Celebrating Max's Maiden Monaco Victory

沮丧1天后，第2天就收到了礼物。仅仅24小时，Max Verstappen在摩纳哥的首次杆位成绩被红旗否决了，但Max Verstappen的运气在隔天峰回路转发生了戏剧性的变化，他在正赛逆转胜，夺得每位车手梦寐以求F1摩纳哥大奖赛的冠军宝座。

Red Bull 奥地利红牛车队车手在排位赛寻求杆位成绩时，Charles Leclerc在紧要关头则撞毁了他的Ferrari赛车，造成碎片散布赛道满地，此时红旗出现，导致Red Bull车手杆位机会落空，反而摩纳哥车手拿下杆位佳绩。

但是，当Ferrari赛车的传动轴损坏造成Leclerc无法参加周日的正赛发车后，Verstappen则占上前排位置，并在经过第1弯道紧张的对峙状态之后，他掌控了全局，终场冲线拿下其F1职业生涯的第12座分站冠军荣耀。

Once Verstappen aced the start, he was in complete control © Getty Images/Red Bull Content Pool

星期天，蒙特卡洛阳光普照，Verstappen和他的团队可谓熠熠生辉。赢得胜利后，Verstappen在其职业生涯124场比赛中首次夺得F1车手冠军的头衔，并为荷兰籍车手贡献了25分的积分，加上队友 Sergio Pérez的第4名，使得Red Bull奥地利红牛车队 也跃升车队积分榜的榜首。

在Verstappen和Pérez成绩之间，Ferrari车队的 Carlos Sainz赢得第2，McLaren的 Lando Norris排名第3，前Red Bull队友首次登上摩纳哥颁奖台的殊荣。不过，2021摩纳哥大奖赛的主题全都围绕在Verstappen 和 红牛身上，反而之前Leclerc夺得杆位的新闻只字未题。

You're Soooo Monaco

F1第5站摩纳哥大奖赛精彩关键纪实

Verstappen掌控全局

Verstappen 终场以领先8.9秒获胜，其难易程度与他过去在赛道上的表现形成了鲜明对比。周日之前，他在摩纳哥大奖赛甚至从未站上颁奖台，上一次F1于2019年在摩纳哥比赛时获得第2名，但因不安全进站受到判罚退居第4名。

当Leclerc出局，灯灭起跑后，Verstappen率先将他的赛车对准赛道中线，因为他要实时阻挡快速启动Mercedes 车队Valtteri Bottas的攻势，并在进入第1弯道处取得领先优势，自此全程78圈都居领跑位置。第26圈，是他今年领跑的第160圈，这是他一个赛季以来最多一次的领先，而且本赛季23场比赛，现今也才进行了5场比赛。

他的胜利是Red Bull车队自2010年以来在大奖赛上的第5次胜利，也是Honda自1992年以来的第1次。尽管这是一场相当纯粹的比赛，没有像往常一样摩纳哥热情车迷的参与，但周日这场赛事是过去11场比赛中第2次没有安全车出动–不过荷兰籍车手一点也不介意。

O Max & οι μηχανικοί του είχαν πολλούς λόγους να γιορτάζουν © Getty Images/Red Bull Content Pool

在这里赢得比赛相当特别，对我来说，这也是我在这里第1次登上颁奖台。 Max Verstappen 他表示：“你永远不知道会发生什么事，但轮胎维持非常重要。这几乎可以控制全局。在这里赢得比赛相当特别，对我来说，这也是我在这里第1次登上颁奖台。这里圈数很多，你确实需要保持专注，但这真的非常酷。” 你总是想赢得大奖赛。我还记得当我很小看这里比赛的情景，所以当你站在这里，我当然感到非常骄傲。但我也正在思考-这是一个漫长的赛季，不过以这样的氛围继续确实不错。 这场胜利让Verstappen在车手冠军排名获得105分，比在位的世界冠军Lewis Hamilton领先4分，后者为Mercedes车队进行了一场艰苦的赛事，终场获得第7名。

Checo等待，然后飞跃

Sergio Pérez差一点也登上颁奖台，排位赛拿下第9名时被他描述为“灾难”，好在正赛获得第4名。 他的对手进站后，他得以加速冲了几圈，并在第35圈进站后，变得活跃起来，连续超越了Aston Martin车队的 Sebastian Vettel、Scuderia AlphaTauri车队的Pierre Gasly及 Hamilton。

这位墨西哥籍车手在最后几圈向Norris发起冲击。他在2016年摩纳哥大奖赛拿下第3名，是他第2次登上颁奖台，看来要对付McLaren车手轮胎的衰减情况应该大有可为。不过，最后冲线Pérez还是很高兴获得第4名，这是他4年来在摩纳哥大赛首次积分进帐，并且让他从车手排名上升至第5位。

Sergio Pérez flew to 4th after a difficult qualifying © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez的12分让Red Bull在结束摩纳哥大奖赛后，车队锦标赛积分榜上领先Mercedes车队 1分（149–148）。这是自2018年德国大奖赛，之前53场比赛以来，Mercedes车队首次未能在车手和车队比赛中取得排名第1的位置。

对我们来说，来到这里取得高分是非常重要的事，这就是我们所做的努力。 Christian Horner Red Bull奥地利红牛车队负责人Christian Horner赛后表示：这是非常了不起的一天，我们要向Charles和Ferrari致敬–显然对他们来说是难熬的一天，但他们的失败就是我们的收获。Max从第一弯道开始就漂亮地掌控了全局，Checo今天的节奏与速度也非常快。 Mercedes车队也度过艰难的一天，但这种事有时就会发生–这就是赛车。这对我们来说是赢得冠军的美好日子。两队之间的积分是如此的接近，对我们来说，来到这里取得高分是非常重要的事，这就是我们所做的努力。在这里完成了工作，我们只需要继续保持这样的形势就可以了。

Gasly 表现亮眼、角田仍在 学习中

Pierre Gasly排名第6，比他的起步落后1位，但Alpha Tauri车手很享受赛季初期的最佳成绩，最终以排位赛的成绩获得一些回报，这使他在最近5场大奖赛中4次进入前10名行列。

Gasly表示：“比赛非常激烈，因为Lewis Hamilton就在我们的后方，我们知道此时不能犯任何错误。这是一场很棒的比赛，非常激烈，但我真的很努力。我为车队以及我自己在过去两年的发展方式感到非常满意，我们会继续保持这种状态。”

Pierre Gasly had his season-best result with 6th © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gasly的新秀队友 角田裕毅（在任何类别比赛都是首次来到摩纳哥）以第16名起跑和结束，这位日本车手在硬胎比赛中首次停留最长时间（65圈）。

角田在进入最后12圈速度飙了起来，拿下整个比赛中第2最快单圈，并且对于这处最独特的F1赛道，有了良好的体验与学习。

Leclerc心碎，Vettel回神

Charles Leclerc承认，他确实担心自己的Ferrari变速箱在撞车事故结束后的性能状况，且一直没有得到认可，但维修区通道打开后变成了传动轴的问题，使得这位杆位车手望之却步。奇怪的结果是，他从未在自己的主场完成任何一场比赛。

好在Sainz为Ferrari赢得第2名，缓解了一些痛苦，这是从2019年意大利大奖赛以来，首次出现千载难逢的好机会。

Leclerc的Ferrari老队友，Vettel自效力Aston Martin车队后表现渐回神。在第32圈Gasly进站后，他快马加鞭，终场拿下第5名并赢得积分进帐的好成绩。

Vettel在维修区超越了Hamilton，使这位7座世界冠军的烦恼大为增加，而对英国籍车手的Mercedes车队队友Bottas则是更糟，他在第30圈进入维修站后，因车轮螺母卡住无法松动，锁住他的右前胎，最后导致退赛收场。

与众不同的街道赛

最有名的街道赛道也许是最极端的-阿塞拜疆大奖赛Azerbaijan Grand Prix 将于6月6日如期举行。

自2017年首次亮相以来，巴库赛道已经承办了3场激动人心的大奖赛，这里赛车可以沿着主直线道奔驰，并以每小时370公里的速度完成1圈，赛车沿着与里海平行两公里长的路段飞驰。

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