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跳伞

人、机结合，在 A.I.R 游戏中选择你的玩家

这是跳伞运动员与空中飞行员的对抗与协调，Maja Kuczyńska 在高空展现经典的特技技巧与 Łukasz Czepiela 较量谁是空中的佼佼者，这将让你的胃在几个小时内翻腾了好几回。
作者 Benjmain Saldias
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Maja Kuczyńska

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Łukasz Czepiela

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即使是最轻微的空中湍流，都会让你忍不住伸手去拿个呕吐袋，请考虑一下自己的状况—Maja Kuczyńska 与 Łukasz Czepiela的 A.I.R. 游戏。 包含比你的胃所能承受在空中更多的翻转、扭转和俯冲动作。
A.I.R游戏?
这将会是滑冰者最喜欢的 S.K.A.T.E 运动会。 在 3,000 公尺的高空飞行，室内跳伞世界冠军 Kuczyńska 和著名的飞行员 Czepiela 在令人难以置信的空中比赛中进行了一场决斗，同时表演了壮观的技巧，力图超越对方。请观赏他们挑战这场高风险、高海拔的对抗任务。
Maja Kuczyńska performs during Red Bull Game of A.I.R. in Bovec, Slovenia on August 24, 2020.
Poise and precision high in the sky
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Polish skydiving star Maja Kuczyńska is seen during Red Bull Game Of A.I.R. in Bovec, Slovenia on August 26, 2020.
Ready for the competition to begin
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Race pilot Łukasz Czepiela is seen during Red Bull Game of A.I.R. in Bovec, Slovenia on August 26, 2020.
Game on
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Polish skydiving star Maja Kuczyńska performs during Red Bull Game of A.I.R. in Bovec, Slovenia on August 24, 2020.
Maja pulling out all the stops for victory
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Preparing for a friendly battle
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Łukasz showcases his amazing array of tricks
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
A unique duel
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
Let the aerial battle commence
© Samo Vidic / Red Bull Content Pool
2020 年，“运动员们想到了举办世界首届空中运动会的想法。当我在考虑我可以在空中做些什么来模拟飞机飞行时，我想到了前空翻、后空翻和类似的动作。Łukasz 立即想到了 Flatspin，” Kuczyńska 表示， “当我们见面时，我们只能谈论如何去做，以及它是否真的可以奏效。”
在斯洛文尼亚的上空，A.I.R.游戏 确实做得很好，空中特技选手表演了一系列真正令人惊叹的技巧，有时是在令人极不舒服的近距离空域中展现。
Czepiela 回忆表示：“最困难的部分是绕着 Maja 周围飞行。我的飞机几乎要垂直向下俯冲。我处于一个极深的螺旋中，并持续增长速度下降。考虑到不断增加的 G 力，高达 8G，这对我来说真的是一项艰难的苦力工作。当我开始昏厥 ·或 由于视野狭窄，我必须尽快飞到尽可能远的地方，以避免造成危险。对我来说，最重要的是，这是一个非常吸引人的项目活动。”
那么谁赢得首届 A.I.R 游戏的胜利，柔软的跳伞运动员 Maja Kuczyńska 又或是完美的飞行员 Łukasz Czepiela？ 欢迎点击播放上面的影片，便可一见分晓。
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Łukasz Czepiela

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