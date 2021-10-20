单板滑雪
Marcus Kleveland：我的滑雪生活
“我住在离电梯 300 米的地方……我每周有四天去滑雪。”
挪威之于职业滑雪板运动员就像日本之于寿司，苏格兰之于威士忌。如果身为挪威人，又恰巧是滑雪板爱好者，那真是喜忧参半。身处水平如此之高的国度，一方面它促使您成为最好的选手，但是，另一方面，要引起注意是非常困难的——世界上一些最好的单板滑雪选手很多是不知名的、没有赞助的挪威人。
当Marcus Kleveland 13 岁时成为有史以来最年轻的 Triple Cork选手时，受到关注并不是问题。在一项不断寻找下一件大事的运动中，聚光灯照耀着Marcus，但这会一直持续下去吗？
在这部短片中，电影制片人Pirmin Juffinger讲述了两年后的故事，以了解这个来自挪威北部的微笑、安静说话的孩子是如何进步的，无论是作为滑雪选手还是作为一个普通人。
事实证明，相当不错。 住在当地的滑雪场旁边，一直滑雪，与外界相对隔绝，Marcus拥有和13岁时一样的天真无邪的气质。作为一名滑雪选手，他专注于磨练和完善自己的技能，他的目标是 赢得比赛。 作为一个人，他的目标很简单：“做我自己，而不是其他任何人。 只要对这一点诚实。”
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