Marc Márquez photoshoot media day for 'All In'
© Red Bull Media House
MotoGP

学习Marc Márquez逆向规划目标的方法

赢的心态(Mind Set Win )播客主持人Cédric Dumont听取了 MotoGP™ 传奇车手的讲述，然后分享了一项练习，我们可以采用逆向规划的替代设定流程，来实现我们的目标。
作者 Thomas Peeters
3 min read发布于

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Marc Márquez

To reach MotoGP with Repsol Honda is a dream come true

SpainSpain

Cédric Dumont

A vastly experienced skydiver and BASE jumper, Belgium's Cédric Dumont is always travelling the world in search of new adventures.

BelgiumBelgium
在他打破 MotoGP™ 纪录的主导时期，做任何逆向事情对Marc Márquez来说都是陌生的。
他的目标远大，期望很高，他全速前进，以一种经常违反物理定律的骑行风格，令人惊叹的方式实现了这一切。
在十届 MotoGP™ 赛季中获得八座世界冠军，其中六座是顶级赛事的冠军殊荣，带来一次又一次的胜利，巩固了这位西班牙籍车手成为这项运动史上最伟大车手之一的地位。
然而，2020 年赫雷兹大奖赛，发生的一场高倾角转倒让他的胜利突然中止，也让Márquez走上了痛苦、多次手术、复出和沈思的道路。
他在Mind Set Win播客中表示：我每年都获胜，这很正常，但后来一天又一天，我摔倒了，受伤了，所有的噩梦就此开始。
Marc Márquez at the French MotoGP™ on May 13 2023.

Marc Márquez prepares for the French GP

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

保持动力是不可能的，但保持积极的心态是可能的
Marc Márquez
Márquez 承认，在这充满挑战的三年期间，他意识到自己“需要做出一些改变”，才能再次享受这项运动并实现自己的目标。
Márquez没有计划从头到尾需要采取的步骤，取而代之是颠倒了整个过程，逆向工作。在再次获胜的最终目标之前，他需要设定现实且可实现的目标，以保持高昂的动力。
因此，Márquez从获得方格旗开始倒退，他的目标是登上领奖台、获得第六名、第五名、前十名。他所知道的一切都会给他带来“额外的动力”，让他继续走在正确的道路上。
当我意识到我的手臂还没准备好赢得比赛时，我就开始制定一些实际的目标。
Marc Márquez
Márquez表示：我的期望很高，但我的身体还没有准备好实现这个期望，这给我带来了很多挫败感。
“过去，我总是思考尽可能达成较大的事情，但你忘记了，为了实现这一个大目标，你需要实现许多较小的目标。
“以前这很容易，但当我处于现在的困难时刻，我知道我需要改变一些东西。 我需要了解如何找到小动机和小目标，以便有一天实现最大的目标。”
Marc Marquez of Spain waves to the spectators while sitting on his bike before the start of the race during the MotoGP Shark Grand Prix de France at Le Mans, France on May 14, 2023.

Márquez ahead of this year's race at Le Mans

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

练习

Dumont的练习侧重于向后规划的概念，并帮助你在规划成功之路时，为你需要达到的里程碑提供清晰的路线图。现在让我们回顾一下。
  1. 首先，写下一个具体目标以及实现该目标的时间。
  2. 现在问问自己，在实现该目标之前您需要达成的最后一件事是什么？
  3. 现在想想你的倒数第二个目标。您需要做什么以及什么时候完成？
  4. 从上一步开始向后重复此过程，并记住每次都设定一个完成日期。
  5. 这将帮助你确定需要完成哪些任务，以及需要最多努力的步骤。它还将帮助你进而计划你的时间。
Marc Márquez of Spain takes a selfie with fans during the MotoGP Shark Grand Prix de France at Le Mans, France on May 13, 2023.

Márquez is looking to get back to his best in 2023

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

研究显示，逆向规划有很多优点。 Dumont 在本集中透露了中国、韩国和美国大学 ，2017 年的一项研究中发现，采用本技术的学生在学习过程中拥有更高的期望、更清晰、更有动力、且焦虑变少。
该研究接着解释如何从最终目标开始，经由想像我们为实现目标所有成功的努力，我们开始体验到兴奋的感觉。这种兴奋让我们更有动力去实现我们终极目标的里程碑。
Marc Márquez on track at the Sepang MotoGP™ test on February 10, 2023.

Testing the 2023 Repsol Honda machine

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Marc Márquez trains in Cervera, Spain, on November 20, 2017.

Márquez in rehabilitation from injury

© Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

Dumont 说：我们都知道这句话，如果你没有计划，你就计划失败，研究证明，制定完善的计划可以提高实现目标的机会。
对于Márquez来说，正是经由精心的计划和对日常生活的坚持，才给他带来了生活各个方面的成功。在他进入赛道的第 17 个年头中，成功仍然是他不断追求的目标。
Repsol Honda车队车手表示：以前，成功就是胜利。只有胜利。现在，成功是一种享受。
“当然，如果你赢了，你会更享受它，但如果你享受它，你就会在职业和个人生活中都取得成功的感受。”
在赢的心态中（Mind Set Win），了解更多相关讯息，包括在家可做的简单练习。
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