1. 迈阿密正好吻合 74* 这个单词

维斯塔潘在迈阿密大奖赛上扩大了他本赛季的领先优势，这位荷兰籍车手从第九名发车，一路过关斩将，超越奥地利Red Bull车队队友和杆位车手佩雷兹 ，在还剩10圈的情况下，抢进第一弯道取得第一名。这场胜利是车队连续第五次获胜，也是今年第四次以 1、2名结束比赛。 阿斯顿·马丁的阿隆索，今年第四次以第三名登上领奖台的荣耀。

2. 迈阿密大奖赛精彩照片合集

A familiar sight – the Oracle Red Bull Racing duo celebrating in parc ferme © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen emerged right behind Pérez after his Lap 45 pit stop © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen's Lap 4 double-pass of Magnussen and Leclerc was clinical © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez described Miami as his "worst weekend" before snatching pole position © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen's run at pole was thwarted by Leclerc's crash causing a red flag © Getty Images/Red Bull Content Pool Argentina's Martina Andriano designed the RB19's special livery for Miami © Getty Images/Red Bull Content Pool

3.维斯塔潘过关斩将、长驱直入

Verstappen's unrelenting pace on worn hard tyres was the decisive factor © Getty Images/Red Bull Content Pool

由于 RB19 赛车在本赛季开场的五场比赛中，拥有的绝对速度优势，维斯塔潘和佩雷兹占据领奖台的前两个位置并不稀奇，但维斯塔潘今年的第三场胜利在排位赛结束后仅排名第九。当时，勒克莱尔 (法拉利)在最后阶段发生撞车意外，同时也牵制住他身后车手提高单圈的时间，此时荷兰籍车手无计可施。

正赛开始后，维斯塔潘在比赛稍早阶段沉住了气，有条不紊地采取了与队友不同的策略，奥地利RedBull对两位车手采取了不同的轮胎策略，维斯塔潘使用更耐用的硬胎，佩雷兹使用更快但轮胎寿命较短的中性胎。

当佩雷兹从领先优势进站时，维斯塔潘在第 20 圈推进至第二名，这位双座世界冠军从第 30 圈到第 45 圈他自己进站时，对磨损轮胎努力不懈的速度和节奏，被证明是成功的决定性因素。 佩雷兹在他的队友进站时短暂地夺回了第一名，但在轮胎磨损的情况下，无法抵抗维斯塔潘的超车攻势，在还剩 10 圈时 ，被队友在1 号弯反超。

勒克莱尔致使排位赛结束后，维斯塔潘被困在周六的比赛之中，佩雷兹拿下本季第二个杆位，也是其职业生涯的第三个杆位，这被证明是至关重要的，因为当时是红旗而非重新开始。

在迈阿密，维斯塔潘和佩雷兹驾驶RB19特殊佛罗里达风格的粉红色，蓝色和紫色，其涂装工作系阿根廷的Martina Andriano创建，作为车队“Make Your Mark”活动的一部分。

Martina赢得车队免费忠诚度计划“围场”成员，车迷主导的比赛，作为本赛季在迈阿密、奥斯汀和拉斯维加斯三站比赛中重新打造RB19外观的机会之一。

4. 角田裕毅差点拿下积分, De Vries因擦撞错失机会

Tsunoda just fell short of a third 10th-place finish in a row © Getty Images/Red Bull Content Pool

在一场没有退赛的比赛中——所有 20 名车手，在 57 圈后都顺利完赛——Scuderia AlphaTauri 车手角田裕毅在迈阿密接近积分但失之毫厘，日本车手终场获得第 11 名，落后哈斯车队的马格努森不到两秒。

角田裕毅在周六抱怨缺乏抓地力，因此苦吞本赛季最差的第 17 名，但在第 37 圈进站之前，硬胎一直跑到第八位。

队友 Nyck de Vries 首次进入排位赛Q2，最后拿下本赛季最佳的第15名，但荷兰车手在比赛进入第一个弯道，因轮胎锁死，擦撞到兰多·诺里斯 (M迈凯伦)的后部，让自己不得不在下午与一辆操控不良的赛车挣扎。终场冲线拿下第18名。

5. 您需要知道的数字

38: 维斯塔潘在迈阿密连续第二场胜利，也是他在奥地利Red Bull车队的第38场胜利，与四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔，并列为本车队获胜最多冠军的车手。这次胜利距离他在2016年西班牙大奖赛取得的首座F1胜利日期上只差一周时间，那也是他加入这支车队的首秀。

6. 围场的话语

7. 重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 119 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 105 -14 3 Fernando Alonso Aston Martin 75 -44 4 Lewis Hamilton Mercedes 56 -63 5 Carlos Sainz Ferrari 44 -75

车队积分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 224 - 2 Aston Martin 102 -122 3 Mercedes 96 -128 4 Ferrari 78 -146 5 McLaren 14 -210

8. 赛道之外

奥地利Red Bull车队和Scuderia AlphaTauri车队车手在不严肃的比赛系列赛中，在 2023 年 F1 行程前往的城市中正面交锋。请观赏丹尼尔·里卡多和角田裕毅 在迈阿密玩乐的精彩花絮。

4 分钟 迈阿密——丹尼尔·里卡多 vs 角田裕毅 在迈阿密大奖赛之前，观看丹尼尔·里卡多和角田裕毅驾驶迷你喷气艇比赛。

9. 下一站的地点，我们需要知道什么？

第6站（艾米利亚·罗马涅），５月19—21日

赛道名称/位置： 意大利伊莫拉，恩佐和迪诺法拉利赛道

长度/圈数： 4.909公里, 63圈

主办次数/首次亮相大奖赛： 3次，2020年（伊莫拉还举办了1981-2006年的圣马利诺大奖赛和1980年的义大利大奖赛）

最成功的车手 (艾米利亚罗马涅大奖赛): 维斯塔潘（两胜）

最成功的车队 (艾米利亚罗马涅大奖赛): 奥地利Red Bull 车队（两胜）

2022 年领奖台: 第一名：维斯塔潘 （奥地利Red Bull车队），第二名：佩雷兹（奥地利Red Bull车队），第三名：兰多·诺里斯 (迈凯伦车队)

10. 奥地利 Red Bull赛车运动的广阔世界

Craig Breen © @World/Red Bull Content Pool

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