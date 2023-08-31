关于麦克斯-维斯塔潘您需要了解的 5 件事

虽然 麦克斯-维斯塔潘 今年 25 岁，但他从 2016 年开始就在 F1 赛场上屡屡夺冠，而且从他最初参加卡丁车比赛时起，就被誉为同代车手中的佼佼者。以下是关于这位 "飞翔的荷兰人 "的五个事实。

01 他正在改写 F1 记录

2014年8月，麦克斯与Red Bull青年队签约，在2014年日本大奖赛的自由练习赛中，他首次代表Red Bull车队出战F1，当时他17岁零3天，成为参加F1周末比赛的最年轻车手。在2015年澳大利亚大奖赛上，他作为史上最年轻的车手首次参赛，当时他17岁零166天；两周后，他在马来西亚大奖赛上获得第七名，成为史上获得世界冠军积分的最年轻车手（17岁零180天）。

一年后，在 2016 年西班牙大奖赛上，他首次代表Red Bull Racing车队出战 F1 就取得了首场胜利，站上了最高领奖台，当时他 18 岁零 228 天--这使他成为 F1 最年轻的比赛冠军，同时也是站上领奖台的最年轻车手。同时，他也成为 F1 比赛中最年轻的领跑车手。在 2016 年巴西大奖赛上，他成为创造最快圈速的最年轻车手（19 岁 44 天）。转眼到了 2021 年，在奥地利大奖赛上，麦克斯成为最年轻的大满贯车手（23 岁，277 天），他在红牛环赛道的每一圈比赛中都取得了杆位、最快圈速和胜利。

Max Verstappen's mighty race winning RB19 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Max celebrates in parc fermé after winning the Belgian Grand Prix © Dan Mullan/Getty Images/Red Bull Content Pool

02 连战连捷

在2014年F3欧洲锦标赛的首个赛季中，麦克斯在范阿姆斯福特车队赢得了七场比赛，并很快与赫尔穆特-马尔科签约，加入Red Bull青年车队。近十年后，他又一次取得了出色的胜利，追平了塞巴斯蒂安-维特尔在世界锦标赛中的九连胜纪录。他甚至还在自己的主场赞德福特赛道（Circuit Zandvoort）的湿滑赛道上赢得了胜利，令现场的荷兰车迷欣喜不已。

Jos Verstappen has mentored his son Max since he was four years old © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

03 他的父亲是 F1 最成功的荷兰车手...

......不过现在不是了，因为现在是麦克斯。麦克斯的父亲是 "老大 "乔斯-维斯塔潘（Jos Verstappen），他曾是迈克尔-舒马赫（Michael Schumacher）在贝纳通车队的队友，在 F1 赛场上征战八年，两次登上领奖台--不过他最出名的还是 1994 年在霍根海姆赛道上从维修站大火中奇迹般地逃生。事实上，麦克斯的母亲索菲-库彭也是一名成功的赛车手，她曾在低级别联赛中与简森-巴顿（Jenson Button）、詹卡洛-费斯切拉（Giancarlo Fisichella）甚至年轻的克里斯蒂安-霍纳（Christian Horner）比赛。

Jos Verstappen's miraculous escape at Hockenheim © DPPI

即使在 F1 赛场上，乔斯也将自己的业余时间投入到教授维斯塔潘赛车的工作中，从维斯塔潘四岁起就开始培养他的赛车天赋，担任他的导师、经理和首席机械师。他与理查德-佩克斯（Richard Pex）合作，买了一辆露营车，带着麦克斯、理查德和他的三个儿子亚德（Yard）、约里特（Jorrit）和斯坦（Stan）上路，在卡丁车的热土意大利参加比赛。"我们一起去了很多地方，"乔斯说，"我们变得越来越专业。我们调试引擎，建立测试台，然后不断开车往返卡丁车圣地意大利购买设备。时至今日，Pex 家的孩子们仍然是麦克斯最好的朋友。

04 他也是虚拟赛车界的明星

在米尔顿-凯恩斯Red Bull Racing车队总部的F1驾驶舱和模拟赛车之外，麦克斯还喜欢玩游戏，参加官方F1游戏和赛车模拟游戏iRacing的电子竞技比赛。他与首届 iRacing 世界冠军 Redline 车队合作，赢得了 2019 年虚拟勒芒系列赛的冠军，包括在虚拟斯帕 24 小时耐力赛中与 Lando Norris 分担驾驶任务。

“It’s definitely a good time for gaming," says Verstappen © Red Bull Racing/Red Bull Content Pool

05 他参加过五次半家庭大奖赛...

......并全部夺冠。虽然麦克斯持有荷兰驾照，但他于 1997 年 9 月 30 日出生于比利时哈瑟尔特，拥有荷兰和比利时双重国籍。因此，荷兰大奖赛和比利时大奖赛都是这位世界冠军的主场赛事--他在 F1 赞德福特站两次夺冠，在斯帕站三次夺冠。他住在摩纳哥，童年大部分时间都在公国度过，摩纳哥也是他的主场大奖赛，他在 2021 年和 2023 年赢得了摩纳哥大奖赛。

Max plays to the crowd at the Austrian Grand Prix in 2021 © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Red Bull Racing在奥地利旗帜下比赛，这意味着红牛环形赛道是这位前Red Bull 青年队毕业生的第二个家，因此也是他的另一个主场。他曾五次在斯皮尔伯格夺冠，其中四次是奥地利大奖赛，一次是 2021 年的施蒂利亚大奖赛。但Red Bull Racing车队的总部设在英国的米尔顿-凯恩斯，这使得英国大奖赛成为车队的非官方主场赛事，今年早些时候，麦克斯在银石赛道取得了一场惊心动魄的胜利。另一半呢？麦克斯的另一半是巴西 F1 世界冠军纳尔逊-皮奎特（Nelson Piquet）的女儿凯莉-皮奎特（Kelly Piquet），2019 年麦克斯在圣保罗夺冠。

Max Verstappen's trademark orange cap © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

06 额外的事实

他最喜欢的食物是番茄汤。

收听 Beyond the Ordinary podcast 的 Becoming Max Verstappen 一集，了解更多关于这位荷兰车手的 信息 。

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