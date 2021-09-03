从他成为有史以来最年轻的F1赛车手的那一刻起——2016 年在西班牙红牛车队首次亮相——Max Verstappen 一直是他这项运动中最耀眼的光芒。

作为 18 岁的 F1 冠军，Verstappen在巴塞罗那取得突破后每年都获得多场比赛胜利，但他也不得不面对强大的卫冕世界冠军刘易斯·汉密尔顿和梅赛德斯。尽管对方近年来几乎以垄断之势称霸着F1，荷兰人只能以配角的身份登场，但这一切似乎正在成为过去。

听Max Verstappen怎么说：

已经有足够的证据表明 2021 年的F1赛季是完全不同的。八年来，冠军第一次出现了真正的挑战者——在Verstappen的带领下，红牛车队正在迈向更高的高峰。

Για πρώτη φορά, ο Verstappen κέρδισε στους δρόμους του Μονακό το 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

但谁是Verstappen，他是如何走到这一刻的？答案——由车手、队友、记者、粉丝、最亲近的人和 Max 本人提供——来自红牛超越普通播客系列的最新一期《Becoming Max Verstappen》。

Verstappen 的迅速崛起归功于无可挑剔的血统、无可否认的天赋、凶猛的竞争天性、不可动摇的信念和顽强的职业道德。

从两岁时驾驶四轮摩托车，四岁时参加卡丁车比赛，到七岁时赢得比赛，在赛车运动中取得成功似乎是注定的。现在，他的 F1 职业生涯已经过去了七个赛季，但他仍然只有 23 岁，最终的奖项就在他的掌握之中。

这一职业轨迹让很少有人在他的成长时期与他竞争，例如现任 F1 竞争对手和老朋友，Scuderia AlphaTauri 的 Pierre Gasly。

“我们在卡丁车比赛中一起长大，我们在赛道上打过几次架，但我们总是处于领先地位，你总想击败速度快的孩子，”Gasly说。

“他是一个伟大的竞争者。他非常致力于实现我们共同的目标。”

Ο Verstappen κέρδισε στο ντεμπούτο του για τη Red Bull, 2016 στην Ισπανία © Getty Images/Red Bull Content Pool

正是这种对比赛的渴望促使Verstappen在 F1 赛季中成为主角，到目前为止，这个赛季依旧怀有强劲的夺冠实力。

“对于一级方程式赛车来说，2021 年是一个梦幻般的赛季，它见证了两支竞争车队和两名处于比赛巅峰的对手，进行白热化的斗争。”13 次 F1 比赛冠军大卫·库特哈德 (David Coulthard) 说。

“这是F1的经典时期。当我们过去有过这些激烈战斗时，它们可能10年或每 20 年发生一次，但当它发生时，能够见证两位伟大的人物是一件很棒的事情。”

“Becoming Max Verstappen”详细介绍了这位荷兰车手从卡丁车神童成长为参加 2014 年日本大奖赛红牛二队首次 F1 练习赛的过程——就在他 17 岁生日一周后。不久之后，故事真正开始了，2019 年和 2020 年世界锦标赛的前三名即将到来。 2021 年已经是他迄今为止最成功的赛季，而 Max 已经准备好获得最高奖项。

“我只是在等待有机会为它而战。我只是期待着这关键的一刻，”他说。

在前 Red Bull Racing Honda 车手Alex Albon眼中， 当那些时刻真正来临时，Verstappen并不会表现出特别的样子。

“有时到了排位赛的时候，我正准备查看数据，而他正在玩 FIFA 或玩《使命召唤》。”Albon笑着说。

“我佩服！我希望我能这么放松。”

Ο Max κυνηγάει τον τίτλο του 2021 © Getty Images/Red Bull Content Pool

“Becoming Max Verstappen” 详细介绍了 Verstappen 取得了什么成就以及他是如何取得成就的——而且，对于全世界兴奋的 F1 粉丝来说，它提供了对他下一步可能做的事情的深入了解。

“毫无疑问，Max只是何时成为世界冠军的问题，”库特哈德说。

“当他上赛道时，他是一个你不想把目光从他身上移开的车手，因为你知道他会做一些特别的事情。”

聆听 Becoming Max Verstappen on Beyond the Ordinary from Red Bull，可在 Apple、Spotify、Google 或您收听播客的任何地方播放。

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