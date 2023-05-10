F1

2023 F1迈阿密大奖赛战报-维斯塔潘后来居上赢得冠军宝座

维斯塔潘在佛罗里达州攻势凌厉，为奥地利Red Bull车队稳住了2023年的不败开局，队友及杆位车手佩雷兹拿下第二名，为车队赢得今年第4次1-2名佳绩。
作者 Matthew Clayton
5 min read发布于
Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Miami Grand Prix on May 7, 2023.
© Getty Images/Red Bull Content Pool

Part of this story

FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Tour Stops

Miami Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 Miami Grand Prix.

United States

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

麦克斯 维斯塔潘

从卡丁车到F1赛道，维斯塔潘证明年龄只是数字。

NetherlandsNetherlands

Nyck de Vries

After rising through the single-seater ranks, Nyck de Vries is on a mission to race his way into Formula One’s history books with Scuderia AlphaTauri.

NetherlandsNetherlands

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JapanJapan

1. 迈阿密正好吻合 74* 这个单词

维斯塔潘在迈阿密大奖赛上扩大了他本赛季的领先优势，这位荷兰籍车手从第九名发车，一路过关斩将，超越奥地利Red Bull车队队友和杆位车手佩雷兹 ，在还剩10圈的情况下，抢进第一弯道取得第一名。这场胜利是车队连续第五次获胜，也是今年第四次以 1、2名结束比赛。 阿斯顿·马丁的阿隆索，今年第四次以第三名登上领奖台的荣耀。

2. 迈阿密大奖赛精彩照片合集

Max Verstappen and Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Miami Grand Prix on May 7, 2023.

A familiar sight – the Oracle Red Bull Racing duo celebrating in parc ferme

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Sergio Pérez and Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Miami Grand Prix on May 7, 2023.

Verstappen emerged right behind Pérez after his Lap 45 pit stop

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Miami Grand Prix on May 7, 2023.

Verstappen's Lap 4 double-pass of Magnussen and Leclerc was clinical

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Miami Grand Prix on May 7, 2023.

Pérez described Miami as his "worst weekend" before snatching pole position

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen's run at pole was thwarted by Leclerc's crash causing a red flag

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Argentina's Martina Andriano designed the RB19's special livery for Miami

© Getty Images/Red Bull Content Pool

3.维斯塔潘过关斩将、长驱直入

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Miami Grand Prix on May 7, 2023.

Verstappen's unrelenting pace on worn hard tyres was the decisive factor

© Getty Images/Red Bull Content Pool

由于 RB19 赛车在本赛季开场的五场比赛中，拥有的绝对速度优势，维斯塔潘和佩雷兹占据领奖台的前两个位置并不稀奇，但维斯塔潘今年的第三场胜利在排位赛结束后仅排名第九。当时，勒克莱尔 (法拉利)在最后阶段发生撞车意外，同时也牵制住他身后车手提高单圈的时间，此时荷兰籍车手无计可施。
正赛开始后，维斯塔潘在比赛稍早阶段沉住了气，有条不紊地采取了与队友不同的策略，奥地利RedBull对两位车手采取了不同的轮胎策略，维斯塔潘使用更耐用的硬胎，佩雷兹使用更快但轮胎寿命较短的中性胎。
当佩雷兹从领先优势进站时，维斯塔潘在第 20 圈推进至第二名，这位双座世界冠军从第 30 圈到第 45 圈他自己进站时，对磨损轮胎努力不懈的速度和节奏，被证明是成功的决定性因素。 佩雷兹在他的队友进站时短暂地夺回了第一名，但在轮胎磨损的情况下，无法抵抗维斯塔潘的超车攻势，在还剩 10 圈时 ，被队友在1 号弯反超。
勒克莱尔致使排位赛结束后，维斯塔潘被困在周六的比赛之中，佩雷兹拿下本季第二个杆位，也是其职业生涯的第三个杆位，这被证明是至关重要的，因为当时是红旗而非重新开始。
在迈阿密，维斯塔潘和佩雷兹驾驶RB19特殊佛罗里达风格的粉红色，蓝色和紫色，其涂装工作系阿根廷的Martina Andriano创建，作为车队“Make Your Mark”活动的一部分。
Martina赢得车队免费忠诚度计划“围场”成员，车迷主导的比赛，作为本赛季在迈阿密、奥斯汀和拉斯维加斯三站比赛中重新打造RB19外观的机会之一。

4. 角田裕毅差点拿下积分, De Vries因擦撞错失机会

Yuki Tsunoda of Scuderia AlphaTauri at the Miami Grand Prix on May 7, 2023.

Tsunoda just fell short of a third 10th-place finish in a row

© Getty Images/Red Bull Content Pool

在一场没有退赛的比赛中——所有 20 名车手，在 57 圈后都顺利完赛——Scuderia AlphaTauri 车手角田裕毅在迈阿密接近积分但失之毫厘，日本车手终场获得第 11 名，落后哈斯车队的马格努森不到两秒。
角田裕毅在周六抱怨缺乏抓地力，因此苦吞本赛季最差的第 17 名，但在第 37 圈进站之前，硬胎一直跑到第八位。
队友 Nyck de Vries 首次进入排位赛Q2，最后拿下本赛季最佳的第15名，但荷兰车手在比赛进入第一个弯道，因轮胎锁死，擦撞到兰多·诺里斯 (M迈凯伦)的后部，让自己不得不在下午与一辆操控不良的赛车挣扎。终场冲线拿下第18名。

5. 您需要知道的数字

38: 维斯塔潘在迈阿密连续第二场胜利，也是他在奥地利Red Bull车队的第38场胜利，与四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔，并列为本车队获胜最多冠军的车手。这次胜利距离他在2016年西班牙大奖赛取得的首座F1胜利日期上只差一周时间，那也是他加入这支车队的首秀。

6. 围场的话语

一开始我远离纷争...并保持冷静，保持清晰的头脑；能够从P9赢得比赛，总是令人非常满意的
麦克斯 维斯塔潘

7. 重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position

Driver

Team

Points

Gap

1

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

119

-

2

Sergio Pérez

Oracle Red Bull Racing

105

-14

3

Fernando Alonso

Aston Martin

75

-44

4

Lewis Hamilton

Mercedes

56

-63

5

Carlos Sainz

Ferrari

44

-75

车队积分榜前5名

Position

Team

Points

Gap

1

Oracle Red Bull Racing

224

-

2

Aston Martin

102

-122

3

Mercedes

96

-128

4

Ferrari

78

-146

5

McLaren

14

-210

8. 赛道之外

奥地利Red Bull车队和Scuderia AlphaTauri车队车手在不严肃的比赛系列赛中，在 2023 年 F1 行程前往的城市中正面交锋。请观赏丹尼尔·里卡多和角田裕毅 在迈阿密玩乐的精彩花絮。

4 分钟

迈阿密——丹尼尔·里卡多 vs 角田裕毅

在迈阿密大奖赛之前，观看丹尼尔·里卡多和角田裕毅驾驶迷你喷气艇比赛。

Yuki Tsunoda

9. 下一站的地点，我们需要知道什么？

第6站（艾米利亚·罗马涅），５月19—21日
赛道名称/位置： 意大利伊莫拉，恩佐和迪诺法拉利赛道
长度/圈数： 4.909公里, 63圈
主办次数/首次亮相大奖赛： 3次，2020年（伊莫拉还举办了1981-2006年的圣马利诺大奖赛和1980年的义大利大奖赛）
最成功的车手 (艾米利亚罗马涅大奖赛): 维斯塔潘（两胜）
最成功的车队 (艾米利亚罗马涅大奖赛): 奥地利Red Bull 车队（两胜）
2022 年领奖台: 第一名：维斯塔潘 （奥地利Red Bull车队），第二名：佩雷兹（奥地利Red Bull车队），第三名：兰多·诺里斯 (迈凯伦车队)

10. 奥地利 Red Bull赛车运动的广阔世界

Craig Breen seen during FIA European Rally Championship in Fafe, Portugal on March 12, 2023.

Craig Breen

© @World/Red Bull Content Pool

随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！

Part of this story

FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Tour Stops

Miami Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 Miami Grand Prix.

United States

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

麦克斯 维斯塔潘

从卡丁车到F1赛道，维斯塔潘证明年龄只是数字。

NetherlandsNetherlands

Nyck de Vries

After rising through the single-seater ranks, Nyck de Vries is on a mission to race his way into Formula One’s history books with Scuderia AlphaTauri.

NetherlandsNetherlands

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JapanJapan
F1
Formula Racing