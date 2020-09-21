Max让我们见识到，职业生涯至今最强5场的幕后精采花絮

不可否认的是，以22岁的年纪，Max凭借9场胜利、36个颁奖台和2个杆位，他在F1一级方程式的职业生涯已取得许多高分成绩。但，这位荷兰籍车手从4岁起就开始参加比赛，因此他有许多值得纪念的时刻。本文中，我们挑选了Max，在其职业生涯中最令人印象深刻的5大亮点……

1. 2013年世界冠军赛

赛道：Varennes sur Allier (法国)

类别：KZ 卡丁车锦标赛

年度: 2013

背景: 2013年，在挺进KZ世界冠军赛之前，Max已在欧洲卡丁车锦标赛赢得两座冠军头衔，分别在KZ 125cc冠军（带变速箱）和KF冠军（不带变速箱），这是一项单项赛事。这场赛事本身以卡丁车专业为主，但对他自前排起跑的名次，丝毫不受任何影响，及其他未来的赛事……

Max 表示：这项赛事将永远出类拔萃。对我来说，赢得胜利是很轻松的事。基本上很容易，没有任何压力。了解到之前比赛付出的所有辛苦努力，但赛事周末的结果却是令人非常满意；这是赢得世界卡丁车锦标赛的最终目标。最让我与众不同的是，我父亲是我的引擎技师，所以我们一起工作，真的很棒。

max’s-5-best-racing-moments-2 © Red Bull Racing

2. 2014年在斯帕蝉聨3场胜利

赛道：Spa-Francorchamps (比利时)

类别：F3

年度: 2014

背景：2014年，Max效力F3的Van Amersfoort 赛车车队。每个周末1回合将进行3场比赛。在前四轮比赛中， Max获得两个杆位和1场比赛的胜利。但在第5回合中，他在Spa-Francorchamps 赛道，打败所有对手，拿下完胜纪录。

Max表示：在Spa连续赢得3场比赛是非常正面的一周。我学到许多东西，因为获胜真的不容易，而且我在比赛中表现还真的很出色，我现在不记得所有的比赛了，但我仍然记得许多重要的时刻。这些比赛与Spa的F1一级方程式赛车有些不同，但我仍然偶尔会想到它们以及它们的竞争力。

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3.第2次蝉联3连胜并开启他的F1职业生涯

赛道：Norisring (德国)

类别：F3

年度: 2014

背景：2014年Spa竞赛后，直接来到Norisring赛道。 Max 再次在周末称霸居主导地位，但这次他不仅获得3场比赛完胜纪录，而且获得每一场比赛的最速圈，并在3场比赛中拿下两场杆位佳绩。Max 在Norisring居领先地位，而他接到的一通电话则改变了他的职业生涯。

Max表示：Spa赛道的下一轮是在Norisring 赛道，我在那里赢得所有的3场比赛，这让我蝉联6场胜利。基本上因为这个原故，我接到了Marko博士的电话，这促成了我的第1次F1合约。但事实上，我没有接听电话，是我父亲与他的商谈，由于这些比赛的成功，这对我来说，将是永远最特殊的时刻。

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4.在F1初试啼声

赛道：Circuit de Barcelona-Catalunya (西班牙)

类别：F1

年度: 2016

背景：赛季开始效力于Toro Rosso车队，Max之后被拔擢晋升至Red Bull 赛车车队，这意味着他将首次代表资深车队参加西班牙大奖赛。当时，Max 排位第4，仅次于Mercedes车队的Nico Rosberg 和 Lewis Hamilton 及他的队友 Daniel Ricciardo。Hamilton 与Rosberg 因尬车相撞，结束了双方的比赛，而Max 则保持冷静，并赢得自己在F1的第1场胜利，终场领先Kimi Räikkönen0.616秒，让他成为F1史上最年轻的比赛优胜者。

Max表示：我在西班牙赢得F1赛事的第1场冠军真的很特别，因为那是完全出乎意料的。赢得F1比赛永远是我的一个梦想，当它发生时，这对我和我的父亲都是非常激动的，小时候，我经常和他一起观看F1大赛，我一直希望自己能站在颁奖台上-尤其是最重要的一步。这是一个伟大的日子。快乐指数百分百；但当我最后冲线时，我说的是：太棒了！赢得冠军将是超越这个目标唯一的事情。

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5. F1大奖赛70周年庆夺冠

赛道：银石赛道 (英国)

类别：F1

年度: 2020

背景：这是银石赛道的第2场连续比赛。前一场赛事，当Lewis Hamilton 的轮胎在最后一圈爆胎仍赢得最后胜利后，Max 错过了夺冠的机会。但在第2场比赛中，轮胎再次发挥重要作用。车队的完美轮胎策略，让Max在比赛的最后3分之1时，大幅领先Mercedes 车队的Hamilton 与Bottas，最后冲线领先11秒夺得冠军宝座。赢得他在F1的第9场胜利，也是车队一次伟大的胜利。

Max表示：由于去年在巴西和墨西哥的一些好赛事，这第5个时刻是一个棘手的选择，但我认为今年必须是银石赛道。打败超级优势的赛车车队是一次非常令人满意的胜利，尤其是上周末在同一条赛道之后。原本看来我们无法赢得比赛，但是现在，我们知道可以好好与Mercedes 车队相互竞争，并持续对他们施加压力。我们必须在每个周末发挥最好的赛车性能，以保持冠军的希望，尽管我们必须现实一点，但银石赛道的胜利，确实给了我们一些希望。

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