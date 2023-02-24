播客特别节目见识到维斯塔潘10件奇妙的事情

毫无疑问， 维斯塔潘是十足的票房保证和 F1真正的明星。 然而，他是如何登上这项运动的顶峰？

了解他从才华横溢的年轻车手到F1 明星之路的最佳方式，就是听听最了解他的人的意见：他的家人、他的队友、他的教练。 这些与 F1 专家（包括 David Coulthard 和 Jess McFadyen）相结合，在最新一集《超越平凡》(Beyond the Ordinary)，提供了关于 维斯塔潘 的生活、专家见解和个人故事，并探讨了车手如何到达他所在的位置，以及他的下一步目标。

本播客揭示了关于这位世界冠军一些令人惊讶和鲜为人知的事实。 在这里，我们只透露了一些最有趣的内容：

1. 他的父亲在他四岁时让他学习卡丁车

维斯塔潘的父亲前 F1 车手乔斯·维斯塔潘表示，当他还是个蹒跚学步的孩子时，他的儿子就和引擎打交道。 “我第一次把他塞进卡丁车时，维斯塔潘只有四岁半。 这并没有那么伤脑筋，因为他两岁时就开着四轮摩托车，所以他对速度、如何驾驶都有经验。 在我把他放进卡丁车之前，他已经做了很多事情。” 七岁时，维斯塔潘开始参加比赛，从那之后他一直在参加比赛并赢得比赛。

Max Verstappen still keeps his reactions sharp by karting © Alberto Lessmann/Red Bull Content Pool

2. 同时也表现出对他严厉的爱……

除了承袭驾驶 DNA 外，维斯塔潘的父亲对他的儿子也产生了巨大的影响。 在他少年时期，两人一起每年行驶约 8-10万公里，持续了 10 年，父亲和维斯塔潘一样看重每次比赛。维斯塔潘说：“在 2012 年的世界锦标赛中，我撞车并失去了冠军。我很沮丧，但我父亲更沮丧和失望。我不得不从赛道边上捡起卡丁车，因为我父亲说我必须自己做。我想和他谈谈发生了什么，但他不想和我说话。我一直努力，有一次，在一个加油站，他对我说：‘滚出去，我不想再和你说话了。’”

幸运的是，这对父子现在可以开怀大笑了。乔斯笑着说：“我知道他妈妈就在后面不远处，我并不是要把他一个人留在那儿。”

3. 维斯塔潘试图贿赂他的驾驶教练

值得注意的是，这位荷兰车手在开始参加 F1 比赛时甚至没有驾驶执照，因为他只有17岁。维斯塔潘表示：“我的驾驶教练非常严格，这很好。但我已经做好了准备——我准备好了帽子和T恤，以备有时需要找人协助，但他没有接受！” 维斯塔潘之后，F1还因为他引入了新的规则——车手必须年满 18 岁才能参加比赛。

This season is shaping up to be a big one for Dutch dynamo Max Verstappen © Red Bull Content Pool

4. 他系安全带松松地

维斯塔潘以其轻松的态度而闻名，无论是在赛道上还是在赛道外。 评论员和 13 次 F1 大奖赛冠军David Coulthard证实了这一点，他说：“维斯塔潘向我提到他的安全带松松的。 他有信心在车里可以自由自在，我觉得这很了不起。 我总想被栓在车上。”

5. 他的队友无法理解维斯塔潘在赛前是如何准备的

维斯塔潘的奥地利Red Bull车队前队友 Alex Albon 说：“维斯塔潘非常自信，但不要将其与傲慢混为一谈。 有时候我正在为排位赛做准备，查看数据或其他任何东西，而维斯塔潘则在玩 FIFA 或决胜时刻。 我很佩服它，我希望我也能如此放松。”

Max Verstappen with his former Red Bull Racing teammate Alexander Albon © Getty Images / Red Bull Content Pool

6. 在他的第一场 F1 胜利中，他父亲流鼻血了

维斯塔潘讲述了他在西班牙赢得 F1 首秀并创造历史的经历，年仅 18 岁。回忆起车内的最后时刻时说道：“我在还剩 5 圈的时候开始抽筋，只是因为太兴奋和专注。这太疯狂了、压力超大。此时，我爸爸开始流鼻血。 我甚至无法想象他是如何坐在驾驶室里看着最后几圈的比赛。”

7. 他的荷兰支持者是铁粉

荷兰职业小轮车选手 Twan van Gendt 是维斯塔潘的铁杆粉丝，并透露整个荷兰都是维斯塔潘的粉丝。如果你去当地的加油站，你肯定会在荷兰的每个地方看到与维斯塔潘相关的东西。 如果你正在看电视并且有广告，70% 的时间你会看到维斯塔潘。 我想 95% 的荷兰人都知道他是谁。

McFadyen 补充说，荷兰车迷已经等待很长一段时间了，总希望能有一位他们可以支持的车手。他们会乘坐带按摩浴缸和双人床的重型货车（HGV） 参加比赛。 他们在那里参加派对。维斯塔潘一到，荷兰大军现在就有了一位可以支持的英雄了。

Van Gendt 表示：“这是荷兰式的支持方式。这就像聚在一起看足球或看维斯塔潘比赛——他们是可以相提并论的。”

Max Verstappen © Getty Images/Red Bull Content Pool

8. 他可以让大脑停止分心

Albon 说他很钦佩维斯塔潘似乎无法感受到让大多数车手在比赛中感到不舒服的事情。例如，驾驶汽车时的风或不稳定。 当谈到赛车的那一面时，维斯塔潘似乎能够停止分心。

Coulthard同意这个说法：“在比赛期间，当我们听到维斯塔潘在通话里大笑和开玩笑时，这会让一些人感到困惑。 事实上，你正在以时速 200 英里的速度行驶，这并不是你的注意力所在。必须专注于一系列决策。 如果你在一条有 15 个弯道的赛道上，你每分半钟要做出 15 个决定。 实际上并没有那么多。 中间是闲逛和欣赏风景的时间。 那时维斯塔潘可以区分正在发生的事情、他正在做的事情，以及他想与他的工程师分享的事情。”

9. 他让路易斯·汉密尔顿更专注

这对劲敌第一个赛季造成了多年未见紧张的正面交锋。 随着维斯塔潘似乎在每一场大奖赛中都在进步，梅赛德斯的汉密尔顿显然正在提高他的比赛水平。Albon 表示：：“汉密尔顿即将面临一场真正的冠军争夺战，这是他以前从未有过的态势。你看到他现在更常去做仿真器。梅赛德斯必须再精进，比以前更专注于冠军。汉密尔顿必须寻找额外的东西而非维斯塔潘。他们之间有非常多的尊重，但维斯塔潘对整个情况泰然自若，一点都不担心。

Is 2021 the year Max Verstappen vaults Red Bull back to the top? © Getty Images/Red Bull Content Pool

10. 他的成就无上限

McFadyen表示：“大多数专家都很清楚这一点：维斯塔潘的未来是光明的，他离巅峰还差得很远。维斯塔潘势将成为他那个时代最好的一级方程式赛车手之一，并被人们铭记。他是一位神奇的天才。”

Coulthard补充道：“毫无疑问，他会赢得世界冠军。只有赛车之神才能阻挡维斯塔潘加冕世界冠军。”

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