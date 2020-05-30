本应看到F1第78次出现在传说中蒙地卡罗的街道上呼啸奔驰。F1一级方程式赛车的8位现役车手参赛。实际上，这是今年第五次2019 F1电竞游戏在家共同操兵，Williams车队的George Russel全程居主导地位，终场冲线夺冠。

著名的摩纳哥大奖赛，历经39圈湿转干的地面环境之后，比赛前半场相安无事，随后陷入混乱的氛围中，而最终的冠军争夺阶段则展开了争分夺秒的激烈缠斗。西班牙虚拟大奖赛冠军得主Russell技高一筹，打败Mercedes 车手 Esteban Gutiérrez 及Ferrari的 Charles Leclerc拿下冠军的荣耀。紧追其后是阿斯顿马丁红牛车队的Alex Albon，他自第10位发车急起直追，终场取得第4名佳绩。

F1摩纳哥虚拟大奖赛，Albon与全世界最顶尖的冲浪手 Kai Lenny协力为Red Bull 车队效力；这也是Lenny参加F1虚拟大奖赛的处女秀。去年，Albon在其真实世界F1职业生涯的首个赛季，年度拿下第8名佳绩，表现出色且令人印象深刻。

Haas 车队的Pietro Fittipaldi在湿滑的赛道上奔驰，领先上一站赛事的赢家Russell，拿下杆位佳绩，但在灯灭起跑之际，Russell率先在狭窄的Sainte-Dévote弯道取得领先，超越了Ferrari的Arthur Leclerc，此时，Albon在后方追进2名，上升到第8名位置。

Albon的队友Lenny熟悉湿滑的状况，在第1圈结束时，已从最后位晋升至第15位-这位新手显然将他水上运动的经验运用在蒙地卡罗湿滑的街道上。

前两名之后，正是表现出众的David Schumacher–他是7次F1冠军车手Michael Schumacher的侄子及6次F1大奖赛冠军Ralf Schumacher的儿子–效力于Racing Point车队，在开赛前几圈已推进至第3名，在进入隧道之前，他与两场冠军车手Charles Leclerc可谓双方交锋激烈，而Albon则推升至第7名，居杆位车手Fittipaldi的后方。

Kai Lenny was Alex Albon's new team-mate at Monaco © Red Bull Content Pool

第6圈，Albon决定采取进攻策略，准备超越Fittipaldi，但因失速旋转又落至第9名，落在Williams 车手 Nicholas Latifi的后方，领先皇马门将Thibaut Courtois，他持续在虚拟大奖赛均有优异的表现。

第10圈，赛道几乎已全干了，而此时3方Lando Norris、Arthur Leclerc 与 Albon之间的缠斗场面正如火如荼的蓄势展开，Albon已追进至第4位，McLaren的Norris则技术性地阻挡了后方追赶集团的节奏，从原有的3辆增加到6辆车，此时，Gutiérrez位于Albon与Leclerc之间，居第5位。

摆脱混乱的局面后，Russell与Fittipaldi之间，成功拉开了25秒的差距，进入第20圈，此时，Albon居第6名。Norris在进入Sainte-Dévote弯道摆脱了Arthur Leclerc，但随之而来是判罚及撞车意外；到现在为止，Albon排名第5但尚未进站。在此同时，Russell领先Fittipaldi的优势扩大到30秒以上，而Charles Leclerc已追进至前3名行列。

Alex Albon finished 4th at Monaco © F1 2019

Albon终于在第27圈，位居第7名时进站，换上软胎出站位居第9名，而领先者Russell在1圈后进站，出站后仍安全地以14秒领先Charles Leclerc。最后9圈，Albon居第5名位置。

第30圈，争夺前3名的战况渐入白热化阶段，Gutiérrez 在Massenet 上坡段超越了Arthur Leclerc，并将目标锁定在第2名Arthur的哥哥Charles。最后3圈，Leclerc 与Gutiérrez双方交战激烈，墨西哥车手戏剧性地做了一个完美的超越行动。

但Gutiérrez在出隧道之际，撞上了Charles Leclerc的 Ferrari后翼，造成失速旋转并撞进了护墙，后方，倒数第2圈，Albon追进至第4名，在Lowes发夹弯，从外侧超越了Arthur Leclerc。

在格子旗的挥舞下，George Russell以领先第2名Gutiérrez 40秒的距离冲线夺冠，Charles Leclerc拿下第3名，再次重返颁奖台的荣耀。Albon展现高昂的斗志，冲线赢得第4名，可谓为排位赛争得更好的佳绩，他的新队友Lenny终场拿下第18名。

F1虚拟大奖赛摩纳哥战绩

George Russell Esteban Gutiérrez Charles Leclerc Alex Albon Arthur Leclerc Pietro Fittipaldi Lando Norris Nicholas Latifi Louis Delétraz David Schumacher