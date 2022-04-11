2022 艰困耐力世界锦标赛前哨战在以色列霸气登场

Mario Roman历经了酷热和严峻的地形，终场赢得以色列 Minus 400 赛事的胜利，在2022 年艰困耐力世界锦标赛的首场赛事赢得开门红。

对于这位西班牙籍车手来说，这是一场公平的褒奖，他将决心与高超技巧相结合，获得他在锦标赛中的首场胜利。 在前两天的赛事落幕后，这位 Sherco 车手以第四名的成绩开始了最后一天的比赛。 前方是一条 75 公里的赛段，蜿蜒穿过沙漠地区，最后的考验将变得越来越艰巨。

他的队友 Wade Young 与 Billy Bolt 在稍早赛段紧追不舍，而Roman则稳扎稳打等待时机。 在最后的服务公园区位居第三名，随后凭借他的经验和技巧，在穿越艰苦的巨石花园后取得领先地位。

Roman表示：“我觉得距离上一次大胜已经过了好长一段时间，能够在本赛季伊始，获得这场胜利真是太棒了 ！总体而言，第一轮的比赛非常好。 全程三天的地形与高温都是艰难的挑战。”

“今天是一场艰苦的对抗。 我从第四名起跑，全程专注在自己的节奏与速度。我先是追上了他们，服务区后我又继续前进。 在最后的关键阶段，我发动攻势并取得了胜利。”

“今天是一场艰苦的对抗。 我从第四名起跑，全程专注在自己的节奏与速度。我先是追上了他们，服务区后我又继续前进。 在最后的关键阶段，我发动攻势并取得了胜利。”

Billy Bolt takes on the extremes of Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool

卫冕世界冠军的Billy Bolt在比赛的第一天取得胜利，尽管他的 Husqvarna 座驾轮胎不够优秀，并且在连续第二次争取超级耐力世界冠军头衔时手腕受伤，但他仍保持在第二名位置。

Bolt表示：“这无疑是本赛季一个艰难的开始。 在经历了一个完整的超级耐力赛季之后，我来到这里感觉有点准备不足。考虑到在以色列之前我在二冲程上花费的时间很少，我对第二名感到满意。在服务区，我看到Mario 与 Wade的轮胎状况不错，当时我知道我必需要坚持到终点，就可以登上颁奖台了。”

与此同时，Jarvis的回归更像是Lazarus的回归，因为他在去年的奥地利Red Bull Romaniacs赛事撞车事故造成前十字韧带断裂，目前职业生涯看起来处于调整状态。 这位经验丰富的英国车手在比赛中取得了稳定但不引人注目的开局，但当 Young 开始挣扎时，Jarvis卓越的技术让他在比赛中占据了优势，最终登上领奖台。

Jarvis在最后终点在线表示：“重返赛场感觉真好，登上颁奖台的感觉更好。 达到这一点是一条漫长的复原之路。今天比赛的最初部分很快，我不太愿意直接和顶尖车手一起对抗——而且，我还在考虑我的膝盖问题。 但在服务区之后，我沉下心来并开始进攻。 最后巨石部分是决胜点，我在那里赢得了第三名。

AG Racing Team 89 车队的Alfredo Gomez (GASGAS) 是另一位在最后赛段奋起直追的车手，他也利用了Young在后期的失误，一路冲向第四名。

Michael Walkner digs deep at the Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool The evergreen Graham Jarvis takes the final podium place at Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool The riders tackle the huge boulders on the final day of Minus 400 © Nir Amos / Future7Media / Red Bull Content Pool Wade Young in action at the Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool Tyre wear was a crucial factor in the final day's racing of Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool Mario Roman, Billy Bolt and Graham Jarvis on the Minus 400 podium © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool

同样引人注目的还有Michael Walkner，这位年轻的奥地利人展示了他职业生涯中最好的状态，但是因错过了赛道的一部分导致判罚，使 EC 300 车手的总成绩下降至第八位。

Walkner表示：“我今天起跑不错，超越我前方的几个人，很快就和 Graham [Jarvis] 和 Alfredo [Gomez] 一起骑行。我们之间旗鼓相当、此起彼落，我能够跟上这两个人的节奏与速度感觉很棒。”

“在服务区之后，有一段非常陡峭的上坡路段，上坡时我排在第六位，并希望进入前五名。 我觉得这是我一生中最好的比赛！ 不幸的是，当我到达终点时，主办单位表示我错过了赛道的一个小循环，这意味着我掉到了第八名。 当然，很失望。”

Minus 400 是全新艰困耐力世界锦标赛的首轮比赛，2022 年本锦标赛已扩大到九轮比赛，在以色列以及塞尔维亚和加拿大的赛事以及奥地利Red Bull Erzbergrodeo 和奥地利 Red Bull Romanics 等经典赛事都加入其中。

历经以色列死海极度炎热和干燥的地形之后，艰困耐力世界锦标赛将于 5 月 18 日至 21 日深入塞尔维亚山区，举行第二轮的 Xross 艰困耐力大赛。

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