这是跳伞运动员与空中飞行员的对抗与协调，Maja Kuczyńska 在高空展现经典的特技技巧与 Łukasz Czepiela 较量谁是空中的佼佼者，这将让你的胃在几个小时内翻腾了好几回。

即使是最轻微的空中湍流，都会让你忍不住伸手去拿个呕吐袋，请考虑一下自己的状况—Maja Kuczyńska 与 Łukasz Czepiela的 A.I.R. 游戏。 包含比你的胃所能承受在空中更多的翻转、扭转和俯冲动作。

A.I.R游戏?

这将会是滑冰者最喜欢的 S.K.A.T.E 运动会。 在 3,000 公尺的高空飞行，室内跳伞世界冠军 Kuczyńska 和著名的飞行员 Czepiela 在令人难以置信的空中比赛中进行了一场决斗，同时表演了壮观的技巧，力图超越对方。请观赏他们挑战这场高风险、高海拔的对抗任务。

Poise and precision high in the sky © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Ready for the competition to begin © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Game on © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Maja pulling out all the stops for victory © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Preparing for a friendly battle © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Łukasz showcases his amazing array of tricks © Samo Vidic / Red Bull Content Pool A unique duel © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Let the aerial battle commence © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

2020 年，“运动员们想到了举办世界首届空中运动会的想法。当我在考虑我可以在空中做些什么来模拟飞机飞行时，我想到了前空翻、后空翻和类似的动作。Łukasz 立即想到了 Flatspin，” Kuczyńska 表示， “当我们见面时，我们只能谈论如何去做，以及它是否真的可以奏效。”

在斯洛文尼亚的上空，A.I.R.游戏 确实做得很好，空中特技选手表演了一系列真正令人惊叹的技巧，有时是在令人极不舒服的近距离空域中展现。

Czepiela 回忆表示：“最困难的部分是绕着 Maja 周围飞行。我的飞机几乎要垂直向下俯冲。我处于一个极深的螺旋中，并持续增长速度下降。考虑到不断增加的 G 力，高达 8G，这对我来说真的是一项艰难的苦力工作。当我开始昏厥 ·或 由于视野狭窄，我必须尽快飞到尽可能远的地方，以避免造成危险。对我来说，最重要的是，这是一个非常吸引人的项目活动。”

那么谁赢得首届 A.I.R 游戏的胜利，柔软的跳伞运动员 Maja Kuczyńska 又或是完美的飞行员 Łukasz Czepiela？ 欢迎点击播放上面的影片，便可一见分晓。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！