在系列电影《复仇者联盟》中，英雄们并不用担心在战斗中死亡，但在Square Enix最新英雄冒险游戏《漫威复仇者联盟》的激烈战斗中，玩家则时常会面临不断涌上不怀好意的超智机构敌人，被袭击的无法招架。

虽然说每位英雄都有各自专属的技能组，不管是在天上飞或变身为敌人的子弹，通通都有，但其实每位角色还是有许多相似之处。不管你玩的是哪只英雄，以下七项技巧都能够帮助您不管在何处，什么样的情况下战斗，都能够维顶级表现。复仇者集结！

透过HARM熟悉英雄

marvels-avengers-iron-man-HARM © Square Enix

HARM是指“全像扩增实境机器室”（Holographic Augmented Reality Machine）的缩写，提供一个战斗模拟室让玩家熟悉每位英雄不同的操控、伤害和技能。透过每个英雄HARM的新手训练，玩家不只是能够练习到模拟战斗，更能在结束后解锁角色的特定技能。

复仇者英雄每一位都有许多差异，有些能够飞在空中，有些则是可以冲破墙壁，所以透过HARM体验每只新解锁的英雄是相当必要的。并且在玩过个人任务后，就会庆幸自己曾经练习过的这些英雄。

锁定敌人

Ms. Marvel is a scrappier hero than the older, wiser, Avengers © Square Enix

锁定敌人能够让玩家在面对一群敌人时，不需冒着风险，胡乱对着一群敌人攻击，而是专心先将一只敌人解决。这在多人模式中和其他队友一起玩的时候特别有用，大家可以先将一个可怜的超智机构敌人集中火力击倒。很可怜吧？但没办法，在战场上是没有人会手下留情的。

优先击毁炮塔和空中敌人

Will you play as Iron Man in Marvel’s Avengers? © Square Enix

很明显的，有玩过的都知道，炮塔可说是游戏中破坏力最强的敌人，它的雷射光不只被打到很痛，同时也十分精准，所以在解决地面上的敌人前，先往上看，秒准空中的敌人，以及装在建筑顶端或门口布满枪炮的炮塔，将他们先摧毁。也别忘记每位英雄都有自己的范围技能，利用这些技能将炮塔解决后，再来迎接陆地上面对面的对决。

学会格挡

Hit 'up' on the D-pad to ping all important information around you © Square Enix

许多敌人在挥出致命一击前，他们的头上会显示出黄色或蓝色的标示，预告他们的进攻。

透过格挡，玩家不但能够阻挡着敌人的进攻，还可以让他们晕眩。这项机制对于手持盾牌的敌人特别重要，万一玩家无法越过敌人的防御，从后方攻击的话，练好格挡就变得十分重要，让玩家得以突破防御，进行攻击。

对了，提醒一下，如果看到的是红色的攻击，那就代表是无法透过格挡防守的，这时就只能透过回避来躲开攻击了。

善用击倒

Explore every nook and cranny in a level to maximise your assets © Square Enix

虽然击倒跟终结技不同，但它一样有很酷的动画，而且同样能够对敌人造成大量的伤害，所以如果看到有个敌人跌跌撞撞的，可以使用击倒，那就应该好好利用它。

如果你已经发现自己特别擅长使用这些击倒的连击，那应该善用它，特别是针对大个子的敌人，先将他们解决会让接下来的战斗较为轻松，也别忘记成功击倒敌人是会回血的。

快逃啊！

Explore every inch of the Beta, and you may just find a surprise © Square Enix

虽然说跟敌人战斗是升级、解锁技能点数和刷装最好的方式，但有时候逃跑也不失为一项战术。大部分时间，面对几个相同等级的敌人，是可以将他们都解决掉的，但如果是面对一大群敌人的话，特别是在前期，是很有可能翻船的。即使没有将敌人都清除干净就直接逃跑，但只要取得敌人总部的数据，或是破坏银行的服务器，成功达成任务条件，那么是不会有人怪罪你的。

利用范围技能突破重围

Avengers Assemble! © Square Enix

虽然每位英雄都有各自的范围技能，但通常在危急时刻，玩家都会忘记它的存在。当你被团团敌人包围，或是因为不能重生而蹑手蹑脚，有时往上跳，向下使出范围技能，会是一个脱离危险的好方法。虽然说敌人终究是会追上你，但至少这个方法能够帮助自己远离近战英雄的攻击，并在重回战场前慢慢削弱敌人的血量。

《漫威复仇者联盟》目前可以在PC、PS4、Stadia，以及Xbox One上游玩。