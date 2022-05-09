首届F1迈阿密大奖赛的比赛周终于来临，迈阿密总是让人想起原始的白色沙滩、时尚的俱乐部和装饰艺术风的建筑。 但是F1赛车手维斯塔潘 与 角田裕毅 远离了迈阿密的国际化魅力，体验了佛罗里达州截然不同的一面，一种被称为区域性激烈的沼泽赛车竞赛。

Swamp-Buggy-Racing in Naples, Florida © Garth Milan

那不勒斯市(Naples)距离迈阿密以西两小时车程，周围环绕着佛罗里达大沼泽地，自 1949 年以来，这里就是传统沼泽越野车比赛的发源地。这些配备 68 英寸（172 厘米）轮毂的 900 马力 V8 越野车吸引了大批人群的关注，争相目睹淹没在积水中赛道上的正面对决。前往佛罗里达半岛的另一边，维斯塔潘 和 角田裕毅 与 250东部超级越野赛冠军 Jett Lawrence 和滑板偶像 Zion Wright 一起在沼泽地中体验真正佛罗里达州的刺激盛事。

Strategiebesprechung © Garth Milan

当四名参赛者目睹沼泽越野车在震耳欲聋的电机呼啸和巨大的车轮向空中喷水 30 英尺（9 米）高时，他们之间的友情和闲聊顿时减弱了。当车手们学会有关如何操作水中越野车的指导时，紧张的笑声和忧虑的表情弥漫在空气中：离合器、两个齿轮(传动装置)但没有剎车。

Bereit für das Swamp-Buggy-Training... © Garth Milan Yuki Tsunoda inspiziert sein Fahrzeug vor dem Rennen. © Garth Milan

回答完最后几个问题后，角田裕毅 与 Wright系好安全带，进入水中绕着赛道练习一圈。接着Lawrence和维斯塔潘也各自完成他们自己的练习圈，两人都很快掌握了窍门。 尤其是维斯塔潘，他在第一圈的表现竟然如此毫无畏惧，以至于他转过头来时，让当地人惊叹不已。 赛道管理人员立即邀请他参加 12 月的下一届沼泽越野车锦标赛。维斯塔潘开心的应允，并表示待回去查看行程后再做安排。

Yuki Tsunoda fährt einen Swamp Buggy. © Garth Milan Max Verstappen zeigte eine schnelle Trainingsrunde. © Garth Milan

在完成所有练习圈之后，比赛从第一场比赛正式开始：维斯塔潘 对 Wright。一开始，Wright处于领先位置，但维斯塔潘下半场戏剧性的扳回成绩赢得胜利。 接下来是角田裕毅 对 Lawrence。角田裕毅一开始就遥遥领先，当他雷鸣般地冲线时，导致车体在水中滑行。但他的激进作为似乎是多余的，因为Lawrence的车很快即停止并淹没在水面上，无法继续。 这也决定了最后一场比赛：维斯塔潘 对 角田裕毅。 角田裕毅 很快就跑在前方，再次驾驶他的越野车并对维斯塔潘发出挑衅攻势。维斯塔潘 在下半圈再次赶上。尽管在最后的直道冲刺中气势汹汹，但最终还是没能追上，角田裕毅赢得了胜利。

角田裕毅 表示：“沼泽越野车比赛绝对是我人生中的第一次，我非常享受驾驶的乐趣——真是非常充实的一天。驾驶越野车就像摩托艇一样；你不能在全油门时驱动汽车，但它比想象的要容易，而且我能够很快地适应它。”

Max Verstappen gegen Yuki Tsunoda im Finale des Swamp Buggy-Rennens! © Garth Milan

维斯塔潘 分享了这次经历：“我有点震惊，因为我从未见过类似的车辆，但实际上，当我尝试时，它真的很酷。驾驶感觉真的太棒了。它与我们所习惯的和我一生中从未见过的车子如此不同，第一次跳进它并感受这辆车时，令人印象深刻。 我开过很多不同类型的汽车，但这肯定是另一个层次。

比赛结束，车手们告别并离开，但维斯塔潘 和 角田裕毅 “佛罗里达人”的身份就此得到确认。

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