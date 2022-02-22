认识Max Verstappen的核心圈

父亲：Jos Verstappen

Max a jeho táta Jos © Getty Images

Jos Verstappen在他儿子Max两岁半时，就将他放在一辆四轮摩托车上。从儿子四岁驾驶卡丁车的那一刻起，这位前 F1 车手便充当起了教练兼导师。 Jos Verstappen回忆表示：“我记得几圈后，他绕着整条赛道跑了一遍。当下，我立即去买了一辆更大的卡丁车。”

从征战欧洲卡丁车数十万公里，历经10年煎熬， 到16 岁参加国际汽联F3欧洲锦标赛，17 岁成为 F1 最年轻的首发车手，18 岁成为最年轻的分站冠军，Jos一直都在身旁。随着Max渐渐成熟，Verstappen 早已不需要他的父亲在旁协助。但这位奥地利Red Bull车手表示，仍会询问他父亲的建议。

Max 表示：“我们仍然会聊聊我在整个周末设定方面所做的一切。如今我自己知道的东西越来越多，我们现在的关系很自在。我们仍会讨论很多事，我真的很喜欢这样。有父亲在身边真的太好了，尤其是当他自己也做这一行，并且非常了解赛车的状况。”

伙伴：Kelly Piquet

Partnerka Kelly © Motorsport Images

当 Max 五月份在摩纳哥获胜后，Helmut Marko 告诉 Autosport.com 表示，这位荷兰籍车手“达到了不同的成熟度”。 这个过程中的一个重要因素，虽然不经常在公共场合看到，但Verstappen与三届 F1 冠军Nelson的女儿Kelly Piquet安定的个人生活，确实有一定的影响性。 Verstappen 首先在新年的 个人社交网站上公开透露了他们相恋的故事，希望他的车迷们“找到成功的爱与幸福，就像我找到的一样”。 Piquet是第一位祝贺Max在摩纳哥获胜的人之一，她冲进围场拥抱Verstappen，庆祝胜利的喜悦。

03 赛事工程师: Gianpiero Lambiase

Závodní inženýr Gianpiero Lambiase © Getty Images

Force India车队的赛事工程师 Gianpiero 曾在约旦、米德兰/世爵 (Spyker) 学校就读，他在银石赛道期间曾指导过 Vitantonio Liuzzi、Paul Di Resta 以及今年Red Bull新人 Sergio Pérez 等不同车手。 他于 2015 年离开Force India车队加入Red Bull车队，最初与 Daniil Kvyat 合作。但是，当俄罗斯籍车手在 2016 年西班牙大奖赛之前被替换时，他发现自己正在与一位新的、极度自信且才华横溢的 18 岁车手 Max Verstappen 合作。 这种关系在巴塞罗那有了一个胜利的开始，在第一次代表Red Bull车队出战时，Verstappen就取得了胜利，成为 F1 有史以来最年轻的冠军车手。从那以后，这是前所未见的天作之合。

我们彼此都很直截了当。有时在通话时，听起来好像我们在互相生气，但我并不生他的气，这是我们在赛道上的互动情况，你试图让它变得更好。 即使在比赛结束后，也许人们认为我们必须互相道歉，但事实并非如此。 这是一个很好的关系，我真的很喜欢和他一起工作。 我们想赢，我们都想要最好的结果。 我们总是在彼此之上，我们互相鼓励。 我们彼此保持敏锐的警觉，试图获得更好的结果。

04 性能工程师：Tom Hart

Inženýr výkonu Tom Hart © Getty Images

赛事和性能工程师有何区别？ 赛事工程师负责他或她的车手整个周末的大方向，着眼于执行计划的大局，在比赛期间与策略者合作并在维修墙做出决策。而性能工程师则在那里进行筛选数据和来自车手的反馈，以便在这些条件下制造出最好的赛车。 在 Max 的团队中，这项工作落到了新来男孩 Tom Hart 身上。 直到今年，Max 的性能工程师还是 Hugh Bird，他现在搬到车库的另一边，担任 Sergio Pérez 的赛车工程师。 Hart已经进入Max车库，准备待命行动。

“凡事总是需要一些时间来适应，但我会直接说Tom从一开始就做得很好。 他很会社交。也很有趣。 他不是一个彻头彻尾的书呆子！ 他非常聪明，他知道我想从赛车中得到什么，当我遇到小问题时，他也会很快找到解决方案。”Max如此评价道。

05 Red Bull 赛车运动顾问：Helmut Marko

Poradce týmu Red Bull Racing Helmut Marko © Konstantin Reyer

Helmut Marko博士是一位出了名严厉的导师，他的重任是通过Red Bull少年计划，将Sebastian Vettel、Daniel Ricciardo 和 Carlos Sainz等杰出人才带入一级方程式。2014 年 8 月Marko将Verstappen从F3带入该计划。没有多久就透露，这位 16 岁的年轻人将在 2015 年为Red Bull二队效力。从那时起，两人建立了深厚的友谊，Max坚称这种联盟建立在简单明了的基础上。

Verstappen表示：“Helmut对我来说就像一位父亲，他说到他的想法时总是直截了当，我喜欢这样。 我与Marko的关系非常好，与Christian的关系也一样好。 这些年来，我们经历了太多事情。但我们相处得很好。”

06 体能教练：Bradley Scanes

Osobní trenér Bradley Scanes © Getty Images/Red Bull Content Pool

另一位相对较新加入 Max 团队的是理疗和体能教练 Bradley Scanes。 这位英国人同时也是英国体操协会的顾问，他于 2020 年初从Max的前任教练Jake Aliker手中接过这个职位，此后一直与Red Bull车手密切合作，让他在本赛季保持最佳的状态。

他表示：“我的太太常说我和 Max 在一起的时间比和她在一起的时间还多。 ”

他补充道：“保持良好状态真的很重要。如果没有，它可能会花费你在赛道上的单圈时间。 如果在比赛的最后几圈你感到疲惫，是会影响你的精神，这可能会产生不利后果。并不是说冠军争夺者是训练的忠实拥护者。这不是Max 真正的最爱。他最大的爱好，就是开车。但他知道他必须这样做，而且Max非常自律。如果他必须选择，他宁愿去跑步，或在自家阳台上做重训。”

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！