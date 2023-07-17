Red Bull Racing Team Principal Christian Horner looks on from the pitwall during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Spain at Circuit de Barcelona-Catalunya on June 03, 2023 in Barcelona, Spain.
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

克里斯蒂安·霍纳的赛前仪式让我们学会如何专注

奥地利Red Bull车队负责人兼首席执行长在播客赢的心态 (Mind Set Win)节目中谈到，遵循常规如何帮助他在一级方程式赛前“进入最佳状态”。
作者 João Freire
3 min read发布于

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Christian Horner OBE

Since Red Bull Racing was born at the tail-end of 2004, one man has been charged with directing its efforts – Christian Horner.

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早在霍纳成为车队负责人之前，就在他的赛前例行公事中采用了结构化的方法来应对压力情况。
早期他在赛道上的日子里，他在大奖赛前总是使用“lucky toilet(幸运厕所)”——这帮助他进入高绩效心态。看似平凡的细节，实际上让他能够控制自己的思维模式。
多年来，他注意到车手也有自己的仪式。霍纳表示：“你经常会看到车手们在整个过程中充满信心。”
“有时他们会从一侧上车，有的车手在上车前戴上头盔，有的车手在车里戴头盔，有的先把左手套戴上——不同的人适合不同的方式。”
然而，这些例程必须包括心理工具，例如想像或积极的自言自语。否则，它可能毫无用处，甚至更糟——仅身体行为只会引起一些恐慌，让你的大脑想像最坏的情况。
霍纳表示：“可视化是一项重要的技术。如果我想像赛车有一个良好的开局，看到它们通过第一个弯道，那么这是一个重要的元素。周末期间，我经常看着领奖台，想像我们的车手就在那里。”
Red Bull Racing Team Principal Christian Horner looks on from the pitwall during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Bahrain at Bahrain International Circuit on March 4, 2023.

Vizualisation is one of the mental tools Horner uses during a Grand Prix

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

然而，正如主持人Kate Courtney解释的那样，这种赛前的例行公事，外人经常无法理解。
“从表面上看，它们营造出一种舒适、自信和熟悉的感觉。 但真正的影响在于，这些行为变得如此自然，以至于它们实际上可以释放你的大脑来思考它需要思考的事情。”
欢迎收听播客节目，并继续阅读以回顾如何在家进行相关的锻炼......

第27集的练习

以下是本集中练习的回顾。我们现在就来练习一下吧。
1. 像往常一样开始新的一天，不要过分关注眼前的压力目标。预先程序应该只在任务开始前不久才开始。
2.接下来是给自己一个提示。这是你必须自己弄清楚的事情——你需要找到最适合你的方法。它可以是听一首特定的歌曲或告诉自己一个励志短语。关键是它必须是一种实际的行为，是你可以采取行动的东西。
3.确保你之前已经练习过使用此提示，以便您的思维自动进入状态。
4. 挑选出三件不同的事情来记住很重要——身体、精神和言语的。
5. 例如，运动员经常以某种方式呼吸并活动手臂或脖子。这里的想法是，在开始之前就计划好你将要考虑的事情。
6. 在你的日常思维中添加可视化，是永远不会忘记目标的有效方法。
7. 言语暗示，例如积极的自言自语，是这个过程的关键部分。对自己说“你已经做到了”或“向他们展示你所拥有的”。重要的是要适合你。
8.如果一切按计划进行，你就会散发出正能量，并且处于最佳的状态来展现最好的自己。使用此提示，以便您的思維自動進入狀態。
Courtney解释说，专注于关键时刻不仅是Horner与生俱来的天赋，也是他在整个职业生涯中一直在练习的技能：通过创造正确的环境，你可以达到这种境界。
她强调关于他日常工作的一件事，是他的过程中的步骤是那么简单。很难想像一名 F1 车队负责人在大奖赛周末所承受的责任和压力，但遵循正常的步骤可以帮助他在面临巨大压力时找到专注力。
Horner 表示：我们是为了竞争，我们是为了成功。实现这一目标的最佳方法是经由衡量、控制和遵循我们的流程。
在赢的心态 Mind Set Win了解更多相关信息，包括在家做的简单练习。
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