33 号现在是关键——在 Max Verstappen 上周末在阿布扎比大奖赛上以非凡的最后胜利获得他的第一个F1世界冠军后，33是唯一真正重要的数字。

不过，再深入一点，有许多重要的统计数据可以提供背景、细微差别和解释，说明红牛的荷兰人如何——以及为什么——在 2021 年的 F1 赛季之后飙升到这项运动的顶峰，他在那里终结了梅赛德斯的卫冕冠军和七届冠军刘易斯·汉密尔顿八连冠的梦想。

以下是 Max 赢得世界冠军的关键数据。

Monaco var et af i alt tre løb, hvor Max førte hver eneste runde © Getty Images/Red Bull Content Pool

652

维斯塔潘本赛季领先 652 圈，相当于所有比赛圈数的 50.2%，是汉密尔顿领先圈数 (297) 的两倍多，比今年领先比赛的其他九名车手加起来 (348) 还多。马克斯在他的职业生涯中领先的 1239 圈中有一半以上来自本赛季。在阿布扎比的赛季结局？ Max领先一圈——最后一圈。

141

维斯塔潘在他的第 141 场 F1 比赛中获得了世界冠军，其中 23 场比赛来自红牛二队（2015-16 赛季），之后他转投红牛车队参加 2016 年西班牙大奖赛，他在车队处子秀中就获胜。

18

Max 的职业生涯在2021 年达到了60次登上领奖台的里程碑。自 2018 年初以来，维斯塔潘在 81 场比赛中的 49 场登上了领奖台，相当于四年举办的所有大奖赛的 60%。

Max's win at home at Zandvoort was one of his most memorable © Getty Images/Red Bull Content Pool

13

22 场比赛中，红牛车队在 2021 年的大奖赛中拥有13次最快的进站速度（维斯塔潘在巴林、葡萄牙、摩纳哥、阿塞拜疆、施蒂里亚、奥地利、匈牙利、荷兰、土耳其、卡塔尔和阿布扎比，以及在法国的塞尔吉奥·佩雷斯）和沙特阿拉伯）。

10

本赛季维斯塔潘职业生涯的20场胜利次数和职业生涯2021年杆位的总数均为13次。维斯塔潘最具统治力的一次是法国-施蒂利亚-奥地利三连冠，连续赢得三场比赛并首次在红牛赛道的施蒂里亚和奥地利大奖赛中领先全部 142 圈。

9

在两位车手在 2021 年完成的所有比赛中（不包括阿塞拜疆、英国、比利时和意大利大奖赛），Max 在超过 5487 公里的时间内与汉密尔顿交手的秒数。

6

本赛季维斯塔潘职业生涯 16 圈中最快圈速，其中 5 圈因在西班牙、法国、奥地利、卡塔尔和阿布扎比均进入前 10 位而获得了额外的世界冠军积分。

Igen i år havde Red Bull feltets suverænt hurtigste pit crew © Getty Images/Red Bull Content Pool

4

连续几年，红牛车队凭借一个赛季中平均进站时间最快的车队赢得了 DHL 最快进站奖。在本赛季最快的进站中，红牛有 8 次最快的单站进站，前 10 名中有 9 次进站。

2

维斯塔潘是继塞巴斯蒂安·维特尔 (Sebastian Vettel) 从 2010 年到 2013 年连续四次夺冠之后，第二位为红牛车队赢得冠军的世界冠军。

1.88

在几秒钟内，Max 在匈牙利大奖赛第 40 圈进站，这是本赛季最快的进站——这是车队本赛季五次低于 2 秒的进站之一。

1

这一数字2022 年，Max 将作为一级方程式世界冠军在他的赛车上使用。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！