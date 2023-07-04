学习Marc Márquez逆向规划目标的方法

在他打破 MotoGP™ 纪录的主导时期，做任何逆向事情对Marc Márquez来说都是陌生的。

他的目标远大，期望很高，他全速前进，以一种经常违反物理定律的骑行风格，令人惊叹的方式实现了这一切。

在十届 MotoGP™ 赛季中获得八座世界冠军，其中六座是顶级赛事的冠军殊荣，带来一次又一次的胜利，巩固了这位西班牙籍车手成为这项运动史上最伟大车手之一的地位。

然而，2020 年赫雷兹大奖赛，发生的一场高倾角转倒让他的胜利突然中止，也让Márquez走上了痛苦、多次手术、复出和沈思的道路。

他在Mind Set Win播客中表示：我每年都获胜，这很正常，但后来一天又一天，我摔倒了，受伤了，所有的噩梦就此开始。

Marc Márquez prepares for the French GP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool 保持动力是不可能的，但保持积极的心态是可能的 Marc Márquez

Márquez 承认，在这充满挑战的三年期间，他意识到自己“需要做出一些改变”，才能再次享受这项运动并实现自己的目标。

Márquez没有计划从头到尾需要采取的步骤，取而代之是颠倒了整个过程，逆向工作。在再次获胜的最终目标之前，他需要设定现实且可实现的目标，以保持高昂的动力。

因此，Márquez从获得方格旗开始倒退，他的目标是登上领奖台、获得第六名、第五名、前十名。他所知道的一切都会给他带来“额外的动力”，让他继续走在正确的道路上。

Márquez表示：我的期望很高，但我的身体还没有准备好实现这个期望，这给我带来了很多挫败感。

“过去，我总是思考尽可能达成较大的事情，但你忘记了，为了实现这一个大目标，你需要实现许多较小的目标。

“以前这很容易，但当我处于现在的困难时刻，我知道我需要改变一些东西。 我需要了解如何找到小动机和小目标，以便有一天实现最大的目标。”

Márquez ahead of this year's race at Le Mans © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

练习

Dumont的练习侧重于向后规划的概念，并帮助你在规划成功之路时，为你需要达到的里程碑提供清晰的路线图。现在让我们回顾一下。

首先，写下一个具体目标以及实现该目标的时间。 现在问问自己，在实现该目标之前您需要达成的最后一件事是什么？ 现在想想你的倒数第二个目标。您需要做什么以及什么时候完成？ 从上一步开始向后重复此过程，并记住每次都设定一个完成日期。 这将帮助你确定需要完成哪些任务，以及需要最多努力的步骤。它还将帮助你进而计划你的时间。

Márquez is looking to get back to his best in 2023 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

研究显示，逆向规划有很多优点。 Dumont 在本集中透露了中国、韩国和美国大学 ，2017 年的一项研究中发现，采用本技术的学生在学习过程中拥有更高的期望、更清晰、更有动力、且焦虑变少。

该研究接着解释如何从最终目标开始，经由想像我们为实现目标所有成功的努力，我们开始体验到兴奋的感觉。这种兴奋让我们更有动力去实现我们终极目标的里程碑。

Testing the 2023 Repsol Honda machine © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Márquez in rehabilitation from injury © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

Dumont 说：我们都知道这句话，如果你没有计划，你就计划失败，研究证明，制定完善的计划可以提高实现目标的机会。

对于Márquez来说，正是经由精心的计划和对日常生活的坚持，才给他带来了生活各个方面的成功。在他进入赛道的第 17 个年头中，成功仍然是他不断追求的目标。

Repsol Honda车队车手表示：以前，成功就是胜利。只有胜利。现在，成功是一种享受。

“当然，如果你赢了，你会更享受它，但如果你享受它，你就会在职业和个人生活中都取得成功的感受。”

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