让 Sam Sunderland 协助开启你心灵的最佳状态

Sam Sunderland加入＂赢的心态＂播客第 15 集，并带领主持人 Cédric Dumont 踏上达喀尔拉力赛极限之旅的历程。

Sunderland曾两次获得机车越野世界冠军的头衔，他透露了找到自己最佳位置而形成的心态，使他能够发挥最佳的水平，之前Dumont 提供了一项练习来帮助我们所有人发现自己的最佳功能区是什么。

为了达到他的运动巅峰并征服达喀尔拉力赛，Sunderland必须克服两周赛段艰苦的比赛，给他带来的每一个障碍与挑战。

除了在残酷地形上骑行数千公里的身体挑战外，还需要有坚定不移的心态来应付诸如比赛带来的不可预测性、孤独感、睡眠不足和不可避免的混乱等问题。

这位Red Bull Gas Gas 厂队车手表示：在达喀尔，你需要为意外做好准备并适应任何情况。

你身陷在数小时的混乱和未知之中 Sam Sunderland

“沙子、沙丘、山脉、岩石、河床、高原和不同的天气。 你需要接受即将发生的事情。 赛段开始之前是你暴露在混乱和未知数小时之前的最后几分钟。”

Sunderland解释了他如何学会应付混乱和始终如一，其表现的方法之一是密切注意自己的情绪——即他的兴奋和能量程度。

经由与一位运动心理学家的学习，他学会使用图表，该图表依据他的兴奋程度如何影响他的表现。 经由一天中的不同阶段在脑海中描绘这张图表，他能够在比赛中让自己冷静下来或让自己兴奋起来。

他解释道：我想说的重点是，我认为对我来说唯一的方法就是进入一种平静的状态。 如果我的兴奋度太高，我的表现就会下降，如果我的兴奋度不够，我的表现也会下降。我需要处于一种快乐平衡的状态。

Dumont解释说：Sam正在使用的方法是个体最佳功能区 (IZOF)，该模型由心理学家 Juri Hanin 开发，可以解释和预测你的情绪如何影响你的表现。

Dumont表示：Sam’开发的技术可以帮助他将精力充沛的状态保持在最佳时机，并让他发挥最佳的表现。

“他了解到在兴奋过度和兴奋不足这两个极端之间有一个区域，这是他个人的最佳选择。”

Riding over sand dunes while navigating is a perilous task © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

第 15 集检查卡

第 15 集检查卡

如果你有一个重要的情况反复发生，比如每月向你的老板做一次报告，这个过程可以帮助你。 该练习涉及记录日记，因此请确保您有一种可用的笔记形式。

在事情危在旦夕的那一天，事先给自己打分，以 1-10 的等级衡量你的身体兴奋程度。 你的心跳快吗？ 你的手心出汗了吗？ 也许有一些忐忑不安？ 然后重复这个过程，但这次是为了你的情绪表现。 你紧张、焦虑、担心、自信还是平静？ 现在，继续前进并根据自己的专注程度给自己打分。 你是分心了，还是已经进入状态了？ 完成任务后，现在按 1-10 的等级对你的整体表现进行排名。 你做了什么好表现？ 你可以改进又是什么？ 经由反复记下你事前的感受，然后评估你的表现——你会发现一种模式随着时间的推移而出现。 掌握这些讯息将帮助您了解哪种精力充沛的状态最适合你，并帮助你发挥最佳表现。 最后，一旦知道你的最佳功能区域是什么，你就可以开始制定程序来帮助调整你的能量水平，就像 Sam 做的深呼吸练习或找一个安静的地方让自己专注一样。

Breathing techniques in a quiet spot helps Sunderland find calmness © DPPI/Red Bull Content Pool

Sunderland在 2017 年成为首位赢得达喀尔拉力赛冠军的英国车手，写下历史纪录，并在 2022 年再次夺冠。

2022 年在沙特阿拉伯举行的赛事，对他可谓是前所未有的考验，并将他推向了他不知道自己可以达到的极限。 当他试图查看他的 GPS 并导航出高原时，他摔车并重重地撞在地上，导致他的机车前剎车破损，车把弯曲，那时还有 100 多公里的路程。

他将撞车事故后的情绪描述为“急剧上升”，这可能会是他希望的终点，但考虑到他所做的所有牺牲和他完成的训练，他一定要完成所有的里程数。拼尽全力到达终点线。

Sunderland表示：在那一刻，我正在与我曾经拥有心中的每一个恶魔作斗争。我看不见，我很难集中注意力。 我只是在脑海中寻找一点点亮光和继续前进的理由。 那一刻将永远伴随着我。

Dumont 总结道：坚强和适应力强的人是在困难时刻建立起来的。 只有在暴风雨中，你才能做得更好。

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