Race winner Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing celebrates on the podium during the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on July 30, 2023 in Spa, Belgium.
© Francois Nel/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

关于麦克斯-维斯塔潘您需要了解的 5 件事

麦克斯-维斯塔潘很可能第三次夺得 F1 世界冠军，您对他了解多少？
作者 Paul Keith
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  1. 1
    他正在改写 F1 记录
  2. 2
    连战连捷
  3. 3
    他的父亲是 F1 最成功的荷兰车手...
  4. 4
    他也是虚拟赛车界的明星
  5. 5
    他参加过五次半家庭大奖赛...
  6. 6
    额外的事实
虽然麦克斯-维斯塔潘今年 25 岁，但他从 2016 年开始就在 F1 赛场上屡屡夺冠，而且从他最初参加卡丁车比赛时起，就被誉为同代车手中的佼佼者。以下是关于这位 "飞翔的荷兰人 "的五个事实。
01

他正在改写 F1 记录

2014年8月，麦克斯与Red Bull青年队签约，在2014年日本大奖赛的自由练习赛中，他首次代表Red Bull车队出战F1，当时他17岁零3天，成为参加F1周末比赛的最年轻车手。在2015年澳大利亚大奖赛上，他作为史上最年轻的车手首次参赛，当时他17岁零166天；两周后，他在马来西亚大奖赛上获得第七名，成为史上获得世界冠军积分的最年轻车手（17岁零180天）。
一年后，在 2016 年西班牙大奖赛上，他首次代表Red Bull Racing车队出战 F1 就取得了首场胜利，站上了最高领奖台，当时他 18 岁零 228 天--这使他成为 F1 最年轻的比赛冠军，同时也是站上领奖台的最年轻车手。同时，他也成为 F1 比赛中最年轻的领跑车手。在 2016 年巴西大奖赛上，他成为创造最快圈速的最年轻车手（19 岁 44 天）。转眼到了 2021 年，在奥地利大奖赛上，麦克斯成为最年轻的大满贯车手（23 岁，277 天），他在红牛环赛道的每一圈比赛中都取得了杆位、最快圈速和胜利。
Race winner Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing celebrates in parc ferme during the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on July 30, 2023 in Spa, Belgium.

Max Verstappen's mighty race winning RB19

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Race winner Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing celebrates in parc ferme during the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on July 30, 2023 in Spa, Belgium.

Max celebrates in parc fermé after winning the Belgian Grand Prix

© Dan Mullan/Getty Images/Red Bull Content Pool

02

连战连捷

在2014年F3欧洲锦标赛的首个赛季中，麦克斯在范阿姆斯福特车队赢得了七场比赛，并很快与赫尔穆特-马尔科签约，加入Red Bull青年车队。近十年后，他又一次取得了出色的胜利，追平了塞巴斯蒂安-维特尔在世界锦标赛中的九连胜纪录。他甚至还在自己的主场赞德福特赛道（Circuit Zandvoort）的湿滑赛道上赢得了胜利，令现场的荷兰车迷欣喜不已。
Ex-F1 driver Jos Verstappen looks at his son, the World Champion Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing.

Jos Verstappen has mentored his son Max since he was four years old

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

03

他的父亲是 F1 最成功的荷兰车手...

......不过现在不是了，因为现在是麦克斯。麦克斯的父亲是 "老大 "乔斯-维斯塔潘（Jos Verstappen），他曾是迈克尔-舒马赫（Michael Schumacher）在贝纳通车队的队友，在 F1 赛场上征战八年，两次登上领奖台--不过他最出名的还是 1994 年在霍根海姆赛道上从维修站大火中奇迹般地逃生。事实上，麦克斯的母亲索菲-库彭也是一名成功的赛车手，她曾在低级别联赛中与简森-巴顿（Jenson Button）、詹卡洛-费斯切拉（Giancarlo Fisichella）甚至年轻的克里斯蒂安-霍纳（Christian Horner）比赛。
Jos Verstappen's miraculous escape at Hockenheim

Jos Verstappen's miraculous escape at Hockenheim

© DPPI

即使在 F1 赛场上，乔斯也将自己的业余时间投入到教授维斯塔潘赛车的工作中，从维斯塔潘四岁起就开始培养他的赛车天赋，担任他的导师、经理和首席机械师。他与理查德-佩克斯（Richard Pex）合作，买了一辆露营车，带着麦克斯、理查德和他的三个儿子亚德（Yard）、约里特（Jorrit）和斯坦（Stan）上路，在卡丁车的热土意大利参加比赛。"我们一起去了很多地方，"乔斯说，"我们变得越来越专业。我们调试引擎，建立测试台，然后不断开车往返卡丁车圣地意大利购买设备。时至今日，Pex 家的孩子们仍然是麦克斯最好的朋友。
04

他也是虚拟赛车界的明星

在米尔顿-凯恩斯Red Bull Racing车队总部的F1驾驶舱和模拟赛车之外，麦克斯还喜欢玩游戏，参加官方F1游戏和赛车模拟游戏iRacing的电子竞技比赛。他与首届 iRacing 世界冠军 Redline 车队合作，赢得了 2019 年虚拟勒芒系列赛的冠军，包括在虚拟斯帕 24 小时耐力赛中与 Lando Norris 分担驾驶任务。
A photograph of Max Verstappen training in a simulator.

“It’s definitely a good time for gaming," says Verstappen

© Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

05

他参加过五次半家庭大奖赛...

......并全部夺冠。虽然麦克斯持有荷兰驾照，但他于 1997 年 9 月 30 日出生于比利时哈瑟尔特，拥有荷兰和比利时双重国籍。因此，荷兰大奖赛和比利时大奖赛都是这位世界冠军的主场赛事--他在 F1 赞德福特站两次夺冠，在斯帕站三次夺冠。他住在摩纳哥，童年大部分时间都在公国度过，摩纳哥也是他的主场大奖赛，他在 2021 年和 2023 年赢得了摩纳哥大奖赛。
Max Verstappen races during the FIA Formula One World Championship 2021 in Spielberg, Austria on July 4, 2021.

Max plays to the crowd at the Austrian Grand Prix in 2021

© Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Red Bull Racing在奥地利旗帜下比赛，这意味着红牛环形赛道是这位前Red Bull 青年队毕业生的第二个家，因此也是他的另一个主场。他曾五次在斯皮尔伯格夺冠，其中四次是奥地利大奖赛，一次是 2021 年的施蒂利亚大奖赛。但Red Bull Racing车队的总部设在英国的米尔顿-凯恩斯，这使得英国大奖赛成为车队的非官方主场赛事，今年早些时候，麦克斯在银石赛道取得了一场惊心动魄的胜利。另一半呢？麦克斯的另一半是巴西 F1 世界冠军纳尔逊-皮奎特（Nelson Piquet）的女儿凯莉-皮奎特（Kelly Piquet），2019 年麦克斯在圣保罗夺冠。
Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing looks on in the garage prior to the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on July 30, 2023 in Spa, Belgium.

Max Verstappen's trademark orange cap

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

06

额外的事实

他最喜欢的食物是番茄汤。
收听 Beyond the Ordinarypodcast的 Becoming Max Verstappen 一集，了解更多关于这位荷兰车手的 信息
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