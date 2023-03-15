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单板滑雪

银蓝档案 | 从ICU到单板滑雪传奇，他的人生坚不可摧

这份力量，源自热爱。
作者 奥地利Red Bull
7 min read发布于

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Unbroken

当Mark McMorris努力重新回到他的滑雪板上时，我们看到了最脆弱的他，也看到了最坚韧的他……

45 分钟

Chasing Winter

跟随Mark McMorris和朋友们为2022 赛季做准备。

42 分钟
他打破了滑雪运动的地域偏见：来自平原，却天赋异禀；
他年少成名，20岁在一场X Games比赛上赢了单板之王肖恩·怀特、21岁斩获了加拿大史上首枚奥运单板滑雪奖牌；
2020年，他与梅西、基普乔格、费德勒等众多传奇同台，参选劳伦斯最佳极限运动员奖；
他爬到过巅峰，也跌入过低谷。
职业生涯中的数次受伤，让他遭受了巨大磨难，最严重的一次断了17根骨头，在ICU里生死未卜。
但仅11个月后，他便带着身上6块碎骨，奇迹般地站上了平昌奥运领奖台。
他就是加拿大“国民骄傲”、奥地利Red Bull运动员——马克·麦克莫里斯。
Mark McMorris at the X Games Oslo 2018.

同样也是滑雪届“颜值天花板”的马克·麦克莫里斯

© Kyle Meyr/Red Bull Content Pool

平原，不代表平凡

1993年12月9日，马克出生在加拿大，是家中的老二，有个比自己大两岁的哥哥。由于年纪相仿且同样好胜，马克与哥哥从小互不相让，凡事都要争个高下，例如谁先上车、谁坐前排、谁喝水比较快……
Craig and Mark McMorris at the Red Bull Performance camp in Saas Fee, Switzerland, on September 30, 2021.

Craig McMorris and Mark McMorris

© Dom Daher / Red Bull Content Pool

这种竞争也体现在运动上。
起先，马克主攻的是冰球，但看到哥哥每天都在开心地玩单板滑雪，马克内心十分羡慕，随即决定跟随哥哥脚步，加入了当地的单板滑雪队。
父亲也很支持兄弟俩的决定，甚至在后院为他们搭了一个助滑装置

父亲也很支持兄弟俩的决定，甚至在后院为他们搭了一个助滑装置

© Mark McMorris

俗话说万事开头难，马克也不例外。
一开始，他的滑雪之路并不被外界看好，因为相比其他孩子，他的能力不算优秀，且来自平原地区。
滑雪运动因其特殊性，通常都需要“依靠山”来进行比赛和训练，这也是为什么人们会更看好高山孩子的原因。而马克的家乡里贾纳是远近闻名的平原地区，虽说降雪量足够，但远未达到滑雪所需的条件，更别提走出过什么职业滑手。
而马克的家乡里贾纳是远近闻名的平原地区，虽说降雪量足够，但远未达到滑雪所需的条件，更别提走出过什么职业滑手。

滑雪运动因其特殊性，通常都需要“依靠山”来进行比赛和训练，这也是为什么人们会更看好高山孩子的原因

© Mark McMorris

好在马克的教练不这么认为。在他眼里，热爱才是单板滑雪最重要的天赋，而马克在这点上非常突出。
为了获得更好的训练，他经常跟着教练坐上十几小时的车，去往远离城市的山区，即便每次到达雪场的时间都在第二天凌晨，但他在早上五六点就会整装待发。
在训练场上，他也总与哥哥互相比拼追赶，不断为下一个新目标努力。
“从第一天起，他们就非常努力且竞争性十足。如果有人完成了一个新动作，那另外一个人也会立马想要去完成，即便他还没有真正做好准备。”
Portrait of snowboarders Mark and Craig McMorris

与哥哥的竞争，是帮助马克飞速进步的原因之一

© Mason Mashon/Red Bull Content Pool

事实证明，教练是对的。
因为没过多久，马克就完成了人生第一个Back 10 Double Cork动作，也是那一年唯一尝试且完成的人，即使与当时最具天赋的选手相比，马克也丝毫不差。
更令人意想不到的，是短短几年后马克就拥有了正面挑战肖恩·怀特的实力。
肖恩·怀特，被誉为单板滑雪之王，曾三次获得过冬季奥运会金牌

肖恩·怀特，被誉为单板滑雪之王，曾三次获得过冬季奥运会金牌

© Adam Moran/Red Bull Content Pool

压力，是最强的动力

马克真正走上职业道路的节点，是在获得首个世界杯金牌以后。
在奥地利Red Bull的帮助下，他开始有了更全面的训练与更广泛的影响力。
除了比赛，16岁的马克也开始参与一些电影的拍摄

除了比赛，16岁的马克也开始参与一些电影的拍摄

© Mark McMorris

一个来自X Games组委会的电话，更让他对未来充满了信心。
“从小我就在电视看X Games的比赛，当它是极限运动的天花板，想到现在竟然能亲身参与，感觉像是在做梦。”
X Games是由美国有线体育电视网ESPN举办的世界顶级极限运动赛事， 只有最优秀的选手才有资格受邀参与比赛

X Games是由美国有线体育电视网ESPN举办的世界顶级极限运动赛事， 只有最优秀的选手才有资格受邀参与比赛

© Mark McMorris

自信爆棚的马克也没令人失望，在参加的第一届X-Games上他就斩获了奖牌。随后他又立马打破世界纪录，成为首位完成后空翻1440度的单板滑雪选手。接着，他成为了继肖恩·怀特后又一位同届比赛拿到两枚金牌的选手。
绝佳的成绩，让马克迅速成为了众人眼中的天才少年，不仅有了很多粉丝，更是商约不断。
不过最让人们期待的，是他即将在X Games 单板滑雪坡道障碍赛上对决肖恩·怀特。
Mark McMorris

Mark McMorris

© Mark McMorris

赛前的各种媒体采访、随处可见的对决海报，让比赛充满了火药味。
夸张的宣传带给了马克前所未有的压力，也开始要求他学会如何面对压力。
最终，马克凭借完美发挥获得了全场最高的98分，一举打破尘封已久的历史纪录。肖恩也在第一时间对马克进行了祝贺，让赛前的谣言不攻自破，更向世人展现了单板滑雪最宝贵的一面——激励与传承。
“他们怎么讲都可以，但我喜欢用老派的方式——靠行动说话。对我来说，压力就是最好的动力。我也确信自己一定能拥有长久的职业生涯，成为单板滑雪历史的一部分。”
Mark McMorris

Mark McMorris

© Mark McMorris

至暗时刻

如果说赛场的成绩，让马克成为了巨星，那令他跨入传奇的，则是他面对伤病所展现的信念，尤其是2017年的那次“至暗时刻”。
那天，马克正与哥哥一行人在大山拍摄一个从坡上飞下的镜头。
由于突发大雾，拍摄难度瞬间提升。马克哥哥先尝试了几次，虽然没成功，但兄弟俩依然认为可行。
轮到马克时，意外发生了。起跳后的他并未做出设计好的动作，反而径直撞上了大树。
看到马克落地后没有发出任何声音，众人瞬间意识到——出大事了。
据马克哥哥回忆：“马克撞到树上的画面就像是被炮弹炸飞一样。“
更要命的是，他们身处大山之中，附近并没有医院，只能等待救援飞机的到来。
如果不是哥哥带着卫星电话，没人敢想马克会发生什么可怕的事。
更要命的是，他们身处大山之中，附近并没有医院，只能等待救援飞机的到来。
如果不是哥哥带着卫星电话，没人敢想马克会发生什么可怕的事。
原本众人希望将马克移到更安全的地方，但马克嘴角流出的深红色鲜血打破了计划，因为没人知道他哪里受了伤。
这次意外导致他下巴、左臂、骨盆、肋骨等多达17处骨折，另外伴有脾脏破碎与肺组织萎缩等症状。
两天的时间里，他进行了多次手术。
马克的受伤示意图

马克的受伤示意图

© Mark McMorris

马克昏迷期间，家人询问医生，他的未来会怎样，得到的回答是：“我现在更关心的是，他还有没有未来。”
正处于ICU病房的马克

正处于ICU病房的马克

© Mark McMorris

但即便是这样，马克也没有丝毫减弱对单板滑雪的热爱。在醒来不久后，他就冒出了一句让众人震惊的话：“我要参加下一届奥运会，我不想错过它。”
要知道他刚从死神那里捡回了条命，现在除了躺着，他什么也做不了。
“我当时真的以为我要死了，甚至对这项运动有了消极的看法，我会问自己‘我在做什么’、‘我为什么要去滑雪’，但等到身体有所好转后，给我重生的勇气依然是单板滑雪。”
每当回忆起这段重伤经历，马克眼里总含泪水

每当回忆起这段重伤经历，马克眼里总含泪水

© Mark McMorris

出院后，马克就定下了重回赛场的目标。
但康复治疗是个漫长且痛苦的阶段，对于职业运动员来说尤其如此。
由于肺部受伤，一开始他无法坐飞机，只能留在当地进行恢复，目标是“先做个正常人”。
等到真正开始进行恢复训练时，这趟回归之旅的艰难才逐渐显现。
康复师对他的评价是：“我第一次见到他的时候他非常虚弱，行动非常慢，就像是个拖着步子走路的百岁老人。”
奥地利Red Bull 运动康复专家达米安·莫洛尼

奥地利Red Bull 运动康复专家达米安·莫洛尼

© unbroken

为了更快地进行恢复，马克需要时常忍受着碎骨传来的剧痛；为了找回肌肉的感觉，马克只能用意志与受伤的神经对抗。
“除了身体，那段时间我也会经常锻炼自己的大脑，因为我意识到战胜心魔，也是必经的过程。”
正是凭借这种顽强意志，仅仅8个月后，马克就重新站上了世界大赛的领奖台，而后三个月，他更带着身上6块碎骨，为加拿大队再次摘得了奥运奖牌。
奥组委也甚至在赛后为他发出感慨：“坚不可摧，这就是马克·麦克莫里斯。”
Mark McMorris

Mark McMorris

© Mark McMorris

ENDING：

“那次伤病是我人生中最大的挫折，但也是因为它，才有了现在的我。”
经历“至暗时刻”后，马克越来越意识到凡事没有理所当然，他变得更懂感恩，更珍惜一切。
也是这种人生态度，让马克不断享受着后来的单板滑雪生涯，并继续挑战极限：
至今，他一共征战了13届X Games比赛，获得了11金8银3铜共22枚男子坡道障碍技巧赛奖牌，超越肖恩·怀特成为了该项目历史奖牌数最多的运动员；
他也打破过单板滑雪纪录，成为史上首个完成Backside Triple Cork 1440的男子选手；
在2022年，他还带着自己喜爱的“大熊猫”配色雪板，拿下了生涯第三枚奥运奖牌。
要说唯一遗憾的，那就是连续三届冬奥会，他都与金牌无缘，但谁也不可否认的是，他已成为了单板滑雪史上最伟大的滑手之一。
Mark McMorris

Mark McMorris

© Mark McMorris

同时，他也不断用自己的故事和经历，鼓励更多年轻人去追寻自己的热爱：
在2018年，他联手奥地利Red Bull拍了一部名为《Unbroken》的纪录片，真实还原自己如何从生死边缘回到奥运赛场的过程，给予世人面对困境挫折的勇气；

45 分钟

Unbroken

当Mark McMorris努力重新回到他的滑雪板上时，我们看到了最脆弱的他，也看到了最坚韧的他……

汉语 +9

面对来势汹汹的新生代滑手，他也从来不避讳彼此的竞争关系，反而带领他们一起训练。正如他在《Chasing Winter》这部片子里所展现的那样——单板滑雪不是冷酷的竞争，而是携手同行。

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Chasing Winter

跟随Mark McMorris和朋友们为2022 赛季做准备。

英语 +3

Mark McMorris
更重要的是，他从未改变对于单板滑雪的热爱。
即便早已不再年轻，即便经历了无数次挫折与不如意，他依然是那个与哥哥互不相让、会因单板兴奋到睡不着的热血少年。
Mark McMorris

Mark McMorris

© Mark McMorris

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当Mark McMorris努力重新回到他的滑雪板上时，我们看到了最脆弱的他，也看到了最坚韧的他……

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Chasing Winter

跟随Mark McMorris和朋友们为2022 赛季做准备。

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单板滑雪