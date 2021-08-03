跳伞
跳伞运动员Maja Kuczyńska像蜂鸟般飞翔
遗传科学家Alex Dainis和室内跳伞运动员Maja Kuczyńska连手合作，将她的飞行技巧提升至新的境界。
蜂鸟每秒拍打翅膀80次，可在10秒内完成13次后空翻，是唯一可以向后飞的鸟类。
这是飞行中的人类，肯定只能在梦想中得到的那种飞行技巧，但是在本视频中，科学家、自然爱好者Alex Dainis和室内跳伞运动员 Maja Kuczyńska 以行动证明，人类是可以模仿大自然，并复制世界上最小鸟类在飞行中的惊人运动。
Kuczyńska是来自波兰的20岁跳伞运动员，从小就一直“想飞”，在10岁的时候，她就与父亲先后跳了一次伞。
Kuczyńska与遗传学博士Daniis协同合作，以各种方式飞上天空，并试图成为一位人类的蜂鸟。
在转移到凤凰城的室内跳伞设施iFly前，两人（如下图所示）参观了位于萨瓜罗国家公园的亚利桑那-索诺拉沙漠博物馆，主在研究蜂鸟的活动。
看着Kuczyńska在飞行时，Dainis观察到：这让我想起鸟类飞翔的样子，经过仔细的研究，证明这更加真实了。
Dainis解释说：蜂鸟主要食物来源之一是花朵中的花蜜，它们必须能够盘旋才能直达花蜜的内部。它们翅膀的功能更接近昆虫翅膀摆动的方式，而非鸟类翅膀摆动的方式。因此，它们的翅膀并没有像鸟一样朝上飞，而是更像是8字形的方式。
她指导Kuczynska飞行的方式，以4种模拟小鸟独特移动的方式：俯仰（本质上是后空翻），偏航转弯（侧转），规避操纵（用于进行规避动作）和展示舞蹈（实际上是一种新奇的交配舞蹈）。
目的是看看波兰籍跳伞运动员，是否可以接近蜂鸟每秒1.3转的速度，俯仰转弯时每秒1.5转和偏航操控时每秒0.2转的速度。
第1次尝试，Kuczyńska很难接近目标，在11秒钟内完成了9圈转圈，共转了9圈，每秒偏航转弯，并且规避动作比鸟类慢了10倍。正如她所说：“对我来说有点困难。”
尝试两次后，她终于找到诀窍。她的最佳俯仰速度为每秒1.4转，而偏航转弯则为每秒3转-都比她的特技飞行对手要快。她的规避动作时间也缩短至1.2秒。
她表示：“我从来没有真正想过，我可以飞得像鸟一样。这肯定让我想起了更多的飞行动作。即使我的手臂无法完全代替翅膀，但你仍可看到我是如何在风中移动，然后俯冲而做所有这些事情。”
欢迎点击上方影片，观赏Maja Kuczyńska 惊人的飞行动作。
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