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F1虚拟大奖赛摩纳哥战报-- George Russell冲线夺冠、Alex Albon第4名

© F1 2019
作者 James W Roberts
阿斯顿马丁红牛车队的Alex Albon从起跑第10位，一路发动攻势，攻占第4名，George Russell在摩纳哥虚拟大奖赛领先Esteban Gutiérrez和Charles Leclerc再次赢得冠军的殊荣。
本应看到F1第78次出现在传说中蒙地卡罗的街道上呼啸奔驰。F1一级方程式赛车的8位现役车手参赛。实际上，这是今年第五次2019 F1电竞游戏在家共同操兵，Williams车队的George Russel全程居主导地位，终场冲线夺冠。
著名的摩纳哥大奖赛，历经39圈湿转干的地面环境之后，比赛前半场相安无事，随后陷入混乱的氛围中，而最终的冠军争夺阶段则展开了争分夺秒的激烈缠斗。西班牙虚拟大奖赛冠军得主Russell技高一筹，打败Mercedes 车手 Esteban Gutiérrez 及Ferrari的 Charles Leclerc拿下冠军的荣耀。紧追其后是阿斯顿马丁红牛车队的Alex Albon，他自第10位发车急起直追，终场取得第4名佳绩。
F1摩纳哥虚拟大奖赛，Albon与全世界最顶尖的冲浪手 Kai Lenny协力为Red Bull 车队效力；这也是Lenny参加F1虚拟大奖赛的处女秀。去年，Albon在其真实世界F1职业生涯的首个赛季，年度拿下第8名佳绩，表现出色且令人印象深刻。
Haas 车队的Pietro Fittipaldi在湿滑的赛道上奔驰，领先上一站赛事的赢家Russell，拿下杆位佳绩，但在灯灭起跑之际，Russell率先在狭窄的Sainte-Dévote弯道取得领先，超越了Ferrari的Arthur Leclerc，此时，Albon在后方追进2名，上升到第8名位置。
Albon的队友Lenny熟悉湿滑的状况，在第1圈结束时，已从最后位晋升至第15位-这位新手显然将他水上运动的经验运用在蒙地卡罗湿滑的街道上。
前两名之后，正是表现出众的David Schumacher–他是7次F1冠军车手Michael Schumacher的侄子及6次F1大奖赛冠军Ralf Schumacher的儿子–效力于Racing Point车队，在开赛前几圈已推进至第3名，在进入隧道之前，他与两场冠军车手Charles Leclerc可谓双方交锋激烈，而Albon则推升至第7名，居杆位车手Fittipaldi的后方。
Image of pro surfer Kai Lenny in action.
Kai Lenny was Alex Albon's new team-mate at Monaco
© Red Bull Content Pool
第6圈，Albon决定采取进攻策略，准备超越Fittipaldi，但因失速旋转又落至第9名，落在Williams 车手 Nicholas Latifi的后方，领先皇马门将Thibaut Courtois，他持续在虚拟大奖赛均有优异的表现。
第10圈，赛道几乎已全干了，而此时3方Lando Norris、Arthur Leclerc 与 Albon之间的缠斗场面正如火如荼的蓄势展开，Albon已追进至第4位，McLaren的Norris则技术性地阻挡了后方追赶集团的节奏，从原有的3辆增加到6辆车，此时，Gutiérrez位于Albon与Leclerc之间，居第5位。
摆脱混乱的局面后，Russell与Fittipaldi之间，成功拉开了25秒的差距，进入第20圈，此时，Albon居第6名。Norris在进入Sainte-Dévote弯道摆脱了Arthur Leclerc，但随之而来是判罚及撞车意外；到现在为止，Albon排名第5但尚未进站。在此同时，Russell领先Fittipaldi的优势扩大到30秒以上，而Charles Leclerc已追进至前3名行列。
Alex Albon finished 4th at the virtual Monaco F! Grand Prix on May 24, 2020.
Alex Albon finished 4th at Monaco
© F1 2019
Albon终于在第27圈，位居第7名时进站，换上软胎出站位居第9名，而领先者Russell在1圈后进站，出站后仍安全地以14秒领先Charles Leclerc。最后9圈，Albon居第5名位置。
第30圈，争夺前3名的战况渐入白热化阶段，Gutiérrez 在Massenet 上坡段超越了Arthur Leclerc，并将目标锁定在第2名Arthur的哥哥Charles。最后3圈，Leclerc 与Gutiérrez双方交战激烈，墨西哥车手戏剧性地做了一个完美的超越行动。
但Gutiérrez在出隧道之际，撞上了Charles Leclerc的 Ferrari后翼，造成失速旋转并撞进了护墙，后方，倒数第2圈，Albon追进至第4名，在Lowes发夹弯，从外侧超越了Arthur Leclerc。
在格子旗的挥舞下，George Russell以领先第2名Gutiérrez 40秒的距离冲线夺冠，Charles Leclerc拿下第3名，再次重返颁奖台的荣耀。Albon展现高昂的斗志，冲线赢得第4名，可谓为排位赛争得更好的佳绩，他的新队友Lenny终场拿下第18名。

F1虚拟大奖赛摩纳哥战绩

  1. George Russell
  2. Esteban Gutiérrez
  3. Charles Leclerc
  4. Alex Albon
  5. Arthur Leclerc
  6. Pietro Fittipaldi
  7. Lando Norris
  8. Nicholas Latifi
  9. Louis Delétraz
  10. David Schumacher
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