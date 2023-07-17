克里斯蒂安·霍纳的赛前仪式让我们学会如何专注

早在霍纳成为车队负责人之前，就在他的赛前例行公事中采用了结构化的方法来应对压力情况。

早期他在赛道上的日子里，他在大奖赛前总是使用“lucky toilet(幸运厕所)”——这帮助他进入高绩效心态。看似平凡的细节，实际上让他能够控制自己的思维模式。

多年来，他注意到车手也有自己的仪式。霍纳表示：“你经常会看到车手们在整个过程中充满信心。”

“有时他们会从一侧上车，有的车手在上车前戴上头盔，有的车手在车里戴头盔，有的先把左手套戴上——不同的人适合不同的方式。”

然而，这些例程必须包括心理工具，例如想像或积极的自言自语。否则，它可能毫无用处，甚至更糟——仅身体行为只会引起一些恐慌，让你的大脑想像最坏的情况。

霍纳表示：“可视化是一项重要的技术。如果我想像赛车有一个良好的开局，看到它们通过第一个弯道，那么这是一个重要的元素。周末期间，我经常看着领奖台，想像我们的车手就在那里。”

Vizualisation is one of the mental tools Horner uses during a Grand Prix © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

然而，正如主持人Kate Courtney解释的那样，这种赛前的例行公事，外人经常无法理解。

“从表面上看，它们营造出一种舒适、自信和熟悉的感觉。 但真正的影响在于，这些行为变得如此自然，以至于它们实际上可以释放你的大脑来思考它需要思考的事情。”

欢迎收听播客节目，并继续阅读以回顾如何在家进行相关的锻炼......

第27集的练习

以下是本集中练习的回顾。我们现在就来练习一下吧。

1. 像往常一样开始新的一天，不要过分关注眼前的压力目标。预先程序应该只在任务开始前不久才开始。

2.接下来是给自己一个提示。这是你必须自己弄清楚的事情——你需要找到最适合你的方法。它可以是听一首特定的歌曲或告诉自己一个励志短语。关键是它必须是一种实际的行为，是你可以采取行动的东西。

3.确保你之前已经练习过使用此提示，以便您的思维自动进入状态。

4. 挑选出三件不同的事情来记住很重要——身体、精神和言语的。

5. 例如，运动员经常以某种方式呼吸并活动手臂或脖子。这里的想法是，在开始之前就计划好你将要考虑的事情。

6. 在你的日常思维中添加可视化，是永远不会忘记目标的有效方法。

7. 言语暗示，例如积极的自言自语，是这个过程的关键部分。对自己说“你已经做到了”或“向他们展示你所拥有的”。重要的是要适合你。

8.如果一切按计划进行，你就会散发出正能量，并且处于最佳的状态来展现最好的自己。使用此提示，以便您的思維自動進入狀態。

Courtney解释说，专注于关键时刻不仅是Horner与生俱来的天赋，也是他在整个职业生涯中一直在练习的技能：通过创造正确的环境，你可以达到这种境界。

她强调关于他日常工作的一件事，是他的过程中的步骤是那么简单。很难想像一名 F1 车队负责人在大奖赛周末所承受的责任和压力，但遵循正常的步骤可以帮助他在面临巨大压力时找到专注力。

Horner 表示：我们是为了竞争，我们是为了成功。实现这一目标的最佳方法是经由衡量、控制和遵循我们的流程。

在赢的心态 Mind Set Win 了解更多相关信息，包括在家做的简单练习。

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