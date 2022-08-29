维斯塔潘在比利时进行虚拟与现实之旅

在这个有趣的虚拟剪辑中，行动从 Oracle Red Bull 车队工厂和Red Bull 车队 F1 电竞队的基地Erena出发。维斯塔潘本来就是一名热心于电竞游戏的玩家，他在 8 月 28 日前往 斯帕(Spa-Francorchamps) 赛道，参加经典的比利时大奖赛之前，正以各种不同的场景来磨练自已的熟悉度。

维斯塔潘面临的挑战实在是太真实了：在阿登山脉和森林周围蜿蜒 7 公里（4.4 英里），斯帕是一条令人惊叹的经典 F1 赛道。

Strapped in and ready to go © Rob Smalley/Red Bull Content Pool Belgian rally stars Thierry Neuville and Guillaume de Mevius join the fun © Tom Bergman/Red Bull Content Pool Belgian cyclist Wout Van Aert races alongside Verstappen © Tom Bergman/Red Bull Content Pool

从起跑线开始，车手们进入一个深谷，穿越著名的 Eau Rouge，进入比利时的山丘，在下降至巴士站弯道，然后回到起点终点线之前，会到达著名的 Rivage、Pouhon 和 Blanchimont弯道。 这是 F1 行程上最长的赛道，也是对 Jackie Stewart 和 Niki Lauda.时代的回归。 赛道上多位获胜者名单读起来就像这项运动的巨人名人录：Schumacher、Senna、Raïkkönen、Hamilton 和Vettel.

比利时出生的维斯塔潘甚至在进入 F1 之前就已经在斯帕赢过胜利， 2014 年的 F3 巡回赛，他在所有三场比赛中都取得了胜利。从那时起，他已经三次登上颁奖台，包括去年的胜利 ，尽管当时由于不间断的暴雨缩短了比赛。

在下方的幕后视频中，请观赏从模拟到现实是如何制作的：

11 分钟 从模拟到现实——它是如何制作的 进入拍摄的幕后，维斯塔潘在模拟器上被卷入另一个现实。

今年，维斯塔潘信心满满、胸有成竹。他驾驶 RB18 赛车在世界车手锦标赛上名列前茅之前，他正在接受一些模拟挑战，其中包括来自主办国一些著名的体育明星。

凭借其发夹弯、弯道和速度的复合体，斯帕需要精确的控制，因此 维斯塔潘 开始通过采石场进行漂移来测试自己。 在游戏世界中，他需要避免炸药引爆周围的岩石，而在现实世界中，他需要精确、速度和钢铁般的神经。

Racing around the iconic Circuit de Spa-Francorchamps © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen on the way to victory in the 2021 Belgian Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen celebrating his victory at the 2021 Belgian Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

斯帕赛道就是长距离攀爬和测试车手的耐力，谁能比环法自行车赛的车手更有耐力？ 超级巨星Wout van Aert 随时准备让维斯塔潘加入他的节奏与速度并进站换胎。

他还有森林比赛的场景，尽管不是越野赛，这就是为什么他面临来自世界拉力大赛车手 Thierry Neuville的额外挑战，而达喀尔的 Guillaume de Mevius则在一场穿越树林的友好越野车比赛中成了强劲的对手。

Rising star: Wout van Aert takes on the stunning Spa-Francorchamps circuit © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool Dakar Rally ace Guillaume De Mevius © Art Eugenio/Red Bull Content Pool Five-time WRC runner-up, Thierry Neuville © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

请系好安全带，让我们一起享受从虚拟到真实精彩刺激的场景，为F1一级方程式赛车的回归和这场在比利时举行壮丽、高速的大奖赛蓄势待发。