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Verstappen， 为纪录而生的车手

© Dan Istitene/Getty Images/Red Bull Content Pool
作者 Adrian Back
在加入Red Bull赛车车队的首役赛事中，这位荷兰籍车手成为有史以来最年轻的F1冠军，进而创造一段辉煌的历史纪录。
Max Verstappen年纪很小就被认为是一位极具天赋天才型的车手，2016年的西班牙大奖赛，晋升至Red Bull 赛车车队，那时年仅18岁。在巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道的酷热下，这位荷兰籍车手以冷静沉着的态度，出乎预料赢得最后的胜利。
当时Verstappen将前世界冠军Kimi Raïkkönen一圈又一圈抛在后方！在方格旗的挥舞下，Verstappen成为史上最年轻的F1冠军，也是第1位赢得大奖赛的荷兰籍车手。
Max Verstappen er den yngste grand prix-vinder
Max Verstappen er den yngste grand prix-vinder
© [unknown]
Verstappen的创造的纪录远非上述。要知道，一路疾驰在赛车道路上，他便一路打破着各项纪录。
他的父亲是前F1车手Jos Verstappen，Max在4岁半就开始学习卡丁车，并立即显现其既有的天赋与能力。他在童年时期即赢得无数冠军宝座，并在2014年进入三级方程式比赛，开始其单座赛车的生涯。
Verstappen在其职业生涯的首个赛季中赢得10场胜利，之后他加入Red Bull少年车队，并参加2014年日本大奖赛第1次的自由练习赛，成为有史以来参加周末大奖赛最年轻的车手。
Vertappen优异的表现持续提升，2015年成为有史以来参加大奖赛最年轻的车手，效力Toro Rosso车队参加澳大利亚大奖赛时，年仅17岁166天。
为Toro Rosso车队效力了几场赛事后，Verstappen晋升至 Red Bull车队，并赶上西班牙大奖赛的赛事。当天排位赛拿下第4名，正赛的第1圈就跃升进入前方领先集团第2名的位置。
能够赢得最后胜利，要感谢两停策略奏效，这位青少年打败后方Ferrari车队Räikkönen强烈的攻势与挑战，并在为车队效力的第1场战役，就拿下其职涯的首胜佳绩。为此，他替换了Sebastian Vettel 当年以18岁228天赢得F1大奖赛，成为有史以来最年轻车手的历史记录，他并以实际表现证明，尽管年纪轻轻而且经验不足，仍是一位不容小觑的挑战者。
看到车队中每个人的反应都觉得太不可思议了，其实包括我在内，没人预料能够获得最后的胜利。
Max Verstappen walks in the Paddock during previews ahead of the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on November 28, 2019 in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
马克斯 维斯塔潘
F1
显然，关于Verstappen的故事远没有结束。已经成名的少年，依然未来可期。
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