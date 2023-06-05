向Molly Carlson学习利用内部团队的变革力量

Molly Carlson表示：站在奥地利Red Bull悬崖跳水的高台上，即将从20多米的高空纵身一跃，你会想到什么？ “每一个消极的想法。 “你的头脑向你抛出所有这些想法，让你不想跳下这个平台。 ”

现在正为 6 月 3 日在波士顿举行的 2023 年奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛第一站做准备的加拿大人，已经学会如何辨识这些内心的声音，并利用它们来帮助提高她成功的机会。

经由突显她可以从中获得积极影响的声音，并尽量减少其他声音的干扰，她能够专注于当下和目前的任务，即技术般地从跳水平台上跃下，并以高达时速 85 公里的速度跃入水中。

这种方法帮助 Carlson迅速巩固了她身为运动后起之秀和重要冠军争夺者的地位。

主持人 Cédric Dumont说：“你真的必须清空大脑中‘如果’的想法，并以积极的情绪和强烈的想法填满大脑，并说服自己你真的可以做到。“

内部团队概念首先由心理学家 Friedemann Schulz von Thun 提出，用于描述我们在某些情况下遇到将我们拉向不同方向的矛盾声音。这些不同的性格，就像真正的团队成员一样，让人难以做出决定。

让我们更加了解这些不同的性格，以及我们如何开始掌控他们的影响力。

请观赏下方的视频，进一步了解Molly Carlson 在Red Bull悬崖跳水全球系列赛中首场胜利的精彩表现。

2 分钟 波士顿悬崖跳水精彩花絮 随着奥地利Red Bull悬崖跳水全球系列赛的开始，让我们一起观赏波士顿比赛的精彩花絮。

练习

正如 Dumont 在播客中所说，如果您需要随时回顾本练习，可以在此处观赏。

下方的历程将协助您认识和理解内部团队的成员，并利用团队合作的变革力量。

1.首先，重要的是要了解你最有可能在你的内部团队中找到的主要人物是谁。

完美主义者——你可以做的更好，再试一次

内心的世界——想要玩乐而不承担责任的人

批评家——你永远不会取得任何成就

内心的朋友——安慰或安慰你的人

信徒——对你有信心的人

2. 现在，专注于你所处的特定情况或你需要做出的决定。一旦你确定了，接下来回想一下上方的排名列表，并询问你团队中每个人的意见。他们对情况或决定有什么看法？

3. 一定要想想你认为是负面的声音，并试着理解那个角色的善意。请记住，即使你的团队有不同的想法，但他们都是希望为你提供最好的建议。

4. 你很快就会开始注意到有些声音比其他声音大。这并不一定意味着那些是你应该注意的声音。

5. 最后，回想一下你自己内心的声音，试着辨别哪些是安静的，哪些是响亮的，并考虑你需要做些什么来平衡它们。

An ecstatic Molly Carlson climbs out of Boston Harbour © Dean Treml/Red Bull Content Pool

2021 年Carlson 首次尝试在法国圣拉斐尔站登上领奖台，震惊悬崖跳水界，并于次年在美国波士顿赢得了她的首座全球系列赛的分站冠军。

然而，这位 24 岁的悬崖跳水运动员在Mind Set Win 播客中透露了她在奥地利Red Bull 悬崖跳水之旅是多么具有挑战性。在与暴饮暴食、体型焦虑和错过 2016 年奥运会一席之地的“黑暗阶段”之后，Carlson决定就读佛罗里达州立大学。

她表示：“那一年我从讨厌自己的每一寸变成了热爱跳水和练习。我从一个完全不同的角度看待它。”

“总有一天，赞美会改变你的心态，你必须坦然接受，你值得听到这些积极的正能量。”

Molly Carlson hurtles into the ocean © Romina Amato/Red Bull Content Pool 我从悬崖跳水和我的黑暗时光中学到的是找到积极的一面，并将它们带入现在的生活。 Molly Carlson

临近毕业时，她向社群媒体粉丝发了一条讯息，询问她是否应该开始悬崖跳水的职业生涯，99% 的人回答说是。剩下的就是创造历史了，Carlson将在六站全球系列赛中再次与蝉联冠军的Rhiannan Iffland 展开战斗。不管结果如何，Carlson都会成为一名不可思议的跳水选手而感到自豪不已。

“我努力为今天的跳水运动员感到自豪，这对我的身份和信仰帮助很大。”

在 Mind Set Win 中了解更多相关信息，包括在家可以做的简单练习。

关于奥地利Red Bull Cliff Diving 悬崖跳水全球系列赛

每小时85公里的极速、充满力与美的艺术展现，并将自由落体竞技发挥至极致- Red Bull悬崖跳水全球系列赛，自2009年5月首次举办后，即成为全世界最令人惊奇与期待的极限运动之一。来自全球24位最顶尖的悬崖跳水高手，在无任何防护之下，自27米高台，疾速下降跃入水中，选手需在落水前3秒内，表现各式翻转及花式动作，并且双脚先入水，考验选手在重力加速度之下，高度专注力、技巧及对身体掌握度的全然展现。每年精选全球独特的比赛地点，更吸引全世界成千上万的观众争相关注这项惊险刺激且震撼人心的极限跳水运动。

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