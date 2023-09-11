MotoGP车手 Miguel Oliveira专访

“这很困难，也很有挑战性，虽然有趣，但也很累。 它让你骄傲、悲伤、愤怒，很多事情都交杂在一起……”

您可能认为这是对 MotoGP™ 车手生活的准确描述，但实际上 Miguel Oliveira只谈论他一生中最伟大的任务：为人父母。

这辑专访与我们在周末比赛中展示的其他车手形成了鲜明对比：Pedro Acosta在家乡获得第二名，Jorge Martin在冲刺赛和德国举行的大奖赛赢得双重胜利。但不幸的是，Oliveira在奥地利周末比赛的冲刺赛和大奖赛中都未能完成——这两次失败都不是这位五座 MotoGP™分站冠军的错。

Meeting the Red Bull Ring mascot © Philip Platzer/Red Bull Ring

Oliveira 一定是 2023 MotoGP™ 赛季最不幸的车手之一。在本赛季开始的主场比赛中，他在争夺领奖台的过程中被另一名车手带倒。这使得他因膝伤缺席第二轮比赛。回归后在美国获得第五名后，他在下一场西班牙的比赛因另一名车手与他相撞造成肩膀脱臼。为了让伤口再次愈合，他又错过了下一轮在法国的比赛。

由于恢复问题和摩托车的机械问题，他在赛季前半段仅完成了两次全程比赛。

但暑假结束后的第一个周末，88 号赛车迎来了期待已久的逆转，在英国从第16 名发车到第4 名– 毫无疑问，他的运气正在好转，而且正好赶上2020 年他首次赢得MotoGP™ 胜利的场地。

呃，不。在奥地利举行周六冲刺赛的第一圈、第一回合，由于多人连环相撞，Miguel退出了比赛。周日，技术问题迫使他将Aprilia机车退到维修区。

Miguel Oliveira is looking for the positives after crashing out in Austria © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

这正是您的摩托车比赛。幸运的是， Miguel 生活中有了新的一面可以帮助他应对精英运动员生活的考验和磨难：为人父母。

当我们坐下来时，他说道：“如果你把为人父母视为应该承担的责任，也就是真正照顾你的孩子，晚上陪在身边，帮助你的妻子处理家里的日常琐事，你就会变得坚强。”他团队的接待部门，他的妻子Andreia和一岁的女儿Alice就坐在邻桌。

我将 Aprilia车队视为一个家庭和一个团队，我可以慢慢建立处理流程并做到这一点 Miguel Oliveira

MotoGP™ 围场近年来经历了婴儿潮。目前，不少于七位车手都有了年幼的孩子，其中三名在过去两年里成为了父亲，另一名将在撰写本文时几周内首次成为父亲。

过去常说“每个孩子在每圈都会花费你半秒”，但Oliveira不同意，显然其他车手也不同意。为人父母可以带来的韧性和视角使其成为竞争优势。在他所处的赛季中，这是理想的选择。

赛车是残酷的。它以多种方式削弱车手的动力。在许多情况下，“成为世界冠军”就已经足够了，但还必须有更多的动力——另一个主要或次要的因素来助长这种动力。当我向 Miguel 提出，我个人认为他是 MotoGP™ 赛道上迄今为止赢得三个类别世界冠军的最佳车手时，他的情况变得有些明显。

他苦笑着打断道：“是的，是的。”然后大笑起来。

On the grid and ready for action in Austria © Matt Dunn 这并不是说我在排位赛中有两秒的时间来弥补，你现在说的是十分之二秒或十分之三秒。随处可见的小收获 Miguel Oliveira

2015年，他在Moto3轻量级系列赛中获得第二名。 2017 年，他在 Moto2（仅次于 MotoGP™ 的锦标赛）中获得第三名。一年后，他以九分之差再次排名第二。很少有人能如此接近地未能夺得桂冠。

他表示："当时我对此非常生气。达不到目标并不等于距离目标太远。我本来会做一些不同的事情，但我并不后悔——我当时凭借自己的能力和所知道的，尽力了。"

“我认为现在一个头衔可以验证我的这种感觉、你的看法以及其他人对我的看法。”

他当然可以说到做到，但在某种程度上他已经做到了。在他的日子里，他比其他人都好，结果也证明了这一点。

Happier times in Austria. Oliveira won at Spielberg in 2020 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

他2020 年在奥地利的首场胜利是在最后一圈的一场惊心动魄的比赛，在最后一个弯道上，他在自己的家乡大奖赛上骑着KTM摩托车，并将Jack Miller 和Pol Espargaro 都推上了领奖台。那时压力如何？

"好吧，与他第二场胜利相比，这没什么可比的，这是他在葡萄牙的第一场主场比赛，整个国家都在观看他周末的每一圈."

"请记住，当时这是主场胜利的机会，但下个赛季我们是否会在那里举行比赛尚未确定。"

"所以当你到达那里时，你知道，‘好吧，我有这个机会’——我会抓住机会。"

“我不关心其他任何人或头衔，我只想把我所有的精力都集中在那里。”

杆位，完美的起步，冲向远方，整场比赛没有错过一个弯顶点。梦想胜利。唯一缺少的是看台上的车迷，但第二天早上他仍然出现在全国各地的头条新闻上。

Miguel Oliviera, winner for the second time in 2020 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Miguel Oliviera en route to winning in Portugal © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Miguel Oliviera celebrates a home win in Portugal © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

承受和应对难以置信的压力，打造出最好的骑行。当其他人，甚至是这项运动的伟人，都崩溃时，Miguel 继续前进。如何？

“我有点太喜欢控制事情了，”他解释道。

“一旦我跑得很快，我就很难（很少）摔车或犯错误，因为我知道我在做什么，你知道我的意思吗？”

第二年的巴塞罗那、印尼和泰国大奖赛，在棘手的潮湿条件下也有类似的表现。每一次，都势不可挡。

Heading into Qualifying © Matt Dunn Ready for action at the Red Bull Ring © Matt Dunn

但这对Miguel来说还不够。赢得 MotoGP™ 比赛是一回事。在赛季结束时将你的名字添加到冠军之塔是另一回事。这些类型的骑行向 Miguel证明了他拥有所需的能力，但到目前为止，这个难题还缺少一些部分，包括放弃控制的能力。

他说：“这有时真的会让我适得其反，让我无法展示我所拥有的一切。我正在努力，做出一点改变。“

考虑到起跑位置会对终点线结果产生的巨大影响，这在排位赛中会派上用场。

他表示：“其中一件事是疯狂的快圈，摩托车现在让你可以推进这么多，但是这些事情，我在排位赛中没有两秒钟的时间来弥补——你说的是十分之二的时间现在是二分之一或十分之三。零星的收获，我觉得都是心态的问题，技术上没有我做不到的。我认为这就是我必须打破并越过的藩篱。”

Out on the circuit things didn't go to plan © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

另一个是摩托车和围绕车手的团队，这是这些故事中反复出现的主题，因为到目前为止我们也从 Acosta、Martin 和 Arbolino那里听到了同样的主题。在失去本赛季 KTM 厂队席位后，他转战 Aprilia “独立”RNF 车队：

“我将Aprilia视为一个家庭和一个团队，我可以慢慢建立流程并做到这一点。

“如果你明白我的意思的话，我永远不会根据薪水追逐厂队席位。如果我知道这辆摩托车没有竞争力，我就不会这么做。如果我在卫星车队拥有一辆有竞争力的机车，无论薪水如何，我都愿意。这就是我来这里的原因。”

Back in the saddle © Matt Dunn 这项运动太短暂了，没有什么遗憾，我想我的心态是对的，所以迟早会有回报的 Miguel Oliveira

由于周六和周日车队都来到奥地利，你可以看到他们团结一致并试图振奋彼此精神家庭般的气氛。

包厢里的一个人对周遭发生的事情一无所知，也不在乎。即使在办公室度过了艰难的一天，Miguel 仍然有他真正的工作要做——成为 Alice的好爸爸。

今年夺冠的希望早已渺茫。但现在还可以。

我预计这个周末会听到或至少得到这样的印象：有了孩子可以改变 MotoGP™ 车手对压力的看法，而且生活不仅仅是奖杯。但这最终是天真的。毫无疑问，这让艰难日子的痛苦变得更容易处理，但会抑制内心的火焰和赢得最终奖项的渴望吗？不可能。它只会加速它。

“这项运动太短暂了，不能后悔，我想我的心态是正确的，所以迟早会有回报的。”

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