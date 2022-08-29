F1
维斯塔潘在比利时进行虚拟与现实之旅
请观赏 F1 世界冠军卫冕者 Max Verstappen 在 From Sim to Reality 中步入虚拟的世界， Oracle Red Bull Racing赛车手，以其独特的方式为比利时大奖赛做好准备。
在这个有趣的虚拟剪辑中，行动从 Oracle Red Bull 车队工厂和Red Bull 车队 F1 电竞队的基地Erena出发。维斯塔潘本来就是一名热心于电竞游戏的玩家，他在 8 月 28 日前往 斯帕(Spa-Francorchamps) 赛道，参加经典的比利时大奖赛之前，正以各种不同的场景来磨练自已的熟悉度。
维斯塔潘面临的挑战实在是太真实了：在阿登山脉和森林周围蜿蜒 7 公里（4.4 英里），斯帕是一条令人惊叹的经典 F1 赛道。
从起跑线开始，车手们进入一个深谷，穿越著名的 Eau Rouge，进入比利时的山丘，在下降至巴士站弯道，然后回到起点终点线之前，会到达著名的 Rivage、Pouhon 和 Blanchimont弯道。 这是 F1 行程上最长的赛道，也是对 Jackie Stewart 和 Niki Lauda.时代的回归。 赛道上多位获胜者名单读起来就像这项运动的巨人名人录：Schumacher、Senna、Raïkkönen、Hamilton 和Vettel.
比利时出生的维斯塔潘甚至在进入 F1 之前就已经在斯帕赢过胜利， 2014 年的 F3 巡回赛，他在所有三场比赛中都取得了胜利。从那时起，他已经三次登上颁奖台，包括去年的胜利 ，尽管当时由于不间断的暴雨缩短了比赛。
在下方的幕后视频中，请观赏从模拟到现实是如何制作的：
11 分钟
从模拟到现实——它是如何制作的
进入拍摄的幕后，维斯塔潘在模拟器上被卷入另一个现实。
今年，维斯塔潘信心满满、胸有成竹。他驾驶 RB18 赛车在世界车手锦标赛上名列前茅之前，他正在接受一些模拟挑战，其中包括来自主办国一些著名的体育明星。
凭借其发夹弯、弯道和速度的复合体，斯帕需要精确的控制，因此 维斯塔潘 开始通过采石场进行漂移来测试自己。 在游戏世界中，他需要避免炸药引爆周围的岩石，而在现实世界中，他需要精确、速度和钢铁般的神经。
斯帕赛道就是长距离攀爬和测试车手的耐力，谁能比环法自行车赛的车手更有耐力？ 超级巨星Wout van Aert 随时准备让维斯塔潘加入他的节奏与速度并进站换胎。
他还有森林比赛的场景，尽管不是越野赛，这就是为什么他面临来自世界拉力大赛车手 Thierry Neuville的额外挑战，而达喀尔的 Guillaume de Mevius则在一场穿越树林的友好越野车比赛中成了强劲的对手。
请系好安全带，让我们一起享受从虚拟到真实精彩刺激的场景，为F1一级方程式赛车的回归和这场在比利时举行壮丽、高速的大奖赛蓄势待发。
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