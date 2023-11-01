喜欢他的人很多，对他有看法的人也不少，但没人会否定的是——他是有史以来最伟大的摩托车车手之一。

Marc Márquez in deep thought on the grid © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

1、摩托血液

1993年，马克出生于西班牙的塞尔维拉（Cervera）。父母是当地“塞格雷摩托车俱乐部”的成员，他还有一个弟弟亚历克斯（Alex）。

或许是父母都喜爱摩托车的原因，马克从小似乎也流淌着摩托车的血液。

在其他孩子连自行车都不敢骑的年纪，他就开始对这项“大人”运动，展现出极大的热情，并很快把这股热情，转化为了行动。

父母摩托车俱乐部的每一次活动，他都从不落下 © marc marquez

在四岁那年，还没有摩托车高的他，便向父母提出愿望，想要拥有一辆摩托车；并告诉他们，自己梦想长大后成为职业摩托车手。

换做别人，或许很难会把一个四岁孩子的话当真。

而在看到儿子对摩托车的热情后，马克的父母却毅然决然地支持了这一想法。

四岁的马克，骑着自己人生第一辆摩托车 © Marc Marquez

培养赛车手这件事，对于这个靠微薄工资度日的家庭来说，意味着要付出更多。

例如有时候，为了能省下给马克购买靴子的钱，父母决定省吃俭用，尽量不去外面的餐馆吃饭。而当马克开始长高长大时，他的父母选择在他的第一件赛车服上多缝了一条皮革，来加长他的衣服，而不是再买一件新的。

好在这份付出很快就收到了回报，不久之后，马克便开始兑现自己的天赋。

Marc Marquez © Marc Marquez

2、天才

假如用一个词来形容马克的摩托车天赋，那这个词一定是“天才”。

少年时期的马克，就拥有着远超同龄人的骑车技术。

2001年，七岁的马克便开始参加比赛，获得了加泰罗尼亚耐力赛冠军；

2004年，10岁的马克在冠军公开赛50cc级别的比赛上，赢得了自己人生第一个赛道赛事冠军；

2007年，马克从加泰罗尼亚系列赛转战西班牙速度锦标赛，仅一个赛季后，就赢得了他的第一个全国比赛冠军；

凭着这如同“开挂”般的天赋，年仅15岁零127天的他，便在2008年的125cc 世界锦标赛中登上了领奖台，成为了获此殊荣最年轻的西班牙车手。

随后在2010年，他更一跃成为了该组别的冠军，拿下了自己的第一个世界冠军。

首次获得125cc级别胜利的马克 © Marc Marquez

如果说在125cc级别中的成功，让马克开始被更多人所关注，那在升级至600cc组别后的表现，则彻底让他名声大噪，特别是2012年在西班牙瓦伦西亚的那场决赛中。

人们被他车技折服的同时，也第一次见识到了马克的好胜心：

“只要上场比赛，就必须要拿第一。”

你很难想象，这份对于胜利的偏执，会出现在一个如此年轻的车手身上。

但它确实存在。

在那场比赛之前，马克早已主宰了2012赛季，也即将晋级到最高级别，瓦伦西亚的胜负几乎对他没有影响。

在正赛中，由于之前的一些失误，导致他需要从第33位发车，如果换做其他车手，大概率会选择平稳完成这场比赛，这也合情合理。

马克却并未如此，内心的好胜心催使着他，必须去为胜利全力以赴，即便是在最不利的条件下。

正是凭借着这样的决心，马克在首圈就超越了20辆车，最后如愿拿下了胜利，为所有人奉上了摩托赛事历史最大逆转，更向世界发出宣告—— 属于93号车手的时代即将到来。

正在冲击600cc组别冠军的马克 © Marc Marquez

3、为创纪录而生

如同所有人对这位年轻车手的期待，在2013年，马克便凭借着在600cc组别的绝对统治力，晋级到了世界摩托比赛的最高级别赛事——MotoGP™。

Marc Marquez © Marc Marquez

俗话说，初生牛犊不怕虎，更何况是拥有如此恐怖天赋的马克。

即便与世界最优秀的车手进行对抗，马克依然无法阻挡，按他自己的话来说就是：

“那几年我几乎无所不能，更无所畏惧。”

Marc Marquez © Marc Marquez

事实也确实如此。

在升入 MotoGP™ 组别之后，马克的表现就像人们形容他的那样——为创纪录而生。

2013年成为生涯第一场比赛就登上领奖台的最年轻车手；

同年成为自1978年以来首位赢得顶级世界冠军的新秀；

Marc Marquez © Marc Marquez

在2014年，才第二个赛季的他，更是直接赢下前10轮比赛，以领先第二名67分的巨大优势，提前蝉联年度冠军。

随后在2016年，他拿到了自己第三座MotoGP™冠军，也是自己第五个世界总冠军。

正在庆祝自己拿到第五个世界冠军的马克 © Marc Marquez

这一阶段的马克，用极佳的成绩，证明了自己的实力，也吸引了众多粉丝。

很难去解释他能拥有如此表现的原因，但能清晰看到的，是他那超乎常人的极限驾驶风格，和想赢下比赛的饥渴，以至于经常有人开玩笑说：

“不怕车手技术过硬，就怕他像93号（马克）那样拼到极限。”

这并不夸张，因为每个看过他比赛的人，都会被他的车技所惊叹。

在他之前，你几乎看不到有人敢用这样的方式，驾驶如此高速的摩托车。

在过弯时用肘触地，是马克标志性动作之一。 © Marc Marquez

当然，凡事都具有两面性。

极具侵略性的驾驶风格，一方面让马克迅速成为了摩托车世界的超新星，另一方面也让本来就十分危险的赛场，变得更难以预料。

也正因如此，他的对手、外界的媒体，还有其他车迷，开始对他的驾驶风格有了争议，其中最为人熟知的，便是他与罗西之间的故事。

Marc Marquez © Marc Marquez

作为这项运动有史以来最伟大的车手之一，罗西不仅是公众眼里的超级巨星，更是很多年轻车手的偶像，也包括马克在内。

据马克妈妈讲，马克从小就很崇拜罗西，房间里贴的也都是他的海报。

Marc Marquez © Marc Marquez

在刚进入MotoGP™时，因为极其亮眼的表现，罗西也十分关注马克。在那一段时间里，他们的关系十分融洽，马克还受邀前往罗西的家里进行参观。

Marc Marquez © Marc Marquez

但后来，一切发生了180度改变。

在2015赛季当中，罗西和马克的交锋异常激烈，一心只有争胜的马克，丝毫没有因为场外的友谊，放松对于冠军的追求，依然保持着自己的驾驶风格。

而这也导致了他们的竞争，几乎到了轮对轮的比拼，甚至在好几场比赛中发生了碰撞，到了摔车退赛的程度。

与此同时，外界的媒体也对这种竞争关系，进行了大肆的渲染，加重了人们对他们之间关系的猜测。

最终，在一场赛后发布会中，罗西向全世界印证了这一点，他与马克的友谊已经破裂，唯有的，只剩输赢。

Marc Marquez © Marc Marquez

这件事的发生，让原本眼里单纯只有追求冠军的马克，开始对这项运动有了更多体会。

同时，他也更加坚定了自己信念，那就是继续按照自己的方式，赢下去。

随后他又获得了2017、2018、2019赛季的三连冠，完成了史诗般的壮举。

后来看，也正是这股对胜利几乎到了偏执的渴望，才铸就了马克如今的传奇与伟大。

在奥地利Red Bull出品的纪录片《All in》里，他对当年的事也有谈及。

而他的回答依然没变：

“即便再来一百次，我还是会为了胜利不顾一切。”

Marc Marquez © Marc Marquez

4、永不言弃

伤病，几乎是所有车手都绕不开的一个词。

作为追求极限的MotoGP™赛事，车手受伤的概率则更大，马克也不例外。

经常在极限与失控之间游走的他，也开始遭受伤病的严酷考验，尤其是在2019赛季那场事关冠军归属的比赛中。

1 小时 20 分 Márquez 挑战极限的勇气 在休赛季进行了大手术并康复之后， MARC MÁRQUEZ以绝佳的状态进入2019年的MOTOGP™赛季，当时，他就下定决心挑战极限赢得连胜佳绩。

彼时，马克离自己的第六座MotoGP™冠军，只差最后一场比赛。

即使在18赛季末刚做完肩部手术，马克在19赛季依然拿出了统治力。

如果没有意外的话，他只需正常发挥，就能在这场比赛过后，锁定2019年的总冠军。

为此，马克在赛前从心理到身体，也做足了充分的准备，势要拿下这场比赛。

谁也没料到，在自由练习赛上，马克发生了极为严重的车祸。

因为一个失误，他从高速过弯中的赛车上狠狠摔下，而赛车在翻滚无数圈后，几乎彻底散架。

定之后，马克一动不动地跪在地上，显得十分痛苦。

看到这一幕的所有人，都开始有了不安的情绪，为马克的身体状况感到担忧。

好在初步检查下，马克看起来并无大碍，可以靠自己走出场外。可谁也没想到的是，马克下场后的第一个反应，是想立马回到比赛，继续冲击冠军。

显然，车队和医护在内的所有人，都不会同意他的这个要求，但他们也明白，马克不会放弃对于胜利的渴望。

在去医院进行全面检查，确认没有大碍后，车队才允许了他回来继续比赛。

Marc Marquez © Marc Marquez

但可想而知，没人可以在经受如此巨大车祸之后，没有丝毫伤病，马克的背部、腿部、臀部都有明显淤青。

就是在这样的身体状况下，马克回到赛场，依然拿下了当天的全场最快圈速，连合作多年的车队经理都在开玩笑说：

“我早说了，马克就像是个外星人，他来自另外一个星球。”

最终，在这股永不言弃的信念支撑下，马克成功以第一的身份，冲过挥舞的方格旗，拿下了如此来之不易的第六座MotoGP™冠军。

Marc Marquez © Marc Marquez

但并非每一次，马克都能得到幸运女神的眷顾。

从 2020 赛季开始，伤病彻底成为了他比赛的一部分，也大大影响了他的竞技状态。

在西班牙赫雷斯举行的 2020 年 MotoGP™ 赛季揭幕战中，马克便摔伤了右臂，不得不立即接受手术。

在本赛季的第二轮比赛中，马克虽重返赛场并参加了自由练习赛，但因太疼痛无法骑行，最终退出了比赛。

之后在赛季余下的时间里，他只能安心做好完全康复的准备，直到21赛季的第三场比赛，才正式回归。

Marc Marquez © Marc Marquez

在2022赛季，不幸的遭遇，依然在马克身上不断上演。

仅在第二场比赛，马克就在练习赛中摔车了3次，随后在热身赛中，又来了一次猛烈的撞击，被紧急送往了医院，虽然没有大碍，但被宣布不适合继续参加比赛。

后来，还是因为右臂的缘故，导致无法冲击冠军，他决定暂时退出比赛，再次接受手术。

Marc Marquez © Marc Marquez

遭遇接连的伤病，并迅速从巅峰跌落，换做是任何人，都很难去接受这样的事，马克也是如此。

在一段时间里，他曾无数次对话自己：

“该拿的冠军都拿了，也不需要再证明什么了，要不就这样退役吧”

Marc Marquez © Marc Marquez

事实证明，他做不到放弃。

为了所爱的摩托车，也为了继续比赛，他决定拼了命地进行康复训练，势要把过去几年失去的，都赢回来。

最终，在2022赛季的倒数第六场比赛中，他再次回归了赛场，并在澳大利亚站又一次站上了领奖台，而这也是他的生涯第100次领奖台。

18年左肩手术、19年右肩手术、20年右臂骨折三次手术、21年复视病重发，紧接着又做了右臂手术…伤病仿佛厄运一般，不断纠缠着这位摩托赛场上的传奇。

如今，马克依然在参加着自己的第17个车手赛季。

也许时间和伤病，在他身上留下了无法磨灭的痕迹。

但当年那个四岁的热血少年，从来也没有改变过。

他会继续为了挚爱的摩托，搏上自己的一切。

更会继续，为了胜利而战。

Marc Marquez © Marc Marquez