二架飞机，尽管目前那架飞机还有一名飞行员。

“我们正试图制造一些阻力。我们想让飞机以合理的速度直线向下飞行，并使其能够满足我们的需求。凭借其背后的科学、数据和我们调整的一切并且经过调试，它真的很接近我们想要的方式。”

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