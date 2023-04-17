效法先锋飞行员Dario Costa脱离舒适圈

2021 年 9 月，Dario Costa 在伊斯坦堡完成了史上最长的地下飞行，震惊了航空界。

通过两条隧道的44 秒飞行是历史性的 ，意大利飞行员以前所未有的方式探索了他的极限，并远远超出他的舒适圈。

这位意大利飞行员在“赢的心态”(Mind Set Win)节目中，谈到如何让他最好的朋友在恐惧氛围下，帮助他在创造历史的隧道飞行中突破极限与挑战。

正如Dario的故事清楚地表明的那样，克服恐惧和突破舒适区的极限，也是追求有价值目标的关键技能。

“如果你永远不愿意超越你所知道的，你就永远不会知道可能就在那个舒适区之外的冒险、经历和成就。”

Costa 表示：“舒适区是他从未想过的地方。即使在学习成为飞行员时遵循‘标准化规则’，他也总是充满创造力和发现无法学习新事物的冲动。”

这种探索自身极限和航空界限的热情一直是他飞行生活的核心。

Costa 表示：“当你成为开拓者的一部分时，你的心态必须彻底改变。以前你要遵守规则，现在你必须帮助制定规则。”

“我想突破界限，因为这意味着我正在创造前所未有的东西。 这是我生活中的一条规则，如果你不走出你的舒适区，你就无法创造……而我想的就是创造。”

Pure emotion. Dario Costa realizes what he has achieved. © Red Bull

专家分析了将自己推向舒适区边缘的实际感觉。通过了解我们在这些时刻经历的阶段，下次我们决定跳入未知世界时会更容易。 以下是我们经常遇到的四个区域。

舒适区 - 以在海里游泳为例，专家描述了你的舒适区是指你的脚在浅水中仍然可以接触地面的地方。 您对这项任务充满信心，可以毫无压力地完成它。

恐惧区 - 这是当你开始意识到你在做任何任务时的弱点，恐慌开始出现。这里的最初反应是停下来并返回安全地带，但通过抵制这种冲动，你正在创造、学习新技能的新机会。

学习区- 这是旅程的一部分，我们接受挑战并学习通过采用新方法在不舒服的情况下，寻求安慰来管理我们的恐惧。

成长区- 当你发现自己很容易处理你认为不可能的情况时，这被称为成长区。 在这里，你相信可以继续推动自己并进一步扩展你的能力。

Italy's Dario Costa flies through Çatalca Tunnels in Tunnel Pass © Nuri Yilmazer for Red Bull Content Pool

这位前奥地利Red Bull Air Race 飞行员记得在准备起飞的过程中，除了必须学习 2.26 公里飞行的每一厘米外，他还必须学习如何尊重和倾听自己的恐惧。

拥抱恐惧并与之沟通，成为他日常工作的关键部分，并帮助指导他对可能发生事情的看法。

这种心态确保，当他坐在 Zivko Edge 540 V2 飞机的驾驶舱内并在起飞前一刻轻弹发动机时，他所有的心烦意乱都消失了，正如他已经预料到的那样。

Costa说：“我没有犯错的余地。 我开始倾听我的恐惧，并让它们成为我最好的朋友。 我开始让我的恐惧向我暗示我必须减轻什么。 我开始和他们交谈，而不是像大多数人说的那样——‘不要害怕’——这是愚蠢的。”

Costa还分享了他对飞机的热爱如何影响他的一生，以及从一条隧道起飞并飞出隧道的愿景如何在他 12 岁时首次进入他的脑海。

Costa将其描述为“噩梦”，这个想法直到 2021 年 9 月那个值得纪念的日子才消失。

Costa表示：“我摆脱了困扰我 29 年的可怕噩梦，我把它变成了梦想，然后变成了现实。”

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