摩纳哥大奖赛是所有F1分站赛中最容易预测的比赛之一。 在这最具声望且历史悠久的赛道上，超车几乎是不可能的事，而且所有的行动策略通常仅取决于开场圈，跑到第一个弯道时所发生的任何事情即成定局。

除非……下雨，然后……在这个最迷人的赌徒天堂里，所有的赌注都不算数了。

2022 年摩纳哥大奖赛在周日开始后，历经整整三个多小时才结束比赛，一场大雨淹没了赛道的一部分，而为了需要修复被损坏的护栏，赛道一度出示了红旗，以至于比赛最终没有跑到完整的距离。而佩雷兹的这场完胜源于他在高压下保持头脑的清晰及优异的表现。

墨西哥籍车手在周六排位赛中遭遇严重撞车事故后排在第三位，他承诺，对于辛勤修复他破损的RB18 赛车的机械师，他会予以回报。历经64 圈几乎令人窒息的历程，佩雷兹赢得了他个人第三个F1分站赛冠军，成为墨西哥历史上战绩最佳的的F1车手。

Dem Red-Bull-Trio war die Freude ins Gesicht geschrieben. © Getty Images/Red Bull Content Pool

在第 28 圈哈斯车手米克·舒马赫发生严重撞车事故后，由于修复赛道护栏的延迟，比赛在最后40 分钟陷入白热化，奥地利Red Bull 和法拉利采取了相反的策略，但大家的目标都是最高领奖台。

佩雷兹和队友维斯塔潘以中性胎重新发车。中性胎速度更快，但不太耐用，而法拉利组合塞恩斯和勒克莱尔选择使用硬胎跑到最后，这需要更长时间才能让轮胎进入理想的工作状态， 但随着比赛不断进行，跃马的速度会更快。

在最后36 圈中，塞恩斯时不时会向佩雷兹发动攻势，但墨西哥车手即便在压力最大的时候仍能保持冷静。最后，带着1.154秒的领先，墨西哥人率先迎接格子旗的挥舞。这也是佩雷兹在去年的阿塞拜疆大奖赛后，再次为车队赢得胜利。

塞恩斯位居第二，而维斯塔潘整个周末都没跟上佩雷兹的节奏，但好在，周六获得杆位的勒克莱尔没能拿到冠军，维斯塔潘对主场英雄积分领先优势扩大到了 9 分。

以下是摩纳哥城市街道上一个疯狂下午的关键纪实。

佩雷兹 “梦想”成为现实

维斯塔潘在去年的摩纳哥大奖赛上以尽可能不犯错的方式赢得了胜利，在没有安全车干预，且整个赛场几乎没有障碍物的比赛中一路领先。 另一方面，佩雷兹在本周日的比赛中却要克服无数的障碍，太多因素都在发挥影响力。

此时，比赛取决于在正确的时间使用正确的轮胎——雨胎、中性胎或干胎，奥地利Oracle Red Bull车队的维修站墙做出了所有正确的决定。 佩雷兹最初在第 16 圈进站放弃了雨胎。第 22 圈，两名奥地利Red Bull车手再次进站换上了干胎。

当比赛结束时，佩雷兹已经跃居领先，维斯塔潘排名第三位，奥地利Red Bull瞬间占据了战略的制高点。

比赛从预定的下午 2 点开始，延迟至 3时 2 分才发车，佩雷兹对他所取得的成就感到惊讶。

Der Moment aller Momente: Pérez gewinnt in Monaco! © Getty Images/Red Bull Content Pool

他笑着说，梦想成真了。

“身为一名车手，你梦想在这里获胜，在你的主场比赛之后，我认为没有比这里更特别的周末了。要做到这一点以及我们做到这一点的方式……我不能犯任何错误才能把冠军带回家。抵挡住塞恩斯并不容易。

“这对我自己和我的国家来说都是重要的一天。”

奥地利Oracle Red Bull车队负责人霍纳认为他的车队在一周内的第二场胜利既取决于速度，也取决于策略，而维斯塔潘在 7 天前才在西班牙赢得了胜利。

霍纳表示：“从战略上来说，我不认为我们今天拥有最快的汽车，但我们做对了，两次进站，一切都与团队合作有关。这是一个了不起的团队成果。”

佩雷兹巩固了他在车手积分榜上第三名的位置，这是他在本赛季七场比赛中第四次登上颁奖台，他的积分增加到 110 分，仅落后第二名勒克莱尔 6 分。 在他的 F1 职业生涯 12 年后，他的事业又充满了活力。

在蒙特卡洛获胜后，维斯塔潘称赞优异的团队合作

维斯塔潘在他的 F1 职业生涯中，很少需要在他的队友或任何其他车手面前扮演次要角色，但在本周所有三场练习赛和摩纳哥排位赛中，他都落后于佩雷兹，在佩雷兹后期撞车后还有些沮丧，他自第四位发车。

自从 1985 年Alain Prost以来，所有在干地的情况下登上摩纳哥大奖赛最高颁奖台的车手全部在排位赛中排名前三，但在混乱的情况下，周日可能会出现很多问题。

这位卫冕世界冠军车手连续第二次登上摩纳哥颁奖台。尽管第三成绩让他失去了职业生涯中第一次连续赢得四场大奖赛的机会。但维斯塔潘心中有一个更大的愿景。

Verstappen baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. © Getty Images/Red Bull Content Pool

他表示：“我尽了最大的努力，并且与团队一起，基本上，我们在领先法拉利的策略上做得非常好。”

“作为一个团队，我们对周日感到非常满意——这是一个非常忙碌的周日，有雨和其他情况，但我认为我们执行得很好。并扩大了我昨晚没想到的积分领先，所以我认为这是正面的。”

“当你还没有真正在湿地的环境中驾驶并且轮胎非常滑时，这一切都将要非常专注。很容易犯错。幸运的是，没有发生真正疯狂的事情。总之，这一天不错。”

佩雷兹和维斯塔潘之间的40分差距，让 奥地利Red Bull 在车队积分榜上将其对法拉利的领先优势扩大到 36 分。

加斯利承受残酷考验

在摩纳哥，成功与痛苦之间往往只有一线之隔，而 Scuderia AlphaTauri 的加斯利周六即亲身发现了这一点，当时这位法国人非常不幸地仅获得了第 17 名的资格，更不幸的是，他的周末瞬间瓦解。

加斯利在所有三个练习赛中都进入前 10 名，他是在第一排位赛受队友角田裕毅造成红旗的无辜受害者，日本车手在 Nouvelle减速弯道冲毁了护墙并将碎片散落在赛道上，当比赛重新开始时，加斯利未能及时开始他的最后一圈，就一路跌至第 17 位。

Tsunoda ging an die Grenze, schaffte es aber nicht in die Punkte. © Getty Images/Red Bull Content Pool

加斯利是周日在湿地赛道上勇敢使用中性胎，并试图提高名次的第一批车手之一，但他获得了令人沮丧的第 11 名和失去拿到积分的位置，并延续了他最近乏善可陈的战绩。

在此同时，角田裕毅在比赛后期奋力推进，让他的车在 1 号弯令人生畏的 Sainte Devote 弯道上停下来，轮胎因此磨损，在几次偏离赛道的行进中，最后冲线他在方格旗挥舞下获得第 17 名。

舒马赫幸运逃脱

考虑到摩纳哥的天气和靠近赛道边的障碍，现今 F1 车手的技能也获得证明了，在每一个转弯处都有活板门的比赛中，都有车手退赛。

舒马赫的撞车事故导致红旗出现，他的哈斯赛车在第 28 圈停了下来，德国车手在赛道的超高速赛段中间撞墙，失速旋转撞上护墙。赛车摔成两半，变速箱与赛车的其余部分解体。

幸运的是，舒马赫本身并未受到大的伤害，摩纳哥对哈斯车队来说是代价高昂的一天，他的队友马格努森是另一位在上半赛程就退赛的车手。

高速城市尖峰期

在 2022 赛季的前八场比赛中完成了它的第五条街道赛道——但阿塞拜疆大奖赛（6 月 12 日）的巴库城市大道与公国的强劲，缓慢的路径，极为不同。

巴库在纯速度方面最类似于沙特阿拉伯的吉达滨海赛道，但与吉达及其混凝土之间的弯道不同，阿塞拜疆提供平坦的超车机会。奥地利Red Bull在阿塞拜疆大奖赛的短暂历史上战绩不错。继里卡多在 2017 年赢得胜利后，佩雷兹也于去年拿下加盟车队后的第一个冠军。