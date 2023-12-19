"恐惧总是存在的"--我们都可以学习埃米尔-约翰森的勇气

瑞典人 曾三次获得坡面障碍赛三冠王 ，在世界各地的 Crankworx 赛事中，他已成为一位能将令人瞠目结舌的技巧和完美无瑕的技术完美结合的大师。

就像人生中大多数难忘的时刻一样，约翰森在成长为今天的车手的过程中，也和其他人一样，不得不面对令人不安的情绪。

24 岁的约翰森说："恐惧总是存在的，但这取决于你对它的适应程度和倾听程度。我最大的精神力量是相信自己、不怀疑自己的勇气。这来自于多年的反复试验，以及我对自己直觉正确性的自信。”

杜蒙特认为，正是这样的勇气可以改变我们的生活，因为它促使我们采取行动，克服恐惧。那么，约翰逊的勇气是与生俱来的，还是后天培养的呢？

约翰森说："作为人类，我们与生俱来就有一种天赋。"我们决定如何利用它，这就是人与人之间的区别。”

"多年来，人们都说我很有天赋。但实际上，我并没有，我只是愿意低下头去追求它。“

Most people need slow motion to understand what goes on during Emil's run © Boris Beyer/Red Bull Content Pool 我最大的精神力量就是敢于相信自己，不猜疑自己 Emil Johansson

节目收获

在本集的收获部分，奥地利Red Bull运动员表现中心的心理表现负责人希望大家知道，勇气是每个人都可以训练出来的。约克-彼得-克洛普尔解释说："并不是幸运的人天生就有，而其他人就没有。“

他建议，要培养继续成长和学习新技能所需的勇气，就要每天寻找一种让我们感到不舒服的情况。让我们来看看日常生活中的一些小窍门。

5 分钟 Emil Johansson's winning run – Red Bull Joyride Emil Johansson has an undefeated season as he seals the victory at Red Bull Joyride 2023 in Whistler, Canada.

约翰森的精英心态在2023年展现得淋漓尽致，他享受了 "完美 "的一年，在Crankworx Slopestyle比赛中保持不败。

骑车是我的目标 Emil Johansson

尽管他是该项目历史上最成功的车手，但在 2024 赛季于 3 月在新西兰回归之前，他的激情和火焰仍在熊熊燃烧。

"去骑车是我的目标，让我一觉醒来又想继续骑车。现在我不会用任何东西来交换它。