Marcus Kleveland：我的滑雪生活

挪威之于职业滑雪板运动员就像日本之于寿司，苏格兰之于威士忌。如果身为挪威人，又恰巧是滑雪板爱好者，那真是喜忧参半。身处水平如此之高的国度，一方面它促使您成为最好的选手，但是，另一方面，要引起注意是非常困难的——世界上一些最好的单板滑雪选手很多是不知名的、没有赞助的挪威人。

挪威之于职业滑雪板运动员就像日本之于寿司，苏格兰之于威士忌。如果身为挪威人，又恰巧是滑雪板爱好者，那真是喜忧参半。身处水平如此之高的国度，一方面它促使您成为最好的选手，但是，另一方面，要引起注意是非常困难的——世界上一些最好的单板滑雪选手很多是不知名的、没有赞助的挪威人。

挪威之于职业滑雪板运动员就像日本之于寿司，苏格兰之于威士忌。如果身为挪威人，又恰巧是滑雪板爱好者，那真是喜忧参半。身处水平如此之高的国度，一方面它促使您成为最好的选手，但是，另一方面，要引起注意是非常困难的——世界上一些最好的单板滑雪选手很多是不知名的、没有赞助的挪威人。

当Marcus Kleveland 13 岁时成为有史以来最年轻的 Triple Cork选手时，受到关注并不是问题。在一项不断寻找下一件大事的运动中，聚光灯照耀着Marcus，但这会一直持续下去吗？

当Marcus Kleveland 13 岁时成为有史以来最年轻的 Triple Cork选手时，受到关注并不是问题。在一项不断寻找下一件大事的运动中，聚光灯照耀着Marcus，但这会一直持续下去吗？

当Marcus Kleveland 13 岁时成为有史以来最年轻的 Triple Cork选手时，受到关注并不是问题。在一项不断寻找下一件大事的运动中，聚光灯照耀着Marcus，但这会一直持续下去吗？

在这部短片中，电影制片人Pirmin Juffinger讲述了两年后的故事，以了解这个来自挪威北部的微笑、安静说话的孩子是如何进步的，无论是作为滑雪选手还是作为一个普通人。

在这部短片中，电影制片人Pirmin Juffinger讲述了两年后的故事，以了解这个来自挪威北部的微笑、安静说话的孩子是如何进步的，无论是作为滑雪选手还是作为一个普通人。

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