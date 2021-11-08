这位 Red Bull Racing Honda 车队的明星车手，在四次造访中第三次在墨西哥获胜，并扩大他在F1一级方程式世界锦标赛领先的优势，而队友Sergio Pérez则与他一起登上了家乡欢乐的主场颁奖台。

在成为真正的F1一级方程式世界锦标赛冠军争夺者之前，Mexican Grand Prix一直对墨西哥大奖赛有着浓厚的兴趣。早在 2017 年，这位荷兰籍车手就在罗德里格斯兄弟赛道(Autódromo Hermanos Rodriguez )夺得了他职业生涯的第三场胜利，并在两年后赢得他在F1的第五场胜利。

但在 2021 年呢？赢得周日比赛的 Verstappen 是一个完全不同的车手，这位 Red Bull Racing Honda 的明星，赢得他职业生涯在本赛季的第9场胜利，也是职业生涯至今第 19 场胜出，并将他的冠军领先优势扩大到 19 分。 墨西哥可能错过了 2020 年的赛程，但Max Verstappen在回归后再次达标，在本赛季还剩下四场比赛的情况下，建立了相当大的优势地位。

现场众多Sergio Pérez 的车迷，也有很多值得欢呼的地方。在为期三天的赛事中，超过 37万2,000 人共襄盛举这场赛事，在他们的主场英雄获得第三名后，他们傍晚带着狂欢的心情进入墨西哥城，这是墨西哥车手第一次站在家乡的颁奖台上。

Verstappen og Pérez havde masser at fejre efter endnu en dobbelt podieplads © Getty Images/Red Bull Content Pool

墨西哥大奖赛重返赛程，并没有带来预期激动人心的氛围——Verstappen 在 71 圈中轻松领先 65 圈，在第 34 圈唯一一次进站后，仅将领先优势让给了Pérez 6 圈—— 但Red Bull完全不介意这一点，因为Mercedes车队只有一辆赛车在积分榜上，车队将其制造商的冠军差距缩小到一分，卫冕世界冠军的Lewis Hamilton终场拿下第二名。

以下是 Verstappen 在墨西哥城一个下午取得压倒性优势的关键纪实。

第 1 弯，Max抢得先机

回想Verstappen 过去在 Autódromo Hermanos Rodriguez 赛道的表现，不难想象他再次在墨西哥获胜的实力。周日的快乐也冲淡了周六的挫折感，他是如何做到的，完全出乎大家的预料。

在练习赛中展现出自己的速度后，Verstappen希望成为排位赛的热门人选，周六排位的结果，当Mercedes车队锁定前排发车位后Verstappen排名第三，荷兰车手和Pérez都在最后一圈因Yuki Tsunoda （Scuderia AlphaTauri车队) 在 Pérez前方跑出了赛道，无预期中扬起了一阵混乱场面。

由于 Autódromo Hermanos Rodriguez 赛道，从发车到本赛季所有赛道的第一个弯角的距离最长有（1063 公尺），几乎可以保证发车后必须立即采取行动，而 Verstappen 则是该行动的中心，因为他在第一个弯道外围剎车较晚，他领先进入第 2 弯道，之后随着他身后的混乱扬长而去。

Verstappen vandt det første sving © Getty Images/Red Bull Content Pool

杆位车手 Valtteri Bottas（Mercedes车队）与 Daniel Ricciardo 的McLaren赛车发生擦撞事件，造成芬兰籍车手失速旋转了 180 度，而此时，Verstappen 不需要第二次邀请，即可完全掌控全局了。

一旦 Verstappen 走在前方，这似乎只是与其他人最后差距的问题——而且在方格旗前，他已拥有超过 16 秒的时间赢过后方的追赶者。

Verstappen谈到他在第一个弯道的行动时表示：它的赛道较宽，所以一切都是为了尽可能晚剎车做准备。”

“我在赛道上稳住位置，从第三名到第一名，这基本上就是我应战的方法。我可以专注于自己，我们车子的速度真的令人难以置信，所以我可以随心所欲做我自己的事。这真的非常直截了当，所以真的很棒。”

Verstappen 连续三场比赛取得胜利，并增加了他的冠军领先优势，这让 Red Bull Racing Honda车队负责人 Christian Horner 的心态，比 24 小时前要宽心多了。

Horner笑着表示：我们对此感到非常高兴。

“还有很长的路要走，但这是一场非常重要的胜利。发车起跑至关重要，而Max……他抓住了机会，他留下了空间，并全力以赴。那是决定性的时刻。

“昨天我们感到非常失望，但后方也有好处，我们确信这是一个更好的位置。但他们仍然需要让它发挥作用才行。

“今天是重要的一天。昨天真的有点意外，感觉我们的表现不是很好，但讽刺的是，反而它对我们来说效果更好。

Checo 创造历史的全垒打佳绩

在墨西哥城晴朗的天空下，对Red Bull来说，这几乎是一个完美的下午，当Pérez在比赛后段使用新轮胎打败Hamilton后，现在又错过了在 2021 年为车队赢得第一个 1-2 名佳绩的机会。但墨西哥籍车手在帮助车队与Mercedes几乎平分秋色方面发挥了作用，他连续第三次登上颁奖台，证明他与Verstappen第一年的相处已经站稳了脚步。

最后，Pérez仅落后Hamilton 1 秒多一点，但在创造历史的午后，他感到非常兴奋，在那里他成为第一位带领他的家乡锦标赛的车手，和第一位站在他们主场颁奖台上的墨西哥人。

Pérez kastede alt efter Hamilton i de afsluttende runder © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez 高兴得说不出话来，接着表示：这是令人难以置信的一天，当他的家人在颁奖台下庆祝时，棒球场内的人群热情呼喊着“Checo，Checo”他的名字。

“很显然地我想要更好，我想要为车队赢得 1-2名，但我没有任何机会超越。不过，我要感谢这些全心全意粉丝们的热情。我实际上可以听到他们......这是挺过瘾的。”

“我已经尽力了——如果我有一点机会，我一定会去争取。我认为我们的车今天是最快的，所以我们必须继续勇往直前。”

Horner认为Pérez对本赛季的影响，远远超出了他最近为车队赢得奖杯做出的贡献。

Horner表示：Checo今天驾驶了一场精彩的比赛。

“他在过去的三四场比赛中，找到了自己的状态，这为我们提供了更多的选择。他完全同意这一点，他也问了赛车的所有相关问题，这可能是这支车队里，我们最好的团队精神所在。”

Gasly第四名，Tsunoda出局

远远落后颁奖台三人组的是 AlphaTauri车队的Pierre Gasly，他在无犯错表现后获得第四名，成为领先集团里的最后一辆车。

这位法国籍车手排位赛第五，在第 1 圈保持前方净空，终场以 63 秒的成绩落后 Verstappen 获得 12 个宝贵的世界冠军积分，71圈轻松超越Ferrari车队二人组Charles Leclerc (第五) 及 Carlos Sainz (第六)。

Gasly leverede et sikkert løb til en stærk fjerdeplads © Getty Images/Red Bull Content Pool

他表示：一开始真的非常混乱，我们不得不穿过草地以避过Sergio和撞车，但之后的速度确实令人难以置信。

“整场比赛感觉好孤单，但我可以很顺利地超越Ferrari——驾驶这辆车很好，所以能拿下第四名，我对此感到非常满意。”

如果Gasly的行动是在第一个弯角，那队友Tsunoda的比赛就在那里毁了—从发车位第九位开始，他就是一系列试图避开Bottas的Mercedes赛车无辜受害者之一，他的Mercedes被Alpine 车队的 Esteban Ocon擦撞停在赛道中间，几秒钟后Tsunoda就结束了他在墨西哥大奖赛的首场比赛。

扣分，加分

Bottas在取得杆位排位赛后，终场以第 15 名完赛，延续了墨西哥大奖赛的一项奇怪传统，过去四名在赛道上获得杆位的车手，甚至都没有登上颁奖台。芬兰人在最后一圈进站换上新胎，抢走了 Verstappen 的世界冠军积分后，确实在最后一圈跑出了最快圈速的佳绩。

在其他方面，Ricciardo第一圈的事故和未能在第 12 位得分的情况下，他的队友Lando Norris也仅为McLaren获得第 10 名，此时看到Ferrari超越英国车队，在车队积分榜上排名第三，Leclerc和Sainz共同为Ferrari获得 18 分的进帐。

新名、旧爱

随着 F1（11 月 14 日） 重返巴西，从之前的因泰拉古斯赛道（Autódromo José Carlos Pace ）更名为圣保罗大奖赛，巴西去年错过了赛事，但现在已与一级方程式赛车签订了五年的新合约。

还想念 2020 年英特拉格斯的起伏和氛围吗？ Verstappen 赢得了 2019 年巴西站最近的一场比赛，并在赛道上的五场比赛中获得了三个颁奖台，其中包括他最令人难忘的表现之一，当时他在恶劣的条件下获得了第三名，这也让他成为最终明星的殊荣。

2016 年，Pérez在那个湿透的星期天赛事，几乎与他现任队友分享了颁奖台的荣耀，当时，他为Force India车队获得了第四名，而这位墨西哥籍车手在两年前的英特拉格斯排位赛中，从排名第 15 位上升到积分榜第九位的佳绩。

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