我们从克里斯蒂安·霍纳 对F1赛车乐观态度中学习的典范

当 4 月 2 日在墨尔本举行的澳大利亚大奖赛灯灭起跑时， 克里斯蒂安·霍纳将面临许多未知数。 他的两位车手能否顺利通过第一个弯道？ 他们的竞争对手会采取什么策略？结果最终将如何影响整个赛季的成绩？

然而，在所有的未知数中，有一件事他是肯定的，他会站在维修站墙上的那一刻和应付他面前的挑战中找乐趣。

当他看着维斯塔潘与佩雷兹以时速350 公里的速度从维修站墙上的小窗呼啸而过时，他喜欢听到引擎的声音，闻到轮胎的气味，他对整个团队在这一刻之前所做的努力感到欣慰。

霍纳认为这种对赛车的纯粹热情和在实际体验中找到乐趣的能力，以及赢得比赛和世界冠军最终的喜悦，是两届世界冠军持续成功的核心要素。

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“一级方程式可谓是全世界最具竞争力的运动之一，但如果你不喜欢它，那又有什么意义呢，” 克里斯蒂安·霍纳说道。

“我的观点一直是，如果你喜欢你所做的事情，你会做得更好。所以这不仅仅是一份工作，它必须是一种热情，它必须是一种愿望，并且有成为想要成功的渴望和决心。”

霍纳分享了一个令人难忘的例子，说明这种思维方式和心态对车队产生了积极的影响，并让他们有信心在决定赛季的时刻继续前进。

2021年在阿布扎比举行的最后一场比赛是在经历了一个“巨大”变动的赛季之后， 维斯塔潘的目标是为车队赢得自 2013 年以来的第一个冠军，因此人们的期待和紧张感显而易见。利害攸关，事关职业生涯的改变，压力是不可避免的，但在赛前车队会议上，霍纳传递的讯息很明确：

“我事先和整个车队谈过，并表示无论比赛结果如何，都要出去好好享受比赛的氛围。你整个赛季都在努力达到这个位置。这是一个令人难以置信的赛季。不要给自己压力，好好享受并拥抱它。”

Horner spends the race as close to the action as possible © Getty Images/Red Bull Content Pool

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对于我们这些不在一级方程式高风险活动世界中的人来说，是否有什么我们可以从这种心态中学习，并在我们自己的日常生活中可借鉴的？

下次当你处于危急关头时——比如工作、参加运动或参加考试或测验——尽管可能很艰难，试着把最终结果放在一边，一分钟并集中注意力在当下。 为了帮助您做到这一点，请经由尝试吸收气味、景象和声音来真正激发您的感官。 然后，尝试问自己这样的问题。 你在那里付出了多少努力？ 你一路上学到了什么？ 您是 当你考虑答案时，看看你是否已经对你已经享受过的经验感到满意。 让自己从最终结果中退后一步，希望您能够以更多的动力和清晰度来处理您当前的情况。 下次请记住，找到一种进入并保持积极心态的方式，将有助于您在未来获得更大成功的机会。

Horner has been at the forefront of F1 since 2005 © Getty Images / Red Bull Content Pool

这种享受和追随激情的内在欲望所驱动的思维方式被称为内在动机。

从 2005 年 31 岁新面孔接管围场的特立独行，一直到今天，这支拥有 90 多场比赛胜利、6座车手和 5 座车队世界冠军头衔的车队，这对霍纳的旅程至关重要。

对霍纳来说，一级方程式赛车不仅是一份工作，还是一种热情，这使他能够以乐观的心态完成一项任务。

“正能量对他的车队来说非常重要。你能给人的正能量越多，你就会得到越多的正能量。”

现在，他正站在这项运动第 19 个赛季的开端，但霍纳仍然保持着他上任之初的热情和乐趣。

在他的职业生涯中，那些经历让他感到最大的满足？ 将它们描述为“重要时刻”以及整个车队在一起的光荣战绩，这是他希望在 2023 年再次做的事情。

霍纳说：“与任何车手交流的最重要和最有价值的事情就是他们是世界冠军，谢天谢地，我做到了六次。”

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