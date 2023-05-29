幸运的话!如果您本周末准备前往全世界最迷人的一级方程式赛车场，如果您还没有计划做任何事情，那么您真的来对地方了。这是您在世界锦标赛第七站期间，在摩纳哥的旅游指南。

摩纳哥几乎不需要介绍； 公国的浮华和魅力举世闻名。坐落在法国里维埃拉，这意味着这里大部分时间都很温暖，而且您将沉浸在豪华酒店和超级游艇之中。

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迎接 F1 赛事

如果您在公国并希望看看心目中的 F1赛车，那么在比赛周末将有多场一级方程式的活动，车迷区( Fanzone )位于Place D'Armes，将在周四至周日的每一天皆可免费入场，时间为 09:00-21:00。届时还有互动展示、现场音乐、大屏幕等。当然，你知道奥地利Red Bull车队绝对不会让你失望，我们将在 Fanzone 展示我们的赛车模拟器、电竞座椅、Pit Stop Game电玩游戏 和 Batak Machine。最重要的是，我们的车手维斯塔潘和佩雷兹也会在现场。

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观赏和要做的事情

您要做的第一件事就是确保您的手机充满电，因为您将在这个令人惊叹的历史地点拍摄大量照片。一个值得一去的地方是一眼就能认出的蒙特克拉罗赌场。它不仅出现在几部詹姆斯庞德电影和凯莉米洛的视频中，还出现在海洋 12 和许多其他电影和电视节目中。它于 1875 年首次开业，由 Charles Garnier 设计。里里外外富丽堂皇，非常值得一游，不要忘了带您的身份证件，先生们，您需要一件夹克和一条领带。

另一个上镜建筑是摩纳哥海洋博物馆。该建筑于 1910 年由阿尔贝一世亲王主持落成，是摩纳哥城的海洋科学博物馆。该建筑是海洋研究所的一部分，该研究所致力于分享其海洋知识与见闻。

现在，如果您不是车迷，您就不会来到摩纳哥，所以参观雷纳三世亲王的私人汽车收藏非常值得。兰尼埃三世亲王从 1950 年代开始收藏汽车。多年来，随着他获得越来越多的车型，他的收藏不断扩增，而王子宫殿的车库很快就显得太小，无法容纳大约一百辆令人惊叹的汽车，因此在 1993 年，兰尼埃三世亲王决定将他的珍藏分享给大众观赏。该系列涵盖了从 1903 年的 De Dion-Bouton 到 Sébastien Loeb 的 Citroën DS3 WRC 的一切。甚至一些具有历史意义的一级方程式品牌。

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购物

好吧，你在摩纳哥，所以大部分购物都会以奢华环境中的奢侈品、高档精品店为主，但也有一些鲜为人知的商店。即使预算不足，因为您把所有的钱都花在了奥地利Red Bull 车队的队服上，Le Metropole 购物中心也是必游之地。它拥有枝形吊灯、义大利大理石地板和豪华家具，还有 80 家商店，出售从美食到名牌服饰的各种商品。

如果您更喜欢麦当劳和超市的三明治类型，那没问题。 Fontvieille 购物中心可以提供这两者，甚至更多——它也是雷尼尔三世亲王汽车收藏的举办地。该中心仍然令人印象深刻，显然从 Maccy-D's 看到的海港景色值得买一个巨无霸汉堡。甚至蒙特卡洛市场和康达明市场的街头市场都位于迷人的街道上，并会以新鲜的食物样品吸引大家。

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餐饮

如果您渴望吃点甜食来挑逗您的味蕾，那就直奔摩纳哥巧克力店吧。这家巧克力店成立于 1920 年，提供美味的摩纳哥主题巧克力以及优质活页茶。

如果您喜欢葡萄酒，那么您一定要参观 Les Grands Chais Monégasques。它是摩纳哥最古老的酒窖，为镇上的许多餐馆供应葡萄酒。它还在其优雅的环境中举办品酒会，并设有一家礼品店，出售来自大多数知名葡萄酒和香槟生产商以及许多小公司的酒瓶。它还为家庭和游艇提供送货服务！

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谈到晚餐，不乏选择。这仅取决于您喜欢什么，以及您想俯瞰海港还是地中海的美景。