Max Verstappen年纪很小就被认为是一位极具天赋天才型的车手，2016年的西班牙大奖赛，晋升至Red Bull 赛车车队，那时年仅18岁。在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道的酷热下，这位荷兰籍车手以冷静沉着的态度，出乎预料赢得最后的胜利。

当时Verstappen将前世界冠军Kimi Raïkkönen一圈又一圈抛在后方！在方格旗的挥舞下，Verstappen成为史上最年轻的F1冠军，也是第1位赢得大奖赛的荷兰籍车手。

Max Verstappen er den yngste grand prix-vinder © [unknown]

Verstappen的创造的纪录远非上述。要知道，一路疾驰在赛车道路上，他便一路打破着各项纪录。

他的父亲是前F1车手Jos Verstappen，Max在4岁半就开始学习卡丁车，并立即显现其既有的天赋与能力。他在童年时期即赢得无数冠军宝座，并在2014年进入三级方程式比赛，开始其单座赛车的生涯。

Verstappen在其职业生涯的首个赛季中赢得10场胜利，之后他加入Red Bull少年车队，并参加2014年日本大奖赛第1次的自由练习赛，成为有史以来参加周末大奖赛最年轻的车手。

Vertappen优异的表现持续提升，2015年成为有史以来参加大奖赛最年轻的车手，效力Toro Rosso车队参加澳大利亚大奖赛时，年仅17岁166天。

为Toro Rosso车队效力了几场赛事后，Verstappen晋升至 Red Bull车队，并赶上西班牙大奖赛的赛事。当天排位赛拿下第4名，正赛的第1圈就跃升进入前方领先集团第2名的位置。

能够赢得最后胜利，要感谢两停策略奏效，这位青少年打败后方Ferrari车队Räikkönen强烈的攻势与挑战，并在为车队效力的第1场战役，就拿下其职涯的首胜佳绩。为此，他替换了Sebastian Vettel 当年以18岁228天赢得F1大奖赛，成为有史以来最年轻车手的历史记录，他并以实际表现证明，尽管年纪轻轻而且经验不足，仍是一位不容小觑的挑战者。